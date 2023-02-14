https://crimea.ria.ru/20230214/turizm-dlya-kryma--kak-neft-i-gaz-dlya-nekotorykh-regionov-rossii-1126975111.html

Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России

Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T16:22

2023-02-14T16:22

2023-02-14T16:22

туризм

крым

туризм в крыму

общество

экономика

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России. Об этом он заявил во вторник во время обсуждения подготовки детской оздоровительной кампании 2023 года на заседании комитета по туризму, курортам и спорту.Спикер парламента отметил, что уже второй год туризм в регионе, в том числе детский, находится под серьезным давлением. И сейчас "очень важно сохранить то, что имеем, в противном случае восстанавливать утраченное придется десятилетиями", подчеркнул он.Чтобы не допустить такого сценария, необходимо задействовать все возможные меры поддержки и "не стесняться просить деньги у федерального центра"."Профильным министерствам необходимо открыто говорить о существующих проблемах, формулировать поставленные цели и указывать, какая помощь необходима для их достижения", – продолжил спикер Госсовета. Сейчас детские оздоровительные лагеря Крыма нуждаются в прямых финансовых вложениях. Поэтому необходимо рассмотреть возможность выкупа детских путевок за средства республиканского бюджета, отметил Константинов.По данным республиканского минобраза, в прошлом году в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 182 тысяч юных крымчан, более трехсот детей из семей участников спецоперации, и около 10 тысяч жителей новых регионов России.По результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – властиПутин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моряТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023

https://crimea.ria.ru/20230213/novaya-evpatoriya-chto-dast-krymu-gorod-v-gorode-na-zapadnom-poberezhe-1126960214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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