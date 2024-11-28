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Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T11:00
2024-11-28T11:00
2024-11-28T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы."На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны", - приводит пример Янина Павленко.Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря."Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости – дополнительно укладывается пленка на отдельных участках", - уточняет глава администрации Ялты.Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму – 58,8%, общая сумма задолженности – более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуКрыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую сменуТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
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ялта, капремонт, капремонт многоквартирных домов, янина павленко, крым, новости крыма
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
В Ялте завершают капремонт 109 многоквартирных домов на сумму 695 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Подрядчики Фонда капремонта завершают запланированные на этот год работы в Большой Ялте – готовность объектов 78%, срок – до 25 декабря. Всего ремонтом охвачены 109 многоквартирных домов, общая сумма – 695 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале главы администрации.
По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы.
"На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны", - приводит пример Янина Павленко.
Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря.
"Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости – дополнительно укладывается пленка на отдельных участках", - уточняет глава администрации Ялты.
Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.
"В планах на 2025 год у Фонда капремонта предусмотрены работы в 175 МКД Большой Ялты", - рассказала о предстоящей работе в будущем году Янина Павленко.
При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму – 58,8%, общая сумма задолженности – более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.
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