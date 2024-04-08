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В горах Крыма спасли двух туристов
В горах Крыма спасли двух туристов - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В горах Крыма спасли двух туристов
спасатели эвакуировали двух человек с труднодоступных горных склонов. Оба туриста оказались на скально-осыпных участках местности, одна из них – женщина –... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T13:03
2024-04-08T13:03
2024-04-08T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали двух человек с труднодоступных горных склонов. Оба туриста оказались на скально-осыпных участках местности, одна из них – женщина – травмировала ногу и была доставлена к автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.7 апреля в 11:50 спасатели получили сигнал о том, что на склоне горы Эчки-Даг находится женщина, которая не может самостоятельно спуститься.Женщине наложили вакуумную шину на конечность, после чего транспортировали ее к машине скорой помощи.Еще одному туристу понадобилась помощь в районе ущелья Уч-Кош на Южном берегу Крыма. Во время туристической прогулки он оказался на крутом скально-осыпном участке местности и не смог сам продолжить движение."К месту происшествия выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Прибыв к низовью ущелья Уч-Кош, спасатели приступили к поисковым работам. В течение получаса сотрудники МЧС Республики Крым установили с мужчиной голосовой, а затем визуальный контакт. Добравшись до пострадавшего, спасатели проложили веревочные перила и эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи мужчина не нуждался", - рассказали в ведомстве.Сотрудники "Крым-Спаса" напоминают о правилах безопасности в горах: перед началом движения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, учесть возможные опасности, погодные условия и вероятность препятствий. Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиКакие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, "крым-спас", крым, новости крыма, общество, безопасность
В горах Крыма спасли двух туристов
Сотрудники Крым-Спаса эвакуировали с опасных горных склонов двух туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали двух человек с труднодоступных горных склонов. Оба туриста оказались на скально-осыпных участках местности, одна из них – женщина – травмировала ногу и была доставлена к автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
7 апреля в 11:50 спасатели получили сигнал о том, что на склоне горы Эчки-Даг находится женщина, которая не может самостоятельно спуститься.
"К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Судакского отряда "Крым-Спас" и медики. Спасатели на автомобиле высокой проходимости совместно с медработниками поднялись на гору Эчки - Даг и спустя 25 минут обнаружили пострадавшую на крутом сыпучем участке склона горы", - говорится в сообщении.
Женщине наложили вакуумную шину на конечность, после чего транспортировали ее к машине скорой помощи.
Еще одному туристу понадобилась помощь в районе ущелья Уч-Кош на Южном берегу Крыма. Во время туристической прогулки он оказался на крутом скально-осыпном участке местности и не смог сам продолжить движение.
"К месту происшествия выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Прибыв к низовью ущелья Уч-Кош, спасатели приступили к поисковым работам. В течение получаса сотрудники МЧС Республики Крым установили с мужчиной голосовой, а затем визуальный контакт. Добравшись до пострадавшего, спасатели проложили веревочные перила и эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи мужчина не нуждался", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники "Крым-Спаса" напоминают о правилах безопасности
в горах: перед началом движения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, учесть возможные опасности, погодные условия и вероятность препятствий. Причинами чрезвычайных ситуаций
в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки.
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