https://crimea.ria.ru/20231213/shtorm-sdvinul-sroki-zaversheniya-rekonstruktsii-naberezhnoy-v-evpatorii-1133518911.html
Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
Сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T17:21
2023-12-13T17:21
2023-12-13T17:21
елена демидова
евпатория
набережная терешковой
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крым
городская среда
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По ее словам, повреждения на объекте незначительные. В частности, ураган повалил два фонарных столба и сломал несколько деревьев, которые при падении немного повредили декоративные элементы ротонд. Также сильными волнами размыло пляж возле набережной, и его нужно снова выравнивать. Глава администрации отметила, что дополнительно усиливать конструкции набережной не нужно, поэтому вносить изменения в проект не придется.Демидова заверила, что строительно-монтажные работы на набережной подрядчик завершит до конца года, но непосредственно в эксплуатацию объект введут уже в 2024 году.История реконструкции набережной в ЕвпаторииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.Шторм в КрымуСильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.Подсчет ущерба продолжается.Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млнКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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елена демидова, евпатория, набережная терешковой, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе
Шторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
Срок завершения ремонта набережной Терешковой в Евпатории может сдвинуться из-за шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Набережная выдержала эту стихию на пять баллов. Однако имеются и повреждения… Потребуется ли подрядчику дополнительное время (на завершение работ – ред.)? Может быть, это время увеличится на две-три недели", – сообщила Демидова на своей странице в социальной сети.
По ее словам, повреждения на объекте незначительные. В частности, ураган повалил два фонарных столба и сломал несколько деревьев, которые при падении немного повредили декоративные элементы ротонд. Также сильными волнами размыло пляж возле набережной, и его нужно снова выравнивать. Глава администрации отметила, что дополнительно усиливать конструкции набережной не нужно, поэтому вносить изменения в проект не придется.
Демидова заверила, что строительно-монтажные работы на набережной подрядчик завершит до конца года, но непосредственно в эксплуатацию объект введут уже в 2024 году.
"Как правило, приемка объекта и выдача акта ввода объекта в эксплуатацию занимает порядка полутора месяцев. Говорить о том, в какой день и в каком месяце (произойдет открытие – ред.), я пока не могу, но очень надеемся, что 10-летие Крымской весны мы уже встретим на набережной Терешковой", - заключила она.
История реконструкции набережной в Евпатории
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым обрушился шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря.
Шторм в Крыму
Сильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба
, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.
Подсчет ущерба продолжается.
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