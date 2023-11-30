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Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T16:57
2023-11-30T16:58
сергей садаклиев
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
новости крыма
мчс крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По информации главы ведомства, в настоящее время остаются обесточенными 19 высоковольтных линий электропередачи. Без света находятся 147 трансформаторных подстанций и около 10 306 человек. К ремонтно-восстановительным работам подключены 216 бригад, 617 человек и 232 единиц техники.Кроме того, в 42 населенных пунктах частично нет водоснабжения, техническую и питьевую воду подвозят населению водовозками.Также рабочие убрали 1750 упавших деревьев, остаются в работе еще 985.Свыше полусотни человек все еще находятся в пунктах временного размещения. Пострадавшие от шторма обеспечены всем необходимым.Полностью расчищены шесть из семи участков автодорог. В районе села Морское под Судаком проезд осуществляется в реверсивном движении. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавил министр.По слова главы республики Сергея Аксенова, основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Для скорейшего восстановления энергоснабжения принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетикеЧитайте также на РИА Новости Крым:Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублейКак изменится экосистема Черного моря после мощного штормаКрым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
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сергей садаклиев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма, мчс крыма, отключение электроэнергии в крыму
Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей

16:57 30.11.2023 (обновлено: 16:58 30.11.2023)
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЗатопления в Евпатории
Затопления в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн рублей", - заявил он.
По информации главы ведомства, в настоящее время остаются обесточенными 19 высоковольтных линий электропередачи. Без света находятся 147 трансформаторных подстанций и около 10 306 человек. К ремонтно-восстановительным работам подключены 216 бригад, 617 человек и 232 единиц техники.
Кроме того, в 42 населенных пунктах частично нет водоснабжения, техническую и питьевую воду подвозят населению водовозками.
Также рабочие убрали 1750 упавших деревьев, остаются в работе еще 985.
"Из 159 домовладений от воды освобождено порядка 50 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 домов дачного строения и 83 приусадебных участка. Продолжаются работы по обследованию подтопленных территорий и домовладений", - уточнил Садаклиев.
Свыше полусотни человек все еще находятся в пунктах временного размещения. Пострадавшие от шторма обеспечены всем необходимым.
Полностью расчищены шесть из семи участков автодорог. В районе села Морское под Судаком проезд осуществляется в реверсивном движении. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавил министр.
По слова главы республики Сергея Аксенова, основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Для скорейшего восстановления энергоснабжения принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике
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