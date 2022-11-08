https://crimea.ria.ru/20221108/85-detskikh-zdravnits-kryma-trebuyut-kapremonta-i-rekonstruktsii--vlasti-1125280033.html
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T15:15
2022-11-08T15:15
2022-11-08T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам министра, на модернизацию инфраструктуры объектов детского отдыха и оздоровления республики требуется 13 миллиардов рублей."Мы запросили такое финансирование у правительства РФ, подали наши предложения для включения в программу", - указала она.Среди других актуальных проблем сферы детского отдыха и оздоровления Лаврик назвала высокие тарифы на электроэнергию для детских лагерей и зравниц, а также нерешение вопросов по установлению льготных ставок земельного налога для собственников и арендаторов участков под учреждения детского отдыха, что значительно влияет на стоимость путевок.
https://crimea.ria.ru/20221108/pochti-8-tysyach-detey-iz-novykh-regionov-rf-otdokhnuli-v-krymu-v-etom-godu-1125279180.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, крым
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
Власти Крыма: 85% детских здравниц региона нуждаются в капремонте или реконструкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
"Существующий подход к финансированию не позволяет вкладывать средства на развитие детских здравниц. 85% детских здравниц требует капитальных ремонтов или реконструкции", - сказала Лаврик на заседании президиума крымского парламента.
По словам министра, на модернизацию инфраструктуры объектов детского отдыха и оздоровления республики требуется 13 миллиардов рублей.
"Мы запросили такое финансирование у правительства РФ, подали наши предложения для включения в программу", - указала она.
Среди других актуальных проблем сферы детского отдыха и оздоровления Лаврик назвала высокие тарифы на электроэнергию для детских лагерей и зравниц, а также нерешение вопросов по установлению льготных ставок земельного налога для собственников и арендаторов участков под учреждения детского отдыха, что значительно влияет на стоимость путевок.