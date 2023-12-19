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Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму
Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму
Более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T12:05
2023-12-19T12:05
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.По словам председателя крымского правительства, комплекс восстановительных работ планируется завершить к следующему сезону.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20231218/feodosiya-posle-shtorma---uchastki-naberezhnykh-zakryty-uscherb-esche-schitayut-1133626983.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта, керчь
Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму

Более 90 гидротехнических сооружений в Крыму нуждаются в ремонте после ноябрьского урагана

12:05 19.12.2023
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРазрушенная штормом набережная в Крыму
Разрушенная штормом набережная в Крыму
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"В результате неблагоприятных климатических явлений было повреждено более 90 гидротехнических сооружений", – написал в Telegram-канале Гоцанюк по итогу осмотра объектов.
Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.
По словам председателя крымского правительства, комплекс восстановительных работ планируется завершить к следующему сезону.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи.
В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияАлуштаКерчь
 
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