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Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-16T06:01
2023-10-15T14:43
пещера "таврида"
игорь вахрушев
крым
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
общество
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детский отдых
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить праздничные квесты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Также он анонсировал новогодние мероприятия, которые планируются к проведению в пещере на зимних каникулах."Новогодние праздники - не все объекты экскурсионные работают в это время. Мы в прошлом году работали 2 января и приняли 1,1 тыс. человек. Поэтому снова будем работать, у нас будут определенного типа декорации, наша пещера так сформирована - воды ее формировали, двигаясь снизу вверх - поэтому туристам мы готовим, что у нас пещера наоборот. В этой связи у нас будет и новый год наоборот: инсталляция в виде елки, подвешенной к потолку в главном зале Вернадского", - говорит ученый.Также в новогодние праздники в пещере планируют провести тематические театрализованные квесты, по примеру прошлого года, когда такой формат оказался очень востребованным у посетителей. Программы квестов уже готовы, сейчас урегулируются некоторые юридические формальности.Читайте также на РИА Новости Крым:История и классика: в пещере "Таврида" зазвучит музыкаЗачем спелеологи из Крыма красили воду в АбхазииВ пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
пещера "таврида"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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пещера "таврида", игорь вахрушев, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), общество, культура, отдых, детский отдых, отдых в крыму
Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники

В пещере Таврида проведут ярмарку в ноябре и подвесят "елку наоборот" к новому году

06:01 16.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Ноябрьские праздники в крымской пещере Таврида отметят экскурсиями и ярмаркой, в новогодние - под сводами подземелий подвесят елку и планируют устроить праздничные квесты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

"Есть идея организации ремесленной выставки на нашей территории вместе с Ремесленной палатой Крыма. Таже у нас состоятся экскурсии для школьников - в дни школьных каникул они особенно популярны. И для взрослых - мы готовы принимать всех. Основная идея - доступным языком раскрыть тайны пещеры Таврида, с которыми сталкиваются ученые", - ответил Вахуршев на вопрос о программе, рассчитанной на длинные праздничные ноябрьские выходные.

Также он анонсировал новогодние мероприятия, которые планируются к проведению в пещере на зимних каникулах.
"Новогодние праздники - не все объекты экскурсионные работают в это время. Мы в прошлом году работали 2 января и приняли 1,1 тыс. человек. Поэтому снова будем работать, у нас будут определенного типа декорации, наша пещера так сформирована - воды ее формировали, двигаясь снизу вверх - поэтому туристам мы готовим, что у нас пещера наоборот. В этой связи у нас будет и новый год наоборот: инсталляция в виде елки, подвешенной к потолку в главном зале Вернадского", - говорит ученый.
Также в новогодние праздники в пещере планируют провести тематические театрализованные квесты, по примеру прошлого года, когда такой формат оказался очень востребованным у посетителей. Программы квестов уже готовы, сейчас урегулируются некоторые юридические формальности.
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Пещера "Таврида"Игорь ВахрушевКрымНовости КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)ОбществоКультураОтдыхДетский отдыхОтдых в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
06:01Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
00:01Нулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войны
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
22:31Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
21:56Главное за день: 15 октября
21:47Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?
21:21Закон принят по невежеству: миколог об уголовном наказании за сбор грибов
20:48Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России
20:24Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу
20:00Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
19:37Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
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