https://crimea.ria.ru/20231130/summa-uscherba-ot-shtorma-v-krymu-dostigla-pochti-40-mlrd-rubley-1133222862.html

Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T16:57

2023-11-30T16:57

2023-11-30T16:58

сергей садаклиев

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

новости крыма

мчс крыма

отключение электроэнергии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133209285_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_39ffbdec75d9894cd366d1e63a6ee206.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По информации главы ведомства, в настоящее время остаются обесточенными 19 высоковольтных линий электропередачи. Без света находятся 147 трансформаторных подстанций и около 10 306 человек. К ремонтно-восстановительным работам подключены 216 бригад, 617 человек и 232 единиц техники.Кроме того, в 42 населенных пунктах частично нет водоснабжения, техническую и питьевую воду подвозят населению водовозками.Также рабочие убрали 1750 упавших деревьев, остаются в работе еще 985.Свыше полусотни человек все еще находятся в пунктах временного размещения. Пострадавшие от шторма обеспечены всем необходимым.Полностью расчищены шесть из семи участков автодорог. В районе села Морское под Судаком проезд осуществляется в реверсивном движении. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавил министр.По слова главы республики Сергея Аксенова, основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Для скорейшего восстановления энергоснабжения принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетикеЧитайте также на РИА Новости Крым:Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублейКак изменится экосистема Черного моря после мощного штормаКрым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей садаклиев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма, мчс крыма, отключение электроэнергии в крыму