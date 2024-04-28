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В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов

В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В горах Крыма нашли трех заблудившихся туристов

Трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T13:48

2024-04-28T13:48

2024-04-28T13:53

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Трех человек после прогулки пришлось эвакуировать спасателям в районе поселка Оползневое в Большой Ялте.Звонок в службу спасения поступил вечером в субботу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности. Самостоятельно продолжить движение не могли. Потребовалась помощь спасателей в их эвакуации из горно-лесной зоны", - говорится в сообщении.Спасатели искали заблудившихся вместе с лесниками, установили голосовую связь, определили их точное месторасположение и затем вывели их в безопасное место и на служебном автомобиле доставили в Ялту.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух туристовРебенок застрял в решетке автоэстакады в БахчисараеНочное спасение: группа туристов заблудилась в горах под Судаком

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2024

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