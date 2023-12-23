Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
Операция по спасению сухогруза Blue Shark в Черном море завершена - Морспасслужба
17:49 23.12.2023 (обновлено: 17:53 23.12.2023)
© РосморречфлотСухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
© Росморречфлот
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили аварийно-спасательную операцию с сухогрузом Blue Shark, севшим на мель у берегов Анапы во время мощного ноябрьского шторма, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Караванный состав в 14.50 прибыл в согласованное место якорной стоянки. Спасательное судно "Спасатель Ильин" выбрал буксирную линию и следует к месту постоянной дислокации в порт Новороссийск. Судно Blue Shark встало на якорь в третьем грузовом районе морского порта Кавказ", - сказано в сообщении Морспасслужбы.
Отмечается , что спасенный сухогруз не получил повреждений, главный двигатель и все судовые механизмы остались в рабочем состоянии.
Судно Blue Shark с грузом 2,8 тыс тонн ячменя и экипажем в составе 21 иностранного гражданина сильным штормом было выброшено на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево ночью 27 ноября. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего корабль придрейфовал к берегам Анапы. Моряки в результате инцидента не пострадали, чувствуют себя хорошо, состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет.
Восьмибалльный шторм обрушился на Крым, Севастополь и Кубань ночью 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
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