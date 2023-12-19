https://crimea.ria.ru/20231219/u-poberezhya-chernogo-morya-snimayut-s-meli-sukhogruz-1133650557.html

У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз

У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз - РИА Новости Крым, 19.12.2023

У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз

Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой. О начале работ сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:28

2023-12-19T13:28

2023-12-19T14:21

росморречфлот

новости

анапа

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сухогруз Blue Shark начинают снимать с мелководья под Анапой. О начале работ сообщили в пресс-службе Росморречфлота.В ведомстве отметили, что началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции.Судно с грузом 2,8 тыс тонн ячменя и экипажем в составе 21 иностранного гражданина сильным штормом было выброшено на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево ночью 27 ноября. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы. Моряки в результате инцидента не пострадали, чувствуют себя хорошо, состояние судна и его оборудования нормальное, течи нет.Восьмибалльный шторм обрушился на Крым и Севастополь ночью 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.В результате шторма были затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего были эвакуированы 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогодыУраган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в КрымуНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росморречфлот, новости, анапа, черное море, происшествия