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Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
В Краснодарском крае по факту обрушения межэтажного перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T10:11
2024-10-13T10:33
кубань
краснодарский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае по факту обрушения межэтажного перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.Перекрытие обрушилось в холле двухэтажного главного корпуса интерната, площадь разрушения около 100 квадратных метров. В результате погибла одна женщина – санитарка.Из здания эвакуировано 206 человек, из них 198 пациентов и 8 сотрудников. Они размещены в других корпусах медицинского учреждения.На данный момент на месте трагедии работают спасатели. Причина произошедшего устанавливаются. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев, сообщает оперштаб Кубани.Обрушение межэтажного перекрытия произошло ночью с 12 на 13 октября, сообщили ранее в МЧС. Под завалами было обнаружено тело женщины, ее личность установлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолокОбрушение дома в Сакском районе - делом занялись прокуратура и СледкомВ Ялте рухнула еще одна подпорная стена
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК

На Кубани по факту обрушения потолка в интернате возбуждено уголовное дело

10:11 13.10.2024 (обновлено: 10:33 13.10.2024)
 
© Прокуратура Краснодарского краяНа Кубани по факту обрушения потолка в интернате возбуждено уголовное дело
На Кубани по факту обрушения потолка в интернате возбуждено уголовное дело
© Прокуратура Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае по факту обрушения межэтажного перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
"По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Перекрытие обрушилось в холле двухэтажного главного корпуса интерната, площадь разрушения около 100 квадратных метров. В результате погибла одна женщина – санитарка.
Из здания эвакуировано 206 человек, из них 198 пациентов и 8 сотрудников. Они размещены в других корпусах медицинского учреждения.
На данный момент на месте трагедии работают спасатели. Причина произошедшего устанавливаются. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев, сообщает оперштаб Кубани.
Обрушение межэтажного перекрытия произошло ночью с 12 на 13 октября, сообщили ранее в МЧС. Под завалами было обнаружено тело женщины, ее личность установлена.
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