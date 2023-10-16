https://crimea.ria.ru/20231016/chto-novogo-v-peschere-tavrida-na-noyabrskie-i-novogodnie-prazdniki-1132042369.html
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-16T06:01
2023-10-16T06:01
2023-10-15T14:43
пещера "таврида"
игорь вахрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить праздничные квесты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Также он анонсировал новогодние мероприятия, которые планируются к проведению в пещере на зимних каникулах."Новогодние праздники - не все объекты экскурсионные работают в это время. Мы в прошлом году работали 2 января и приняли 1,1 тыс. человек. Поэтому снова будем работать, у нас будут определенного типа декорации, наша пещера так сформирована - воды ее формировали, двигаясь снизу вверх - поэтому туристам мы готовим, что у нас пещера наоборот. В этой связи у нас будет и новый год наоборот: инсталляция в виде елки, подвешенной к потолку в главном зале Вернадского", - говорит ученый.Также в новогодние праздники в пещере планируют провести тематические театрализованные квесты, по примеру прошлого года, когда такой формат оказался очень востребованным у посетителей. Программы квестов уже готовы, сейчас урегулируются некоторые юридические формальности.Читайте также на РИА Новости Крым:История и классика: в пещере "Таврида" зазвучит музыкаЗачем спелеологи из Крыма красили воду в АбхазииВ пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
пещера "таврида"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пещера "таврида", игорь вахрушев, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), общество, культура, отдых, детский отдых, отдых в крыму
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
В пещере Таврида проведут ярмарку в ноябре и подвесят "елку наоборот" к новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить праздничные квесты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.
"Есть идея организации ремесленной выставки на нашей территории вместе с Ремесленной палатой Крыма. Таже у нас состоятся экскурсии для школьников - в дни школьных каникул они особенно популярны. И для взрослых - мы готовы принимать всех. Основная идея - доступным языком раскрыть тайны пещеры Таврида, с которыми сталкиваются ученые", - ответил Вахуршев на вопрос о программе, рассчитанной на длинные праздничные ноябрьские выходные.
Также он анонсировал новогодние мероприятия, которые планируются к проведению в пещере на зимних каникулах.
"Новогодние праздники - не все объекты экскурсионные работают в это время. Мы в прошлом году работали 2 января и приняли 1,1 тыс. человек. Поэтому снова будем работать, у нас будут определенного типа декорации, наша пещера так сформирована - воды ее формировали, двигаясь снизу вверх - поэтому туристам мы готовим, что у нас пещера наоборот. В этой связи у нас будет и новый год наоборот: инсталляция в виде елки, подвешенной к потолку в главном зале Вернадского", - говорит ученый.
Также в новогодние праздники в пещере планируют провести тематические театрализованные квесты, по примеру прошлого года, когда такой формат оказался очень востребованным у посетителей. Программы квестов уже готовы, сейчас урегулируются некоторые юридические формальности.
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