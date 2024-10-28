https://crimea.ria.ru/20241028/bastrykin-velel-razobratsya-s-otsutstviem-kapremonta-vetkhogo-doma-v-krymu-1141391226.html

Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму

Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка доложить о результатах проверки по обращению о нарушении... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T07:53

2024-10-28T07:53

2024-10-28T07:53

александр бастрыкин

капремонт многоквартирных домов

крым

новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в селе Желябовка Нижнегорского района. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.Главное следственное управление организовало по данному факту процессуальную проверку.Бастрыкин поручил руководителю крымского главка СУ Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе в одной из квартир жилого дома в Инкермане произошло обрушение потолка вследствие ненадлежащего состояния строения. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцовДело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СКЖенщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество