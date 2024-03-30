https://crimea.ria.ru/20240330/snimite-nas-nemedlenno-spasatel-ob-oshibkakh-turistov-v-gorakh-kryma-1135436935.html

Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма

Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах Крыма

Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T07:03

2024-03-30T07:03

2024-03-30T07:03

туризм в крыму

радио "спутник в крыму"

дарья яблокова

крым

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Причинами чрезвычайных ситуаций в горах и лесах Крыма чаще всего являются излишняя самоуверенность туристов, а также экспресс-походы в нетрезвом виде и прогулки в опасных местах ради эффектной фото- и видеосъемки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила спасатель горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Дарья Яблокова.В введении отряда, в котором служит Дарья, находится район от Керчи до Белогорска, ближе к морю. Зимой в горах здесь снег не лежит, следовательно, кататься сюда отдыхающие не приезжают, и инцидентов по этому поводу не случается, в отличие от Ялты и Симферополя. Холодный период года, включая позднюю осень и раннюю весну, самый спокойный, говорит спасатель.Другое дело – поздняя весна, когда открывается "скалолазный сезон", ранняя осень – пора грибников и, конечно же, лето с его наплывом туристов, в том числе тех, кто живет под лозунгом "успеть все за 24 часа". Вот это для всех спасателей – самый аврал, говорит Дарья.Как правило, в чрезвычайные ситуации в горах и лесах туристы попадают из-за того, что очень уверены в себе и не просчитывают риски, говорит спасатель.Например, считают, что крымские горы неопасные, потому что "больших высот нет – это не Эльбрус", да и "что тут идти – какие-то 100-200 метров". Оттого большинство историй, особенно в теплое время года, очень похожи, говорит Яблокова."Туристы увидели: "Вау! Нам туда надо – побежали... Сейчас мы быстренько забежим "пофоткаемся на закатике и спустимся". И чаще всего в летний период история такая: мы лезли, лезли, в какой-то момент стало слишком вертикально, вниз посмотрели – оказалось очень страшно, а вверх – непонятно как двигаться. И вот мы стоим: ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз – снимите нас пожалуйста! Желательно вертолетом и прямо сейчас", – описала традиционные ЧП спасатель.Сигналы с гор от попавших в беду, как правило, поступают оперативному дежурному днем, а из леса – после сумерек, говорит Дарья. Каких-то нормативов по времени, за которое спасатели должны до них добраться, не существует, поскольку все зависит от нескольких факторов: расстояния до пострадавших, времени суток, погодных условий и, наконец, самой территории, откуда поступил сигнал. Ведь бывают такие, куда даже нельзя заехать машиной, рассказывает спасатель.Иногда, понимая, что сделали что-то неправильно, а то и незаконно, люди не спешат звонить в МЧС, отмечает Яблокова. Так ни в коем случая нельзя делать, ведь ситуации бывают разные. И даже если когда-то мама пугала вас полицией и "прочими дядями в форме", то в такие моменты не время давать волю детским страхам, если вы уже взрослый, шутит Дарья. И добавляет серьезно: тем более если с вами дети.Также иногда люди не обращаются за помощью, потому что стыдятся своей слабости, отмечает спасатель: "Бывает, догулялись дотемна, и "не надо звонить – сами выйдем". Мужчинам неудобно: "Не надо мне помогать, я не заблудился, а так и планировал".Спасатели не ругают, а помогают, дождутся все – нужно только немножко набраться терпения. К тем туристам, с кем есть дети или люди с хроническими заболеваниями, будут спешить прежде всего, говорит Дарья.Совет "не двигаться" пригодится и тем, кто попался в "западню" в том месте, куда лезть не следовало, отмечает она. Подобных в Крыму предостаточно. Например, мыс Хамелеон в Тихой бухте, приводит пример Дарья."Он очень красивый, его любят снимать. Там склоны под разными углами, и солнце так освещает, что все будто переливается. Но он абсолютно непроходимый где-то с середины – все тоньше и тоньше становится, как лезвие бритвы. Плюс не каменистый грунт, а сыпуха. Туда бы запретить заходить", – сказала спасатель.Но запрета нет, и обязательно кто-то попадется – историй множество.А вот на плато Караби-Яйла, например, больше сотни пещер, частично эта местность попадает в ведение отряда, и там тоже не обходится без инцидентов. Есть небольшие пещеры и в лесах, предупреждает Яблокова, например, на горе Агармыш. На некоторых даже специально теперь установили решетки с замками во избежание беды.Всем отдыхающим и туристам спасатель рекомендует предупреждать о своих походах если не МЧС, то хотя бы родственников, близких. С собой непременно брать "перекус" и теплую одежду, что особенно касается гор и лесов. А также предусмотрительно заранее скачать на телефон приложение с онлайн-картами, которое будет работать без интернета, например MAPS.ME или OsmAnd.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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