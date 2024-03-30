https://crimea.ria.ru/20240330/snimite-nas-nemedlenno-spasatel-ob-oshibkakh-turistov-v-gorakh-kryma-1135436935.html
Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма
Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма
Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:03
2024-03-30T07:03
2024-03-30T07:03
туризм в крыму
радио "спутник в крыму"
дарья яблокова
крым
совет эксперта
горы
гу мчс рф по республике крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила спасатель горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Дарья Яблокова.В введении отряда, в котором служит Дарья, находится район от Керчи до Белогорска, ближе к морю. Зимой в горах здесь снег не лежит, следовательно, кататься сюда отдыхающие не приезжают, и инцидентов по этому поводу не случается, в отличие от Ялты и Симферополя. Холодный период года, включая позднюю осень и раннюю весну, самый спокойный, говорит спасатель.Другое дело – поздняя весна, когда открывается "скалолазный сезон", ранняя осень – пора грибников и, конечно же, лето с его наплывом туристов, в том числе тех, кто живет под лозунгом "успеть все за 24 часа". Вот это для всех спасателей – самый аврал, говорит Дарья.Как правило, в чрезвычайные ситуации в горах и лесах туристы попадают из-за того, что очень уверены в себе и не просчитывают риски, говорит спасатель.Например, считают, что крымские горы неопасные, потому что "больших высот нет – это не Эльбрус", да и "что тут идти – какие-то 100-200 метров". Оттого большинство историй, особенно в теплое время года, очень похожи, говорит Яблокова."Туристы увидели: "Вау! Нам туда надо – побежали... Сейчас мы быстренько забежим "пофоткаемся на закатике и спустимся". И чаще всего в летний период история такая: мы лезли, лезли, в какой-то момент стало слишком вертикально, вниз посмотрели – оказалось очень страшно, а вверх – непонятно как двигаться. И вот мы стоим: ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз – снимите нас пожалуйста! Желательно вертолетом и прямо сейчас", – описала традиционные ЧП спасатель.Сигналы с гор от попавших в беду, как правило, поступают оперативному дежурному днем, а из леса – после сумерек, говорит Дарья. Каких-то нормативов по времени, за которое спасатели должны до них добраться, не существует, поскольку все зависит от нескольких факторов: расстояния до пострадавших, времени суток, погодных условий и, наконец, самой территории, откуда поступил сигнал. Ведь бывают такие, куда даже нельзя заехать машиной, рассказывает спасатель.Иногда, понимая, что сделали что-то неправильно, а то и незаконно, люди не спешат звонить в МЧС, отмечает Яблокова. Так ни в коем случая нельзя делать, ведь ситуации бывают разные. И даже если когда-то мама пугала вас полицией и "прочими дядями в форме", то в такие моменты не время давать волю детским страхам, если вы уже взрослый, шутит Дарья. И добавляет серьезно: тем более если с вами дети.Также иногда люди не обращаются за помощью, потому что стыдятся своей слабости, отмечает спасатель: "Бывает, догулялись дотемна, и "не надо звонить – сами выйдем". Мужчинам неудобно: "Не надо мне помогать, я не заблудился, а так и планировал".Спасатели не ругают, а помогают, дождутся все – нужно только немножко набраться терпения. К тем туристам, с кем есть дети или люди с хроническими заболеваниями, будут спешить прежде всего, говорит Дарья.Совет "не двигаться" пригодится и тем, кто попался в "западню" в том месте, куда лезть не следовало, отмечает она. Подобных в Крыму предостаточно. Например, мыс Хамелеон в Тихой бухте, приводит пример Дарья."Он очень красивый, его любят снимать. Там склоны под разными углами, и солнце так освещает, что все будто переливается. Но он абсолютно непроходимый где-то с середины – все тоньше и тоньше становится, как лезвие бритвы. Плюс не каменистый грунт, а сыпуха. Туда бы запретить заходить", – сказала спасатель.Но запрета нет, и обязательно кто-то попадется – историй множество.А вот на плато Караби-Яйла, например, больше сотни пещер, частично эта местность попадает в ведение отряда, и там тоже не обходится без инцидентов. Есть небольшие пещеры и в лесах, предупреждает Яблокова, например, на горе Агармыш. На некоторых даже специально теперь установили решетки с замками во избежание беды.Всем отдыхающим и туристам спасатель рекомендует предупреждать о своих походах если не МЧС, то хотя бы родственников, близких. С собой непременно брать "перекус" и теплую одежду, что особенно касается гор и лесов. А также предусмотрительно заранее скачать на телефон приложение с онлайн-картами, которое будет работать без интернета, например MAPS.ME или OsmAnd.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
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туризм в крыму, дарья яблокова, крым, совет эксперта, горы, гу мчс рф по республике крым, безопасность
Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма
Самоуверенность туристов в горах Крыма и "нетрезвые" походы чреваты ЧП – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила спасатель горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Дарья Яблокова.
В введении отряда, в котором служит Дарья, находится район от Керчи до Белогорска, ближе к морю. Зимой в горах здесь снег не лежит, следовательно, кататься сюда отдыхающие не приезжают, и инцидентов по этому поводу не случается, в отличие от Ялты и Симферополя. Холодный период года, включая позднюю осень и раннюю весну, самый спокойный, говорит спасатель.
Другое дело – поздняя весна, когда открывается "скалолазный сезон", ранняя осень – пора грибников и, конечно же, лето с его наплывом туристов, в том числе тех, кто живет под лозунгом "успеть все за 24 часа". Вот это для всех спасателей – самый аврал, говорит Дарья.
"Им хочется и в море покупаться, и местных вин попробовать, и в горы подняться, и самые лучшие виды увидеть. А хорошо, когда здравый смысл работает, и человек понимает, что все в один день сделать не только нереально, но и не нужно. Но чаще происходит по-другому. А вино и горы не сочетаются", – отметила Яблокова.
Как правило, в чрезвычайные ситуации в горах и лесах туристы попадают из-за того, что очень уверены в себе и не просчитывают риски, говорит спасатель.
Например, считают, что крымские горы неопасные, потому что "больших высот нет – это не Эльбрус", да и "что тут идти – какие-то 100-200 метров". Оттого большинство историй, особенно в теплое время года, очень похожи, говорит Яблокова.
"Туристы увидели: "Вау! Нам туда надо – побежали... Сейчас мы быстренько забежим "пофоткаемся на закатике и спустимся". И чаще всего в летний период история такая: мы лезли, лезли, в какой-то момент стало слишком вертикально, вниз посмотрели – оказалось очень страшно, а вверх – непонятно как двигаться. И вот мы стоим: ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз – снимите нас пожалуйста! Желательно вертолетом и прямо сейчас", – описала традиционные ЧП спасатель.
Сигналы с гор от попавших в беду, как правило, поступают оперативному дежурному днем, а из леса – после сумерек, говорит Дарья. Каких-то нормативов по времени, за которое спасатели должны до них добраться, не существует, поскольку все зависит от нескольких факторов: расстояния до пострадавших, времени суток, погодных условий и, наконец, самой территории, откуда поступил сигнал. Ведь бывают такие, куда даже нельзя заехать машиной, рассказывает спасатель.
"Это могут быть заповедные территории, например, Карадаг. Там есть один-единственный маршрут для пешеходных туристов – их ведут вместе от начала Карадагского заповедника туристической группой. Но есть "умельцы", которые проникают сами в заповедник, и мы уже отлавливаем их вместе с лесниками", – рассказала спасатель.
Иногда, понимая, что сделали что-то неправильно, а то и незаконно, люди не спешат звонить в МЧС, отмечает Яблокова. Так ни в коем случая нельзя делать, ведь ситуации бывают разные. И даже если когда-то мама пугала вас полицией и "прочими дядями в форме", то в такие моменты не время давать волю детским страхам, если вы уже взрослый, шутит Дарья. И добавляет серьезно: тем более если с вами дети.
Также иногда люди не обращаются за помощью, потому что стыдятся своей слабости, отмечает спасатель: "Бывает, догулялись дотемна, и "не надо звонить – сами выйдем". Мужчинам неудобно: "Не надо мне помогать, я не заблудился, а так и планировал".
Спасатели не ругают, а помогают, дождутся все – нужно только немножко набраться терпения. К тем туристам, с кем есть дети или люди с хроническими заболеваниями, будут спешить прежде всего, говорит Дарья.
"Если позвонили – уже хорошо: значит, есть связь. Не надо идти куда-то выше или ниже – "слепых зон" много и на высоте, и в низинах. Поэтому просто стойте на месте, чтобы мы могли с вами связываться, смотрите по сторонам и запоминайте, что видите – будете нам подсказывать", – советует Дарья.
Совет "не двигаться" пригодится и тем, кто попался в "западню" в том месте, куда лезть не следовало, отмечает она. Подобных в Крыму предостаточно. Например, мыс Хамелеон в Тихой бухте, приводит пример Дарья.
"Он очень красивый, его любят снимать. Там склоны под разными углами, и солнце так освещает, что все будто переливается. Но он абсолютно непроходимый где-то с середины – все тоньше и тоньше становится, как лезвие бритвы. Плюс не каменистый грунт, а сыпуха. Туда бы запретить заходить", – сказала спасатель.
Но запрета нет, и обязательно кто-то попадется – историй множество.
"Гуляла семейная пара – у ребенка улетела кепочка, и отец, как настоящий супергерой, полез доставать. А потом ни вниз, ни вверх – спасите. Или пара решила пофотографироваться. Очень все красиво, но пошел дождь – и все: они на этой глине ни вперед, ни назад", – рассказывает Яблокова.
А вот на плато Караби-Яйла, например, больше сотни пещер, частично эта местность попадает в ведение отряда, и там тоже не обходится без инцидентов. Есть небольшие пещеры и в лесах, предупреждает Яблокова, например, на горе Агармыш. На некоторых даже специально теперь установили решетки с замками во избежание беды.
Всем отдыхающим и туристам спасатель рекомендует предупреждать о своих походах если не МЧС, то хотя бы родственников, близких. С собой непременно брать "перекус" и теплую одежду, что особенно касается гор и лесов. А также предусмотрительно заранее скачать на телефон приложение с онлайн-картами, которое будет работать без интернета, например MAPS.ME или OsmAnd.
"Геолокация может и "не найтись" правильно. Но вы можете хотя бы отслеживать, где вы, ориентироваться, узнать местность", – отметила Яблокова.
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