https://crimea.ria.ru/20241013/delo-o-khalatnosti-obrushenie-perekrytiy-v-psikhdispansere-rassleduet-sk-1141047502.html

Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК

Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК

В Краснодарском крае по факту обрушения межэтажного перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T10:11

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кубань

краснодарский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае по факту обрушения межэтажного перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.Перекрытие обрушилось в холле двухэтажного главного корпуса интерната, площадь разрушения около 100 квадратных метров. В результате погибла одна женщина – санитарка.Из здания эвакуировано 206 человек, из них 198 пациентов и 8 сотрудников. Они размещены в других корпусах медицинского учреждения.На данный момент на месте трагедии работают спасатели. Причина произошедшего устанавливаются. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев, сообщает оперштаб Кубани.Обрушение межэтажного перекрытия произошло ночью с 12 на 13 октября, сообщили ранее в МЧС. Под завалами было обнаружено тело женщины, ее личность установлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолокОбрушение дома в Сакском районе - делом занялись прокуратура и СледкомВ Ялте рухнула еще одна подпорная стена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости