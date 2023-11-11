Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели
В Крыму сотрудники МЧС провели на Чатыр-Даге тренировку по спасению человека из пещеры
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчение МЧС в горно-лесной местности
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Около полудня группа прибыла на место. Согласно информации, поступившей на пульт дежурного, во время спуска в пещеру Гугерджин, что на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг, молодой мужчина упал с высоты 27 метров и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на поверхность он не может, ему необходима помощь спасателей.
Спасти упавшего в пещеру
По специальной веревочной системе, закрепленной на деревьях, растущих вокруг карстовой полости, одна группа спасателей МЧС России спускается в колодец, чтобы оказать пострадавшему первую помощь – наложить шину на поврежденную конечность. Следом спускается вторая. Надежно зафиксированного или, как говорят спасатели, "упакованного" на специальные носилки человека осторожно поднимают наверх.
– Расскажите, что здесь происходит?
– Это тренировка, отрабатываем подъем пострадавшего из колодца небольшой пещеры. По легенде, турист упал в карстовую шахту и сломал ногу, – вводит в курс дела спасатель горной поисково-спасательной части МЧС России Иван Лукашов. И уточняет, что в операции участвует дежурная смена из семи человек – "пещера небольшая, тренировочная, но бывают ситуации в горах, когда задействованы и сто спасателей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота МЧС в горно-лесной местности
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа МЧС в горно-лесной местности
Путь на поверхность обязательно разбивают на отдельные участки. Смысл в том, что, когда человек уже "упакован" в носилки, они не должны останавливаться: один участок сразу передает носилки второму и так до самой поверхности. Пострадавший не должен "висеть и ждать", потому что в пещерах обычно высокая влажность и холодно, объясняет собеседник.
"Спасательные операции в пещерах отличаются от тех, что происходят в горах. Они сложнее. Здесь используется специализированная техника для неудобных замкнутых пространств. Для эвакуации пострадавшего используют специальные жесткие носилки для спелеологических работ, в которых человек надежно зафиксирован. В таких можно эвакуировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении даже с переломами позвоночника", – продолжает спасатель.
Карстовая пещера Гугерджин, или Голубиный колодец, считается неглубокой, поэтому на поверхности носилки с условным пострадавшим и еще одним спасателем-сопровождающим появляются довольно быстро. Но бывают в Крыму пещеры и 400, 600 и 800 метров глубиной. Тогда процесс происходит дольше.
"Видите, один спасатель вытаскивает сразу двоих, вес не меньше 140 килограммов. Благодаря полиспасту 1:2 (специальное приспособление для подъема грузов, состоящее из двух и более блоков, которые последовательно обвиваются канатом – ред.) силу, которую надо приложить, уменьшили вдвое. Потом к длинному полиспасту добавили короткий и получился уже 1:6 – у одного человека появилась сила шестерых. Вот почему он может легко вытянуть в одиночку двоих", – говорит он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота МЧС в горно-лесной местности
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа МЧС в горно-лесной местности
Специальная система работает как кран. Груз, перемещаемый вдоль двух веревок, которые называются троллеи, можно в любой точке поднять и опустить.
Если вокруг пещеры нет деревьев, чтобы на них зафиксировать веревки, спасатели ищут огромные, но надежные камни, которые проходят проверку молотком и другими способами, о которых сотрудники МЧС не распространяются. К любому рельефу можно прикрепить эту систему, присверлить анкера, или же использовать другой способ, но все же спасти пострадавшего, заверяют специалисты.
Потерянные грибники и люди в тапочках
"В Крыму люди в пещеры падают нечасто. За 12 лет работы вспомню всего лишь четыре таких случая. Но были жесткие, с летальным исходом даже. Тренировки сотрудникам МЧС необходимы, чтобы быть стратегически подготовленным ко всему", – говорит Иван Лукашов и добавляет: "чаще всего люди в Крыму теряются, особенно грибники".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаботы МЧС в горно-лесной местности
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работы МЧС в горно-лесной местности
На второй месте по "популярности" – травмы ног. Все из-за того, что туристы слишком беспечно относятся к походу в горы или же переоценивают свои возможности: идут в тапочках и без должной подготовки.
Кстати, на Чатыр-Даге опасно наступать на стелющийся можжевельник, который то тут, то там разбросан ярко-зелеными островками на выгоревшей траве нижнего плато горного массива. Под можжевельником может находиться карстовая полость – в нее легко провалиться.
"Кроме того, стоило бы, выходя в горы, изучить хоть немного навигацию. Есть ведь карты, компасы, навигаторы в телефонах, в конце концов", – спасатель.
"Недавно вот ребят спасали, которые в горы поехали на малюсенькой Ford Fiesta. На Долгоруковскую яйлу по грибы. Но опустился туман. И они подумали, что едут в Симферополь, а поехали в сторону Караби (Караби-яйла – горный массив в составе главной гряды Крымских гор – ред.), к реке Бурульча. Но не тут-то было! Там и на нашей машине сложно", – рассказывает начальник поисково-спасательной группы Михаил Миненко.
Нередко люди в лесу травятся грибами, а потом вызывают спасателей. Как-то было, что кабан покусал туриста-одиночку. Он потом каким-то чудом выбрался и дозвонился в МЧС.
Спасатели предупреждают: сообщать заранее о своих вылазках в горы – не только можно, но и нужно. Тогда сотрудники МЧС держат связь со старшим группы, инструктируют на маршруте, информируют об изменении погодных условий.
"Увы, заранее о своих походах сообщают в МЧС в основном только спортивные группы, которые и так организованные и подготовленные. А люди, которые сами выходят в горы в поход выходного дня, не сообщают, естественно. Уже по факту мы узнаем, что случилась беда", – отмечает он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
Согласно технике безопасности, идти в лес или горы в одиночку запрещено. Ведь если что-то случится в походе – никто не поможет. Во многих местах, в том числе и в пещерах, нет связи. По одиночке не ходят даже опытные сотрудники МЧС.
В том году в связи с уменьшением турпотока в Крым снизилось и количество вызовов. Если раньше таковых за год насчитывалось около двухсот, то на начало ноября 2023 горные спасатели совершили 90 выездов.
Всегда быть в каске
Внутри пещеры темно, сыро и прохладно. А еще очень скользко. На влажном глинистом грунте скользят даже треккинговые ботинки. Идти следует осторожно и особенно беречь голову – вовремя пригибаться там, где свод пещеры становится особенно низким.
"Обязательно надо быть в каске. И дело даже не в том, что можешь удариться, а в том, что камень какой-нибудь может на голову свалиться", – предупреждают спасатели. И добавляют, что каска не должна быть сверхпрочной: если камень падает на голову, защита должна самортизировать. Некоторые каски даже раскалываются, чтобы смягчить удар.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
"Недавно вот, буквально перед вашим приездом, оказали помощь женщине, которая вместе со своим спутником спустилась в Бинбаш-Коба (эту горизонтальную пещеру на плато Чатыр-Дага еще называют Тысячеголовой), здесь не нужна какая-то специальная подготовка. Но вот выйти из нее она не смогла. У нее случился панический приступ. И женщине просто повезло, что мы находились поблизости", - рассказывает спасатель Сергей Дроздов.
Сотрудники горной поисково-спасательной части МЧС осторожно следуют друг за другом, помогают. Уверяют, что здесь не заблудишься – это ведь не Красные пещеры, где 27 км ходов. Рядом с ними можно не бояться. Если вдруг потерялся в горах – найдут. Если оступился, упал, подвернул ногу или даже провалился в пещеру – тоже найдут. Даже отдадут свою каску, если надо. Окажут первую помощь, зафиксируют ремнями на жестких носилках и осторожно вынесут на поверхность.
Почти все ребята из группы до того, как стать спасателями, занимались туризмом, кто-то учился на геофаке. Но в какой-то момент пришел к тому, что приобретенные навыки помогут в спасении людей". Денег в этой профессии "сильно много нет". Скорее, мы здесь из-за романтики, людей ведь спасаем, улыбаются они.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" спасателя из Крыма Ивана Лукашова.
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