https://crimea.ria.ru/20231219/uragan-povredil-bolee-90-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-plyazhey-v-krymu-1133647707.html

Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму

Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму

Более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T12:05

2023-12-19T12:05

2023-12-19T12:05

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133647998_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_27d2cc3b75f1cceaa6dd3f77d31c33da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.По словам председателя крымского правительства, комплекс восстановительных работ планируется завершить к следующему сезону.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель в частных и многоквартирных домах и соцобъектах, рвал линии электропередачи. В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20231218/feodosiya-posle-shtorma---uchastki-naberezhnykh-zakryty-uscherb-esche-schitayut-1133626983.html

крым

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта, керчь