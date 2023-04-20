https://crimea.ria.ru/20230420/krymskie-uchenye-nashli-novyy-potentsialnyy-turisticheskiy-obekt-1128270885.html
Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект
Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект
Нефтяное озеро, расположенное на Керченском полуострове в районе поселка Горностаевка, имеет большой рекреационный потенциал, считает старший преподаватель... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T07:59
2023-04-20T07:59
2023-04-20T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Нефтяное озеро, расположенное на Керченском полуострове в районе поселка Горностаевка, имеет большой рекреационный потенциал, считает старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.Ученые Крымского федерального университета планируют исследовать образцы топлива из озера. "Если руководствоваться мировой статистикой, то 45% коллекторов нефти и газа – карбонатные, по сути это пещеры или полости. Значительная часть мест добычи находится в пещерах. На данный момент степень разбуренности газовых и нефтяных залежей Керченского полуострова колоссальная. Возможно, после их изучения мы сможем дать рекомендации по их образованию и определению вероятных мест для их поиска в будущем", – добавил ученый.Он напомнил, что на полуострове издавна добывали нефть и газ. Во время археологических раскопок еще в ХХ веке была обнаружена амфора с жидкой нефтью внутри. "Черное золото" применялось и для освещения, и как средство против кожных болезней домашних животных."Чем тяжелее нефть, тем она полезней для организма человека, - отметил Геннадий Самохин. - Ее используют в лечебных целях при лечении артрита и включают в состав некоторых косметологических мазей. Например, центром лечебного туризма в Азербайджане считается нафталановая нефть. Она отличается химическим составом, а потому обладает уникальным терапевтическим эффектом и применяется для лечения более 70 заболеваний".Как сообщает пресс-служба КФУ, ученые совместно с представителями отделения Русского географического общества в Республике Крым взяли образцы нефти для экспонирования в геологическом музее имени Н. И. Андрусова, открытом на территории федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов РоссииВ Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html
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крым, природа, экология, экотуризм, кфу (крымский федеральный университет), туризм в крыму, керчь, ленинский район, общество, новости крыма, геннадий самохин, нефть, мнения
Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект
Нефтяное озеро в Ленинском районе Крыма может стать новым туристическим объектом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Нефтяное озеро, расположенное на Керченском полуострове в районе поселка Горностаевка, имеет большой рекреационный потенциал, считает старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.
"Нефтяное озеро находится в непосредственной близости от трассы "Таврида". На его поверхности диаметром около двух метров лежит слой нефти толщиной в 0,5 см, вместе с водой она самотеком сливается в балку и поглощается в почве. В озере в четырех местах видны восходящие потоки газа, от которых вода как бы кипит. Такие нефтяные проявления наблюдаются там с давних пор. Для Крыма это уникальный объект, и при грамотном обустройстве он может стать новой туристической точкой", – процитировали в пресс-службе КФУ им. В. И. Вернадского слова эксперта.
Ученые Крымского федерального университета планируют исследовать образцы топлива из озера.
"Если руководствоваться мировой статистикой, то 45% коллекторов нефти и газа – карбонатные, по сути это пещеры или полости. Значительная часть мест добычи находится в пещерах. На данный момент степень разбуренности газовых и нефтяных залежей Керченского полуострова колоссальная. Возможно, после их изучения мы сможем дать рекомендации по их образованию и определению вероятных мест для их поиска в будущем", – добавил ученый.
Он напомнил, что на полуострове издавна добывали нефть и газ. Во время археологических раскопок еще в ХХ веке была обнаружена амфора с жидкой нефтью внутри. "Черное золото" применялось и для освещения, и как средство против кожных болезней домашних животных.
"Чем тяжелее нефть, тем она полезней для организма человека, - отметил Геннадий Самохин. - Ее используют в лечебных целях при лечении артрита и включают в состав некоторых косметологических мазей. Например, центром лечебного туризма в Азербайджане считается нафталановая нефть. Она отличается химическим составом, а потому обладает уникальным терапевтическим эффектом и применяется для лечения более 70 заболеваний".
Как сообщает пресс-служба КФУ, ученые совместно с представителями отделения Русского географического общества в Республике Крым взяли образцы нефти для экспонирования в геологическом музее имени Н. И. Андрусова, открытом на территории федерального университета.
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