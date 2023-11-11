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Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели
Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели
Около полудня группа прибыла на место. Согласно информации, поступившей на пульт дежурного, во время спуска в пещеру Гугерджин, что на нижнем плато горного... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T20:07
2023-11-11T20:07
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Около полудня группа прибыла на место. Согласно информации, поступившей на пульт дежурного, во время спуска в пещеру Гугерджин, что на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг, молодой мужчина упал с высоты 27 метров и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на поверхность он не может, ему необходима помощь спасателей.Спасти упавшего в пещеруПо специальной веревочной системе, закрепленной на деревьях, растущих вокруг карстовой полости, одна группа спасателей МЧС России спускается в колодец, чтобы оказать пострадавшему первую помощь – наложить шину на поврежденную конечность. Следом спускается вторая. Надежно зафиксированного или, как говорят спасатели, "упакованного" на специальные носилки человека осторожно поднимают наверх.– Расскажите, что здесь происходит?– Это тренировка, отрабатываем подъем пострадавшего из колодца небольшой пещеры. По легенде, турист упал в карстовую шахту и сломал ногу, – вводит в курс дела спасатель горной поисково-спасательной части МЧС России Иван Лукашов. И уточняет, что в операции участвует дежурная смена из семи человек – "пещера небольшая, тренировочная, но бывают ситуации в горах, когда задействованы и сто спасателей".Путь на поверхность обязательно разбивают на отдельные участки. Смысл в том, что, когда человек уже "упакован" в носилки, они не должны останавливаться: один участок сразу передает носилки второму и так до самой поверхности. Пострадавший не должен "висеть и ждать", потому что в пещерах обычно высокая влажность и холодно, объясняет собеседник.Карстовая пещера Гугерджин, или Голубиный колодец, считается неглубокой, поэтому на поверхности носилки с условным пострадавшим и еще одним спасателем-сопровождающим появляются довольно быстро. Но бывают в Крыму пещеры и 400, 600 и 800 метров глубиной. Тогда процесс происходит дольше.Специальная система работает как кран. Груз, перемещаемый вдоль двух веревок, которые называются троллеи, можно в любой точке поднять и опустить.Если вокруг пещеры нет деревьев, чтобы на них зафиксировать веревки, спасатели ищут огромные, но надежные камни, которые проходят проверку молотком и другими способами, о которых сотрудники МЧС не распространяются. К любому рельефу можно прикрепить эту систему, присверлить анкера, или же использовать другой способ, но все же спасти пострадавшего, заверяют специалисты.Потерянные грибники и люди в тапочках"В Крыму люди в пещеры падают нечасто. За 12 лет работы вспомню всего лишь четыре таких случая. Но были жесткие, с летальным исходом даже. Тренировки сотрудникам МЧС необходимы, чтобы быть стратегически подготовленным ко всему", – говорит Иван Лукашов и добавляет: "чаще всего люди в Крыму теряются, особенно грибники".На второй месте по "популярности" – травмы ног. Все из-за того, что туристы слишком беспечно относятся к походу в горы или же переоценивают свои возможности: идут в тапочках и без должной подготовки. "Кроме того, стоило бы, выходя в горы, изучить хоть немного навигацию. Есть ведь карты, компасы, навигаторы в телефонах, в конце концов", – спасатель."Недавно вот ребят спасали, которые в горы поехали на малюсенькой Ford Fiesta. На Долгоруковскую яйлу по грибы. Но опустился туман. И они подумали, что едут в Симферополь, а поехали в сторону Караби (Караби-яйла – горный массив в составе главной гряды Крымских гор – ред.), к реке Бурульча. Но не тут-то было! Там и на нашей машине сложно", – рассказывает начальник поисково-спасательной группы Михаил Миненко.Нередко люди в лесу травятся грибами, а потом вызывают спасателей. Как-то было, что кабан покусал туриста-одиночку. Он потом каким-то чудом выбрался и дозвонился в МЧС.Спасатели предупреждают: сообщать заранее о своих вылазках в горы – не только можно, но и нужно. Тогда сотрудники МЧС держат связь со старшим группы, инструктируют на маршруте, информируют об изменении погодных условий.Согласно технике безопасности, идти в лес или горы в одиночку запрещено. Ведь если что-то случится в походе – никто не поможет. Во многих местах, в том числе и в пещерах, нет связи. По одиночке не ходят даже опытные сотрудники МЧС.В том году в связи с уменьшением турпотока в Крым снизилось и количество вызовов. Если раньше таковых за год насчитывалось около двухсот, то на начало ноября 2023 горные спасатели совершили 90 выездов.Всегда быть в каскеВнутри пещеры темно, сыро и прохладно. А еще очень скользко. На влажном глинистом грунте скользят даже треккинговые ботинки. Идти следует осторожно и особенно беречь голову – вовремя пригибаться там, где свод пещеры становится особенно низким."Обязательно надо быть в каске. И дело даже не в том, что можешь удариться, а в том, что камень какой-нибудь может на голову свалиться", – предупреждают спасатели. И добавляют, что каска не должна быть сверхпрочной: если камень падает на голову, защита должна самортизировать. Некоторые каски даже раскалываются, чтобы смягчить удар.Сотрудники горной поисково-спасательной части МЧС осторожно следуют друг за другом, помогают. Уверяют, что здесь не заблудишься – это ведь не Красные пещеры, где 27 км ходов. Рядом с ними можно не бояться. Если вдруг потерялся в горах – найдут. Если оступился, упал, подвернул ногу или даже провалился в пещеру – тоже найдут. Даже отдадут свою каску, если надо. Окажут первую помощь, зафиксируют ремнями на жестких носилках и осторожно вынесут на поверхность.Почти все ребята из группы до того, как стать спасателями, занимались туризмом, кто-то учился на геофаке. Но в какой-то момент пришел к тому, что приобретенные навыки помогут в спасении людей". Денег в этой профессии "сильно много нет". Скорее, мы здесь из-за романтики, людей ведь спасаем, улыбаются они.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" спасателя из Крыма Ивана Лукашова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причинаЗастрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеологаЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
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гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, новости крыма, туризм в крыму, чатыр-даг, безопасность
Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели

В Крыму сотрудники МЧС провели на Чатыр-Даге тренировку по спасению человека из пещеры

20:07 11.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчение МЧС в горно-лесной местности
Учение МЧС в горно-лесной местности - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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Около полудня группа прибыла на место. Согласно информации, поступившей на пульт дежурного, во время спуска в пещеру Гугерджин, что на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг, молодой мужчина упал с высоты 27 метров и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на поверхность он не может, ему необходима помощь спасателей.

Спасти упавшего в пещеру

По специальной веревочной системе, закрепленной на деревьях, растущих вокруг карстовой полости, одна группа спасателей МЧС России спускается в колодец, чтобы оказать пострадавшему первую помощь – наложить шину на поврежденную конечность. Следом спускается вторая. Надежно зафиксированного или, как говорят спасатели, "упакованного" на специальные носилки человека осторожно поднимают наверх.
Расскажите, что здесь происходит?
Это тренировка, отрабатываем подъем пострадавшего из колодца небольшой пещеры. По легенде, турист упал в карстовую шахту и сломал ногу, вводит в курс дела спасатель горной поисково-спасательной части МЧС России Иван Лукашов. И уточняет, что в операции участвует дежурная смена из семи человек – "пещера небольшая, тренировочная, но бывают ситуации в горах, когда задействованы и сто спасателей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота МЧС в горно-лесной местности
Учение МЧС в горно-лесной местности - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа МЧС в горно-лесной местности
Путь на поверхность обязательно разбивают на отдельные участки. Смысл в том, что, когда человек уже "упакован" в носилки, они не должны останавливаться: один участок сразу передает носилки второму и так до самой поверхности. Пострадавший не должен "висеть и ждать", потому что в пещерах обычно высокая влажность и холодно, объясняет собеседник.

"Спасательные операции в пещерах отличаются от тех, что происходят в горах. Они сложнее. Здесь используется специализированная техника для неудобных замкнутых пространств. Для эвакуации пострадавшего используют специальные жесткие носилки для спелеологических работ, в которых человек надежно зафиксирован. В таких можно эвакуировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении даже с переломами позвоночника", – продолжает спасатель.

Карстовая пещера Гугерджин, или Голубиный колодец, считается неглубокой, поэтому на поверхности носилки с условным пострадавшим и еще одним спасателем-сопровождающим появляются довольно быстро. Но бывают в Крыму пещеры и 400, 600 и 800 метров глубиной. Тогда процесс происходит дольше.
"Видите, один спасатель вытаскивает сразу двоих, вес не меньше 140 килограммов. Благодаря полиспасту 1:2 (специальное приспособление для подъема грузов, состоящее из двух и более блоков, которые последовательно обвиваются канатом – ред.) силу, которую надо приложить, уменьшили вдвое. Потом к длинному полиспасту добавили короткий и получился уже 1:6 – у одного человека появилась сила шестерых. Вот почему он может легко вытянуть в одиночку двоих", – говорит он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота МЧС в горно-лесной местности
Учение МЧС в горно-лесной местности - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа МЧС в горно-лесной местности
Специальная система работает как кран. Груз, перемещаемый вдоль двух веревок, которые называются троллеи, можно в любой точке поднять и опустить.
Если вокруг пещеры нет деревьев, чтобы на них зафиксировать веревки, спасатели ищут огромные, но надежные камни, которые проходят проверку молотком и другими способами, о которых сотрудники МЧС не распространяются. К любому рельефу можно прикрепить эту систему, присверлить анкера, или же использовать другой способ, но все же спасти пострадавшего, заверяют специалисты.

Потерянные грибники и люди в тапочках

"В Крыму люди в пещеры падают нечасто. За 12 лет работы вспомню всего лишь четыре таких случая. Но были жесткие, с летальным исходом даже. Тренировки сотрудникам МЧС необходимы, чтобы быть стратегически подготовленным ко всему", – говорит Иван Лукашов и добавляет: "чаще всего люди в Крыму теряются, особенно грибники".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаботы МЧС в горно-лесной местности
Учение МЧС в горно-лесной местности - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работы МЧС в горно-лесной местности
На второй месте по "популярности" – травмы ног. Все из-за того, что туристы слишком беспечно относятся к походу в горы или же переоценивают свои возможности: идут в тапочках и без должной подготовки.
Кстати, на Чатыр-Даге опасно наступать на стелющийся можжевельник, который то тут, то там разбросан ярко-зелеными островками на выгоревшей траве нижнего плато горного массива. Под можжевельником может находиться карстовая полость – в нее легко провалиться.
"Кроме того, стоило бы, выходя в горы, изучить хоть немного навигацию. Есть ведь карты, компасы, навигаторы в телефонах, в конце концов", – спасатель.
"Недавно вот ребят спасали, которые в горы поехали на малюсенькой Ford Fiesta. На Долгоруковскую яйлу по грибы. Но опустился туман. И они подумали, что едут в Симферополь, а поехали в сторону Караби (Караби-яйла – горный массив в составе главной гряды Крымских гор – ред.), к реке Бурульча. Но не тут-то было! Там и на нашей машине сложно", – рассказывает начальник поисково-спасательной группы Михаил Миненко.
Нередко люди в лесу травятся грибами, а потом вызывают спасателей. Как-то было, что кабан покусал туриста-одиночку. Он потом каким-то чудом выбрался и дозвонился в МЧС.
Спасатели предупреждают: сообщать заранее о своих вылазках в горы – не только можно, но и нужно. Тогда сотрудники МЧС держат связь со старшим группы, инструктируют на маршруте, информируют об изменении погодных условий.

"Увы, заранее о своих походах сообщают в МЧС в основном только спортивные группы, которые и так организованные и подготовленные. А люди, которые сами выходят в горы в поход выходного дня, не сообщают, естественно. Уже по факту мы узнаем, что случилась беда", – отмечает он.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры. - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
Согласно технике безопасности, идти в лес или горы в одиночку запрещено. Ведь если что-то случится в походе – никто не поможет. Во многих местах, в том числе и в пещерах, нет связи. По одиночке не ходят даже опытные сотрудники МЧС.
В том году в связи с уменьшением турпотока в Крым снизилось и количество вызовов. Если раньше таковых за год насчитывалось около двухсот, то на начало ноября 2023 горные спасатели совершили 90 выездов.

Всегда быть в каске

Внутри пещеры темно, сыро и прохладно. А еще очень скользко. На влажном глинистом грунте скользят даже треккинговые ботинки. Идти следует осторожно и особенно беречь голову – вовремя пригибаться там, где свод пещеры становится особенно низким.
"Обязательно надо быть в каске. И дело даже не в том, что можешь удариться, а в том, что камень какой-нибудь может на голову свалиться", – предупреждают спасатели. И добавляют, что каска не должна быть сверхпрочной: если камень падает на голову, защита должна самортизировать. Некоторые каски даже раскалываются, чтобы смягчить удар.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры. - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Учения МЧС. Эвакуация пострадавшего из пещеры.
"Недавно вот, буквально перед вашим приездом, оказали помощь женщине, которая вместе со своим спутником спустилась в Бинбаш-Коба (эту горизонтальную пещеру на плато Чатыр-Дага еще называют Тысячеголовой), здесь не нужна какая-то специальная подготовка. Но вот выйти из нее она не смогла. У нее случился панический приступ. И женщине просто повезло, что мы находились поблизости", - рассказывает спасатель Сергей Дроздов.
Сотрудники горной поисково-спасательной части МЧС осторожно следуют друг за другом, помогают. Уверяют, что здесь не заблудишься – это ведь не Красные пещеры, где 27 км ходов. Рядом с ними можно не бояться. Если вдруг потерялся в горах – найдут. Если оступился, упал, подвернул ногу или даже провалился в пещеру – тоже найдут. Даже отдадут свою каску, если надо. Окажут первую помощь, зафиксируют ремнями на жестких носилках и осторожно вынесут на поверхность.
Почти все ребята из группы до того, как стать спасателями, занимались туризмом, кто-то учился на геофаке. Но в какой-то момент пришел к тому, что приобретенные навыки помогут в спасении людей". Денег в этой профессии "сильно много нет". Скорее, мы здесь из-за романтики, людей ведь спасаем, улыбаются они.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" спасателя из Крыма Ивана Лукашова.
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