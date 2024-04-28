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Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T15:05
2024-04-28T15:05
2024-04-28T15:07
ростов-на-дону
происшествия
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка скончалась, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась.В настоящее время подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области организовала проверку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство
Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми на дороге, девушка скончалась - СК
15:05 28.04.2024 (обновлено: 15:07 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка скончалась, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая", - рассказал он.
С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась.
В настоящее время подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области организовала проверку.