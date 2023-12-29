https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-odobrili-330-tysyach-zayavok-na-kompensatsiyu-iz-za-shtorma-veka-1133892409.html
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века" - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
Крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма, по итогам их рассмотрения выданы... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T10:26
2023-12-29T10:26
2023-12-29T10:39
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
новости крыма
общество
стихия
елена романовская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма, по итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.По ее словам, наибольший урон был нанесен жителям Симферопольского, Сакского, Черноморского, Красногвардейского районов и города Саки.Все муниципалитеты Крыма оказывают помощь местным комиссиям в обработке заявлений, добавила она. Вице-премьер отметила, что в этой работе задействованы 336 сотрудников органов соцзащиты, которые работают по 13 часов в день."Все заявления, которые получили положительные заключения, будут внесены в систему, и до 15 февраля все выплаты будут осуществлены", – добавила Романовская.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.21 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуШторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – РазвожаевСухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, новости крыма, общество, стихия, елена романовская
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок от крымчан на компенсацию ущерба после "шторма века"
10:26 29.12.2023 (обновлено: 10:39 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымчане подали более 560 тысяч заявлений на получение компенсаций за повреждение имущества в результате ноябрьского шторма, по итогам их рассмотрения выданы 331 тысяча положительных заключений. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
"С 1 по 26 декабря все жители Крыма имели возможность подать заявления на оказание единовременной выплаты или оказания материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. За это время в адрес органов социальной защиты поступило 561 600 заявлений от 540 тысяч граждан. Некоторые граждане подавали заявления несколько раз. Все заявки находятся в обработке. Из 561 тысячи заявлений составлена 331 тысяча положительных заключений", - сказала Романовская журналистам.
По ее словам, наибольший урон был нанесен жителям Симферопольского, Сакского, Черноморского, Красногвардейского районов и города Саки.
Все муниципалитеты Крыма оказывают помощь местным комиссиям в обработке заявлений, добавила она. Вице-премьер отметила, что в этой работе задействованы 336 сотрудников органов соцзащиты, которые работают по 13 часов в день.
"Все заявления, которые получили положительные заключения, будут внесены в систему, и до 15 февраля все выплаты будут осуществлены", – добавила Романовская.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек
, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила
, что восстанавливать разрушенную стихией
туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.
21 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб
от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.
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