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Зачем спелеологи из Крыма красили воду в Абхазии

Зачем спелеологи из Крыма красили воду в Абхазии - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Зачем спелеологи из Крыма красили воду в Абхазии

Крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T21:29

2023-07-26T21:29

2023-07-26T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщил председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин."И в январе, и в мае этого года была найдена целая серия крупных обводненных пещер недалеко от города Гагры, на высоте около 50 метров над уровнем моря. Мы пока присваивали пещерам просто кадастровые номера, потому что корректно давать им названия, согласовывая их с коллегами из Абхазии. Поселок, который когда-то был на месте этих пещер, назывался Джарнас, а пещеры мы пока назвали Джарнас-1, 2, 3, 4, 5 и так далее, до двадцати", - уточнил он.Новые географические объекты были открыты в процессе реализации важного социального проекта, над которым спелеологи из Крыма работают совместно с абхазскими коллегами. Ученые изучают пути подземных карстовых вод, чтобы обезопасить водозабор реки Репруа, питающей курортный город Гагры.Таким образом удалось установить, по каким путям двигаются воды в глубинах горного массива."Мы до конца еще не знаем, где и какие гидропещеры входят в эту систему. Как сделать так, чтобы была безопасна вся нитка этой системы от, условно, пика Спелеологов, Арбаики, Орто-Балагана до Репруа. Чтобы это все было экологически чисто, чтобы не было никаких попаданий в эту систему, чтобы вода поступала чистая в Гагры и другие регионы", - пояснил специалист.Участник видеомоста из Абхазии, председатель Государственного комитета по экологии Абхазии Савелий Читанава поблагодарил российских ученых за помощь в изучении пещер республики. По его словам, до войны в Абхазии существовала очень сильная спелеологическая школа, однако после боевых действий она только начинает возрождаться."Как известно, в Абхазии очень много пещер. Основные горные массивы, такие, как Бзыбский, Гагрский, сложены известняками, и потому в них есть карстовые полости в огромном количестве. Говорить, что их изучение завершено, пока не приходится. Но хочу сказать, что четыре самые глубокие пещеры в мире сосредоточены в Гагрском хребте", - сказал Читанава.По словам председателя абхазского госкомитета по экологии, гидросистема горного хребта Арбаика имеет несколько выходов в низменные районы. От того, насколько бережно будут относиться люди к пещерам, зависит, насколько чистую гидрокарбонатную воду они будут получать на выходе.Ранее ученые рассказали, чем привлекает туристов – самая большая пещера в Крыму – "Таврида". На территории комплекса организованы арт-пространства, проводятся пленэры, мастер классы, квесты для детей и взрослых, и даже спектакли иммерсивного театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показыватьКрымские ученые нашли новый потенциальный туристический объектРусское географическое общество в Крыму – планы, проекты, мероприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, абхазия, в мире, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, геннадий самохин, новости