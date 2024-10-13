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Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка

Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка

Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T09:10

2024-10-13T09:10

2024-10-13T09:36

кубань

краснодарский край

происшествия

мчс краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.Из здания были эвакуированы 206 человек.Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, мчс краснодарского края, новости