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У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз
У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз - РИА Новости Крым, 19.12.2023
У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз
Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой. О начале работ сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:28
2023-12-19T14:21
росморречфлот
новости
анапа
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой. О начале работ сообщили в пресс-службе Росморречфлота.В ведомстве отметили, что началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции.Судно с грузом 2,8 тыс тонн ячменя и экипажем в составе 21 иностранного гражданина сильным штормом было выброшено на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево ночью 27 ноября. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы. Моряки в результате инцидента не пострадали, чувствуют себя хорошо, состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет.Восьмибалльный шторм обрушился на Крым и Севастополь ночью 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.В результате шторма были затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего были эвакуированы 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогодыУраган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в КрымуНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
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росморречфлот, новости, анапа, черное море, происшествия
У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз

Сухогруз начинают снимать с мелководья под Анапой – Росморречфлот

13:28 19.12.2023 (обновлено: 14:21 19.12.2023)
 
© РосморречфлотСухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой
Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой. О начале работ сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
В ведомстве отметили, что началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции.

"К месту проведения работ уже стянуты многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 "Спасатель Ильин" и буксир "Николай Семенченко" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы. К операции также планируется подключить спасательный буксир "Меркурий", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Судно с грузом 2,8 тыс тонн ячменя и экипажем в составе 21 иностранного гражданина сильным штормом было выброшено на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево ночью 27 ноября. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы. Моряки в результате инцидента не пострадали, чувствуют себя хорошо, состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет.
Восьмибалльный шторм обрушился на Крым и Севастополь ночью 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.
В результате шторма были затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего были эвакуированы 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
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