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Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка

Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка

Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:05

2024-04-28T15:07

ростов-на-дону

происшествия

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка скончалась, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась.В настоящее время подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области организовала проверку.

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство