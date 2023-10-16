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Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники

Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники

Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-16T06:01

2023-10-16T06:01

2023-10-15T14:43

пещера "таврида"

игорь вахрушев

крым

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить праздничные квесты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Также он анонсировал новогодние мероприятия, которые планируются к проведению в пещере на зимних каникулах."Новогодние праздники - не все объекты экскурсионные работают в это время. Мы в прошлом году работали 2 января и приняли 1,1 тыс. человек. Поэтому снова будем работать, у нас будут определенного типа декорации, наша пещера так сформирована - воды ее формировали, двигаясь снизу вверх - поэтому туристам мы готовим, что у нас пещера наоборот. В этой связи у нас будет и новый год наоборот: инсталляция в виде елки, подвешенной к потолку в главном зале Вернадского", - говорит ученый.Также в новогодние праздники в пещере планируют провести тематические театрализованные квесты, по примеру прошлого года, когда такой формат оказался очень востребованным у посетителей. Программы квестов уже готовы, сейчас урегулируются некоторые юридические формальности.Читайте также на РИА Новости Крым:История и классика: в пещере "Таврида" зазвучит музыкаЗачем спелеологи из Крыма красили воду в АбхазииВ пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать

пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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