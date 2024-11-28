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Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы

Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы

Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.11.2024

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2024-11-28T11:00

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы."На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны", - приводит пример Янина Павленко.Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря."Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости – дополнительно укладывается пленка на отдельных участках", - уточняет глава администрации Ялты.Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму – 58,8%, общая сумма задолженности – более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуКрыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую сменуТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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