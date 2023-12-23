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Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море

Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили аварийно-спасательную операцию с сухогрузом Blue Shark, севшим на мель у берегов Анапы во время... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T17:49

2023-12-23T17:49

2023-12-23T17:53

анапа

крушение сухогруза в черном море

черное море

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили аварийно-спасательную операцию с сухогрузом Blue Shark, севшим на мель у берегов Анапы во время мощного ноябрьского шторма, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. Отмечается , что спасенный сухогруз не получил повреждений, главный двигатель и все судовые механизмы остались в рабочем состоянии.Судно Blue Shark с грузом 2,8 тыс тонн ячменя и экипажем в составе 21 иностранного гражданина сильным штормом было выброшено на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево ночью 27 ноября. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего корабль придрейфовал к берегам Анапы. Моряки в результате инцидента не пострадали, чувствуют себя хорошо, состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет.Восьмибалльный шторм обрушился на Крым, Севастополь и Кубань ночью 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Черного моря снимают с мели сухогрузВ порту Ялты штормом оторвало баржуНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

анапа

черное море

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анапа, крушение сухогруза в черном море, черное море, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, морспасслужба, происшествия, порт кавказ, новости