Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240428/trekh-chelovek-spasateli-evakuirovali-s-gornoy-tropy-nad-yaltoy-v-krymu-1136934908.html
В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов
В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов
Трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T13:48
2024-04-28T13:53
происшествия
мчс крыма
ялта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309583_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26c19b69fac4e3bde81f55985827a25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте.Звонок в службу спасения поступил вечером в субботу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности. Самостоятельно продолжить движение не могли. Потребовалась помощь спасателей в их эвакуации из горно-лесной зоны", - говорится в сообщении.Спасатели искали заблудившихся вместе с лесниками, установили голосовую связь, определили их точное месторасположение и затем вывели их в безопасное место и на служебном автомобиле доставили в Ялту.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух туристовРебенок застрял в решетке автоэстакады в БахчисараеНочное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309583_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cde6f7e9b107540b401e1921f1f31a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс крыма, ялта, крым, новости крыма
В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов

Трех человек спасатели эвакуировали с горной тропы над Ялтой в Крыму

13:48 28.04.2024 (обновлено: 13:53 28.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник отряда "КРЫМ-СПАС"
Сотрудник отряда КРЫМ-СПАС - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте.
Звонок в службу спасения поступил вечером в субботу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности. Самостоятельно продолжить движение не могли. Потребовалась помощь спасателей в их эвакуации из горно-лесной зоны", - говорится в сообщении.
Спасатели искали заблудившихся вместе с лесниками, установили голосовую связь, определили их точное месторасположение и затем вывели их в безопасное место и на служебном автомобиле доставили в Ялту.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В горах Крыма спасли двух туристов
Ребенок застрял в решетке автоэстакады в Бахчисарае
Ночное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком
 
ПроисшествияМЧС КрымаЯлтаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:318 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области
15:05Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми - убита девушка
14:45Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны
14:37В Александровке при обстреле ВСУ погибла женщина
14:234 медали привез паралимпиец из Севастополя с чемпионата Европы
14:04Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки
13:48В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов
13:33Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — Минобороны
13:21Почти полтысячи автомобилей стоят в очереди на Крымский мост
13:12Как празднуют в Крыму Вербное воскресенье - фотолента
12:52В ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека
12:12Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
11:58Рецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ее
11:22В рядах ВСУ на фронте нарастает паника - Песков
11:06569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти
10:54Центр Евпатории перекроют для транспорта более чем на сутки
10:33Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки
10:12Как выбирать клубнику
09:55Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
09:39Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России
Лента новостейМолния