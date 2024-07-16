https://crimea.ria.ru/20240716/v-odnoy-iz-kvartir-mnogoetazhki-v-kerchi-obrushilsya-potolok-1138913094.html

В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок

В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок

В одной из квартир многоэтажного дома в Керчи обрушился потолок – республиканская прокуратура и следком организовали проверку. О случившемся сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T18:34

2024-07-16T18:34

2024-07-16T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В одной из квартир многоэтажного дома в Керчи обрушился потолок – республиканская прокуратура и следком организовали проверку. О случившемся сообщили в пресс-службах ведомств.Уточняется, что ЧП произошло в одной из квартир МКД № 6 на улице Репина. Пострадавших, по информации прокуратуры, нет.Отмечается, что ранее жители дома обращались в прокуратуру и ведомство вносило представление в адрес местной администрации.Прокурор Крыма Олег Камшилов взял ход проверки на личный контроль.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки тщательным образом изучить доводы жильцов дома, истребовать из администрации документацию по данному зданию и дать оценку должностным лицам уполномоченных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане упал крест: полиция проводит проверкуПострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в судеЖитель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников Отечества

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком