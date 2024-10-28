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Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму
Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка доложить о результатах проверки по обращению о нарушении... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T07:53
2024-10-28T07:53
александр бастрыкин
капремонт многоквартирных домов
крым
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в селе Желябовка Нижнегорского района. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.Главное следственное управление организовало по данному факту процессуальную проверку.Бастрыкин поручил руководителю крымского главка СУ Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе в одной из квартир жилого дома в Инкермане произошло обрушение потолка вследствие ненадлежащего состояния строения. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцовДело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СКЖенщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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александр бастрыкин, капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество
Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму

Бастрыкин затребовал доклад после жалобы на непроведение капремонта ветхого дома в Крыму

07:53 28.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в селе Желябовка Нижнегорского района. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.
Ранее жительница Желябовки опубликовала в социальной сети видеообращение в адрес Бастрыкина. Женщина пожаловалась, что в доме 1976 года постройки разрушаются потолочные перекрытия, на стенах появились трещины и плесень, осыпается штукатурка, не соблюдаются требования пожарной безопасности. При этом обращения жильцов, в числе которых есть пенсионеры и инвалиды колясочники, с просьбой выполнить ремонт не принесли результатов.
Главное следственное управление организовало по данному факту процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю крымского главка СУ Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.
На минувшей неделе в одной из квартир жилого дома в Инкермане произошло обрушение потолка вследствие ненадлежащего состояния строения. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
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Александр БастрыкинКапремонт многоквартирных домовКрымНовости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Общество
 
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