Рейтинг@Mail.ru
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/kapremont-mnogokvartirnykh-domov-v-yalte-kogda-zavershat-raboty-1142201963.html
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T11:00
2024-11-28T11:00
ялта
капремонт
капремонт многоквартирных домов
янина павленко
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142201511_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5ef8d5fa9f1df37db4cda7a24f697076.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы."На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны", - приводит пример Янина Павленко.Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря."Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости – дополнительно укладывается пленка на отдельных участках", - уточняет глава администрации Ялты.Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму – 58,8%, общая сумма задолженности – более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуКрыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую сменуТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142201511_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fa672daec7f3fe76eebf57a94cd0f0b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, капремонт, капремонт многоквартирных домов, янина павленко, крым, новости крыма
Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы

В Ялте завершают капремонт 109 многоквартирных домов на сумму 695 миллионов рублей

11:00 28.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоКапремонт жилых домов в Ялте
Капремонт жилых домов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Работы по капитальному ремонту домов в Ялте на завершающей стадии. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Подрядчики Фонда капремонта завершают запланированные на этот год работы в Большой Ялте – готовность объектов 78%, срок – до 25 декабря. Всего ремонтом охвачены 109 многоквартирных домов, общая сумма – 695 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале главы администрации.
По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы.
"На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны", - приводит пример Янина Павленко.
Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря.
"Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости – дополнительно укладывается пленка на отдельных участках", - уточняет глава администрации Ялты.
Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.
"В планах на 2025 год у Фонда капремонта предусмотрены работы в 175 МКД Большой Ялты", - рассказала о предстоящей работе в будущем году Янина Павленко.
При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму – 58,8%, общая сумма задолженности – более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму
Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
 
ЯлтаКапремонтКапремонт многоквартирных домовЯнина ПавленкоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России
11:36Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
11:27Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
11:17Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
11:00Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
10:40Магнитная буря накроет Землю в четверг
10:16В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
10:01Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
09:38Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
09:15Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
09:04Бахчисарай остался без света и газа
08:47В Крыму сирота полтора года не может получить жилье из-за халатности
08:32На Украине гремят мощные взрывы
08:21США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
08:11С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
08:06Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
07:46В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
07:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
07:08Над Крымом уничтожили три беспилотника
06:47Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
Лента новостейМолния