https://crimea.ria.ru/20221108/85-detskikh-zdravnits-kryma-trebuyut-kapremonta-i-rekonstruktsii--vlasti-1125280033.html

85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти

85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022

85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти

Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T15:15

2022-11-08T15:15

2022-11-08T15:15

образование в крыму и севастополе

туризм в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам министра, на модернизацию инфраструктуры объектов детского отдыха и оздоровления республики требуется 13 миллиардов рублей."Мы запросили такое финансирование у правительства РФ, подали наши предложения для включения в программу", - указала она.Среди других актуальных проблем сферы детского отдыха и оздоровления Лаврик назвала высокие тарифы на электроэнергию для детских лагерей и зравниц, а также нерешение вопросов по установлению льготных ставок земельного налога для собственников и арендаторов участков под учреждения детского отдыха, что значительно влияет на стоимость путевок.

https://crimea.ria.ru/20221108/pochti-8-tysyach-detey-iz-novykh-regionov-rf-otdokhnuli-v-krymu-v-etom-godu-1125279180.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, крым