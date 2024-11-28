https://crimea.ria.ru/20241128/lavrov-otvetil-na-zayavleniya-nato-o-preventivnykh-udarakh-po-rossii-1142203921.html

Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России

Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России

Предложение нанести превентивные удары высокоточным оружием по территории России и передать Украине ядерное оружие - абсолютно безответственное. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T11:42

2024-11-28T11:42

2024-11-28T11:42

сергей лавров

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Предложение нанести превентивные удары высокоточным оружием по территории России и передать Украине ядерное оружие - абсолютно безответственное. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность наносить превентивные удары по России в случае конфликта с ней стран блока. Уточнялось, что в случае гипотетического нападения альянсу стоит попытаться нанести удар высокоточными средствами, чтобы поразить пусковые установки в РФ."Эти заявления делал какой-то адмирал, абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, наверное. Чуют конъюнктуру", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Он также констатировал, что политики "на то и политики, чтобы постоянно сохранять внимание к своей персоне со стороны общественности".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия абсолютно безответственны и относятся к крайне экстремистскому флангу сторонников эскалации.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – ПесковПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнениеВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, нато, новости, ядерное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, россия, политика, сша