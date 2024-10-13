https://crimea.ria.ru/20241013/zhenschina-pogibla-v-psikhdispansere-na-kubani-iz-za-rukhnuvshego-potolka-1141045520.html
Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T09:10
2024-10-13T09:10
2024-10-13T09:36
кубань
краснодарский край
происшествия
мчс краснодарского края
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141045845_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad695984bbc6f35866353a3b58efb345.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.Из здания были эвакуированы 206 человек.Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141045845_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7c3ab59bd4aa3744f8d0a9c281134e2f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, происшествия, мчс краснодарского края, новости
Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
09:10 13.10.2024 (обновлено: 09:36 13.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновск. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.
Из здания были эвакуированы 206 человек.
Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.
Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.