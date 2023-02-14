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Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России
Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:22
2023-02-14T16:22
туризм
крым
туризм в крыму
общество
экономика
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России. Об этом он заявил во вторник во время обсуждения подготовки детской оздоровительной кампании 2023 года на заседании комитета по туризму, курортам и спорту.Спикер парламента отметил, что уже второй год туризм в регионе, в том числе детский, находится под серьезным давлением. И сейчас "очень важно сохранить то, что имеем, в противном случае восстанавливать утраченное придется десятилетиями", подчеркнул он.Чтобы не допустить такого сценария, необходимо задействовать все возможные меры поддержки и "не стесняться просить деньги у федерального центра"."Профильным министерствам необходимо открыто говорить о существующих проблемах, формулировать поставленные цели и указывать, какая помощь необходима для их достижения", – продолжил спикер Госсовета. Сейчас детские оздоровительные лагеря Крыма нуждаются в прямых финансовых вложениях. Поэтому необходимо рассмотреть возможность выкупа детских путевок за средства республиканского бюджета, отметил Константинов.По данным республиканского минобраза, в прошлом году в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 182 тысяч юных крымчан, более трехсот детей из семей участников спецоперации, и около 10 тысяч жителей новых регионов России.По результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – властиПутин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моряТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023
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крым, туризм в крыму, общество, экономика, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России

Спикер Госсовета Константинов: туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов

16:22 14.02.2023
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России. Об этом он заявил во вторник во время обсуждения подготовки детской оздоровительной кампании 2023 года на заседании комитета по туризму, курортам и спорту.
"Для Крыма курортная отрасль во всем ее многообразии – как для некоторых регионов нефть и газ. Мы жизненно зависим от туризма: это и налоги, и рабочие места, и многое другое", – заявил Константинов.
Спикер парламента отметил, что уже второй год туризм в регионе, в том числе детский, находится под серьезным давлением. И сейчас "очень важно сохранить то, что имеем, в противном случае восстанавливать утраченное придется десятилетиями", подчеркнул он.
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Чтобы не допустить такого сценария, необходимо задействовать все возможные меры поддержки и "не стесняться просить деньги у федерального центра".
"Профильным министерствам необходимо открыто говорить о существующих проблемах, формулировать поставленные цели и указывать, какая помощь необходима для их достижения", – продолжил спикер Госсовета.
Сейчас детские оздоровительные лагеря Крыма нуждаются в прямых финансовых вложениях. Поэтому необходимо рассмотреть возможность выкупа детских путевок за средства республиканского бюджета, отметил Константинов.
По данным республиканского минобраза, в прошлом году в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 182 тысяч юных крымчан, более трехсот детей из семей участников спецоперации, и около 10 тысяч жителей новых регионов России.
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По результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.
В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.
Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.
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ТуризмКрымТуризм в КрымуОбществоЭкономикаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
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