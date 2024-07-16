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В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок
В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок
В одной из квартир многоэтажного дома в Керчи обрушился потолок – республиканская прокуратура и следком организовали проверку. О случившемся сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T18:34
2024-07-16T18:34
2024-07-16T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В одной из квартир многоэтажного дома в Керчи обрушился потолок – республиканская прокуратура и следком организовали проверку. О случившемся сообщили в пресс-службах ведомств.Уточняется, что ЧП произошло в одной из квартир МКД № 6 на улице Репина. Пострадавших, по информации прокуратуры, нет.Отмечается, что ранее жители дома обращались в прокуратуру и ведомство вносило представление в адрес местной администрации.Прокурор Крыма Олег Камшилов взял ход проверки на личный контроль.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки тщательным образом изучить доводы жильцов дома, истребовать из администрации документацию по данному зданию и дать оценку должностным лицам уполномоченных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане упал крест: полиция проводит проверкуПострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в судеЖитель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников Отечества
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком
В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок
Потолок обрушился в квартире многоэтажного дома в Керчи
18:34 16.07.2024 (обновлено: 18:35 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В одной из квартир многоэтажного дома в Керчи обрушился потолок – республиканская прокуратура и следком организовали проверку. О случившемся сообщили в пресс-службах ведомств.
"В прокуратуре Крыма организовали проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном доме в городе Керчи", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что ЧП произошло в одной из квартир МКД № 6 на улице Репина. Пострадавших, по информации прокуратуры, нет.
Отмечается, что ранее жители дома обращались в прокуратуру и ведомство вносило представление в адрес местной администрации.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании многоквартирного дома, а также о соблюдении жилищных прав граждан", – заключили в надзорном ведомстве.
Прокурор Крыма Олег Камшилов взял ход проверки на личный контроль.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки тщательным образом изучить доводы жильцов дома, истребовать из администрации документацию по данному зданию и дать оценку должностным лицам уполномоченных служб.
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