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Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
В Крыму продолжается работа по выплатам компенсаций жителям, пострадавшим от мощного ноябрьского шторма. И хотя прием заявлений уже закрыт, крымчане продолжают... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T10:04
2024-01-12T11:50
радио "спутник в крыму"
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
пособия и выплаты
общество
режим чс
минтруда крыма
соцзащита
министерство труда и соцзащиты крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по выплатам компенсаций жителям, пострадавшим от мощного ноябрьского шторма. И хотя прием заявлений уже закрыт, крымчане продолжают обращаться с жалобами - в основном, о пересмотре отказов. Как принимаются решения, почему пока еще не все заявители получили выплаты по одобренным заявкам, и что делать, если в выплате отказано, - об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Крыма Данил Стадник в эфире радио "Спутник в Крыму".Статистика обращенийВсего, по словам Стадника, в органы власти поступило более полумиллиона заявлений о выплате соответствующих компенсаций."Наибольшее число обращений поступило из Симферопольского района. Также много заявлений - Сакский, Красногвардейский, Джанкойский, Бахчисарайский, Черноморский Белогорский районы, город Евпатория. По остальным заявлений немного - менее 10 тысяч", - рассказал замминистра.Срок подачи заявок закончился еще в декабре - спустя месяц после ЧС, напомнил гость эфира. Сейчас от жителей, в основном, поступают жалобы о несогласии с отказом в предоставлении таких выплат.Почему могли отказатьОн напоминает о существовании двух выплат. Первая - по 10 тысяч рублей для тех, у кого были нарушены условия жизнедеятельности, - таких заявок большинство. В основном, речь о людях, которые более суток оставались света. Эти данные сами граждане подтвердить не могут, - их фиксирует РЭС и передает комиссиям. Если гражданин подтвердил факт проживания по такому адресу, ему положена выплата. В противном случае компенсации не будет.Вторая выплата - при полной или частичной утрате имущества - 50 и 100 тысяч соответственно. В данном случае работают комиссии, которые рассматривают документы и выходят на места, чтобы подтвердить заявленные факты.Что делать, если в выплате отказаноПервые условия для выплат - проживание в помещении, которые попало в зону ЧС. В ряде случаев отказы приходят тем, кто подавал заявление через Госуслуги, автоматически фиксирующие адрес прописки. Если человек не имеет прописки, но реально проживает по соответствующему адресу, этот факт можно подтвердить."Подтверждением может быть договор найма жилого помещения, справки с места работы, о прикреплении к больнице и так далее, а вот свидетельские показания не учитываются - это субъективно", - поясняет чиновник.Документы нужно предоставить в администрацию - в очевидных точечных случаях решения пересмотрят. Однако, поскольку установленный месячный срок приема документов завершен, в большинстве случаев вопрос можно будет решить только обращением в суд.Чего не нужно делать"Среди всех обращений десятки тысяч - повторные, когда люди одновременно подают заявления через Госуслуги, МФЦ, органы труда и соцзащиты. Смысла в этом нет, если заявление подано, дублировать его не надо. Каждое такое обращение только создает дополнительную нагрузку на работников",- констатирует Стадник.Учитывая, что заявлений много, обработка документов продолжается.Он также уточнил, что компенсации люди получат из резервного фонда республики. В последствии эти затраты Крыму компенсируют из федерального бюджета.Работа по выплатам компенсаций полностью завершится в феврале. По состоянию на 11 января от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели, пообещал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений. Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, пособия и выплаты, общество, режим чс, минтруда крыма, соцзащита, министерство труда и соцзащиты крыма, данил стадник, новости крыма
Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано

В минтруда и соцзащиты Крыма назвали причины отказов в выплате компенсаций после шторма

10:04 12.01.2024 (обновлено: 11:50 12.01.2024)
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонт кровель после урагана в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается работа по выплатам компенсаций жителям, пострадавшим от мощного ноябрьского шторма. И хотя прием заявлений уже закрыт, крымчане продолжают обращаться с жалобами - в основном, о пересмотре отказов.
Как принимаются решения, почему пока еще не все заявители получили выплаты по одобренным заявкам, и что делать, если в выплате отказано, - об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Крыма Данил Стадник в эфире радио "Спутник в Крыму".

Статистика обращений

Всего, по словам Стадника, в органы власти поступило более полумиллиона заявлений о выплате соответствующих компенсаций.
"Наибольшее число обращений поступило из Симферопольского района. Также много заявлений - Сакский, Красногвардейский, Джанкойский, Бахчисарайский, Черноморский Белогорский районы, город Евпатория. По остальным заявлений немного - менее 10 тысяч", - рассказал замминистра.
Срок подачи заявок закончился еще в декабре - спустя месяц после ЧС, напомнил гость эфира. Сейчас от жителей, в основном, поступают жалобы о несогласии с отказом в предоставлении таких выплат.

Почему могли отказать

"Согласно порядку, утвержденному Совмином Крыма, выплата производится по месту проживания. Речь о постоянной прописке либо временной регистрации - там, где человек реально жил. Речь идет о жилых помещениях, не о бизнесе. Если человек это использует для отдыха - выплата также не предусмотрена. То есть причина отказа - это неподтверждение факта проживания гражданина в жилом помещении, попавшем в зону ЧС", - поясняет замминистра.

Он напоминает о существовании двух выплат. Первая - по 10 тысяч рублей для тех, у кого были нарушены условия жизнедеятельности, - таких заявок большинство. В основном, речь о людях, которые более суток оставались света. Эти данные сами граждане подтвердить не могут, - их фиксирует РЭС и передает комиссиям. Если гражданин подтвердил факт проживания по такому адресу, ему положена выплата. В противном случае компенсации не будет.
Вторая выплата - при полной или частичной утрате имущества - 50 и 100 тысяч соответственно. В данном случае работают комиссии, которые рассматривают документы и выходят на места, чтобы подтвердить заявленные факты.

"Речь только об имуществе первой необходимости. Это предметы, которыми человек постоянно пользуется: для хранения, приготовления и приема пищи - например, холодильник, шкаф, плита, стол, стул; предметы для сна - кровать, диван; для коммуникации - телевизор, радио. И предметы для подачи и подогрева воды. Чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы было утрачено не менее трех предметов из различных категорий", - поясняет Стадник.

Что делать, если в выплате отказано

Первые условия для выплат - проживание в помещении, которые попало в зону ЧС. В ряде случаев отказы приходят тем, кто подавал заявление через Госуслуги, автоматически фиксирующие адрес прописки. Если человек не имеет прописки, но реально проживает по соответствующему адресу, этот факт можно подтвердить.
"Подтверждением может быть договор найма жилого помещения, справки с места работы, о прикреплении к больнице и так далее, а вот свидетельские показания не учитываются - это субъективно", - поясняет чиновник.
Документы нужно предоставить в администрацию - в очевидных точечных случаях решения пересмотрят. Однако, поскольку установленный месячный срок приема документов завершен, в большинстве случаев вопрос можно будет решить только обращением в суд.

Чего не нужно делать

"Среди всех обращений десятки тысяч - повторные, когда люди одновременно подают заявления через Госуслуги, МФЦ, органы труда и соцзащиты. Смысла в этом нет, если заявление подано, дублировать его не надо. Каждое такое обращение только создает дополнительную нагрузку на работников",- констатирует Стадник.
Учитывая, что заявлений много, обработка документов продолжается.

"Все жалобы рассматриваются максимально объективно и комиссионно. В ряде случаев обращения удовлетворены, однако люди пока еще не получили денег. Это связано с большими объемами. Все выплаты будут сделаны. Просьба дождаться окончания принятия решений - большая часть заявлений еще в обработке. Нужно подождать", - подчеркнул замминистра.

Он также уточнил, что компенсации люди получат из резервного фонда республики. В последствии эти затраты Крыму компенсируют из федерального бюджета.
Работа по выплатам компенсаций полностью завершится в феврале. По состоянию на 11 января от крымчан поступило еще 296 обращений о компенсациях после ноябрьского шторма, спорные заявки рассматриваются комиссией, все жалобы урегулируют до конца рабочей недели, пообещал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В конце декабря вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма. По итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений.
Шторм обрушился на Крым ми Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаПособия и выплатыОбществоРежим ЧСМинтруда КрымаСоцзащитаМинистерство труда и соцзащиты КрымаДанил СтадникНовости Крыма
 
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