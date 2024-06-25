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Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в суде
Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в суде - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в суде
В Евпатории прокуратура через суд добивается положенных компенсаций пятерым пострадавшим местным жителям, которым органы местного самоуправления отказали в... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T13:56
2024-06-25T13:56
2024-06-25T13:56
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евпатория
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории прокуратура через суд добивается положенных компенсаций пятерым пострадавшим местным жителям, которым органы местного самоуправления отказали в выплатах после "шторма века". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным прокуратуры, отказ в единовременной выплате власти обосновали тем, что жилье евпаторийцев не попало в зону чрезвычайной ситуации. Надзорное ведомство будет контролировать фактическое устранение нарушений.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.334 тысячи человек получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей после ноябрьского шторма. Как сообщала зампредседателя республиканского Совмина – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, всего на эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноСевастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского штормаКогда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
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крым, евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, общество, прокуратура республики крым, новости крыма
Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в суде
Прокуратура Крыма добивается выплаты компенсаций пострадавшим от "шторма века" в Евпатории