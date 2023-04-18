https://crimea.ria.ru/20230418/kurortnyy-obman-kak-ne-stat-zhertvoy-aferistov-sobirayas-v-otpusk-1128197258.html

Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск

Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск

В преддверии курортного сезона, когда россияне начинают активно бронировать номера в отелях и приобретать туристические путевки, активизируются и мошенники,... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T20:03

2023-04-18T20:03

2023-04-18T20:03

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

общество

совет эксперта

людмила бабий

мнения

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В преддверии курортного сезона, когда россияне начинают активно бронировать номера в отелях и приобретать туристические путевки, активизируются и мошенники, которые создают подменные сайты и придумывают другие способы обмана. О том, как не попасться на уловки аферистов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Обман в интернетеСамый распространенный способ "туристического" мошенничества, по словам Бабий, - обман в интернете. Мошенники создают сайты-двойники реальных отелей либо вообще несуществующих средств размещения."Например, на территории Массандры когда-то существовал советский пансионат "Донбасс", но уже много лет это здание является вторым корпусом другого отеля, тем не менее, в интернете появляется реклама "Донбасса", со старыми фото фасада и номерами, которые сегодня предлагает уже совершенно другое юридическое лицо. Для человека, который не знаком с Крымом, все выглядит убедительно, и люди верят, "бронируют" номера, и теряют деньги, еще даже не отправившись в отпуск", - приводит пример Бабий.Правила безопасности для туристаЧтобы не стать жертвой мошенников, нужно внимательно перепроверять реквизиты на сайтах. Кроме того, настоящие отели всегда дают на своих официальных ресурсах не только мобильные контакты, но и стационарные номера телефонов с кодами региона, а на сайте Ростуризма можно уточнить перечень официальных средств размещения, которые прошли классификацию - там можно найти все достоверные данные, в том числе ссылки на официальные сайты.Туристические фирмы-однодневкиЕсли вы собираетесь в отпуск по России или за границу и покупаете путевку через турфирму, выбирайте только проверенные варианты, давно существующие на рынке. Такие никогда не рискуют своим именем и всегда выполняют обязательства. А вот фирмы-однодневки могут быть очень опасны."Перепроверяйте. Если, например, на сайте гостиницы номер продают за две тысячи рублей, а турфирма дает его за тысячу - тут нужно задуматься. 50% и даже 30% скидки турфирма предоставить не может", - предупреждает Бабий.Также как и в случаях с сайтами отелей, она предлагает проверять турфирмы с помощью федерального реестра Минэкономразвития, где значатся все туроператоры и турагенты.Тем, кто уже прибыл на курорт и успешно заселился в выбранный отель, Бабий тоже советует не расслабляется: внимательно изучайте местные экскурсионные предложения, не покупайте экскурсии у таксистов, а еще не связывайтесь с людьми, предлагающими фото с животными - в ста процентах случаев это аферисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрииПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуКрым лидирует по количеству аттестованных гидов в России

https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html

https://crimea.ria.ru/20230324/aksenov-rasskazal-o-podgotovke-kryma-k-kurortnomu-sezonu-1127745424.html

https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество, совет эксперта, людмила бабий, мнения, мошенничество