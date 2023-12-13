https://crimea.ria.ru/20231213/shtorm-sdvinul-sroki-zaversheniya-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1133518911.html

Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории

Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории

Сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T17:21

2023-12-13T17:21

2023-12-13T17:21

елена демидова

евпатория

набережная терешковой

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

крым

городская среда

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По ее словам, повреждения на объекте незначительные. В частности, ураган повалил два фонарных столба и сломал несколько деревьев, которые при падении немного повредили декоративные элементы ротонд. Также сильными волнами размыло пляж возле набережной, и его нужно снова выравнивать. Глава администрации отметила, что дополнительно усиливать конструкции набережной не нужно, поэтому вносить изменения в проект не придется.Демидова заверила, что строительно-монтажные работы на набережной подрядчик завершит до конца года, но непосредственно в эксплуатацию объект введут уже в 2024 году.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.Шторм в КрымуСильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.Подсчет ущерба продолжается.Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млнКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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