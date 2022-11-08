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85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти - РИА Новости Крым, 08.11.2022
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T15:15
2022-11-08T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам министра, на модернизацию инфраструктуры объектов детского отдыха и оздоровления республики требуется 13 миллиардов рублей."Мы запросили такое финансирование у правительства РФ, подали наши предложения для включения в программу", - указала она.Среди других актуальных проблем сферы детского отдыха и оздоровления Лаврик назвала высокие тарифы на электроэнергию для детских лагерей и зравниц, а также нерешение вопросов по установлению льготных ставок земельного налога для собственников и арендаторов участков под учреждения детского отдыха, что значительно влияет на стоимость путевок.
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образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, крым
85% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти

Власти Крыма: 85% детских здравниц региона нуждаются в капремонте или реконструкции

15:15 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже Учкуевка в Севастополе
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 85% детских здравниц Крыма требуют капитального ремонта или реконструкции, на модернизацию объектов детского отдыха региона нужно 13 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
"Существующий подход к финансированию не позволяет вкладывать средства на развитие детских здравниц. 85% детских здравниц требует капитальных ремонтов или реконструкции", - сказала Лаврик на заседании президиума крымского парламента.
По словам министра, на модернизацию инфраструктуры объектов детского отдыха и оздоровления республики требуется 13 миллиардов рублей.
"Мы запросили такое финансирование у правительства РФ, подали наши предложения для включения в программу", - указала она.
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Среди других актуальных проблем сферы детского отдыха и оздоровления Лаврик назвала высокие тарифы на электроэнергию для детских лагерей и зравниц, а также нерешение вопросов по установлению льготных ставок земельного налога для собственников и арендаторов участков под учреждения детского отдыха, что значительно влияет на стоимость путевок.
Образование в Крыму и СевастополеТуризм в КрымуКрым
 
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