https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-bez-sveta-ostayutsya-bolee-10-tysyach-abonentov--aksenov-1133221979.html
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T16:30
2023-11-30T16:30
2023-11-30T17:33
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму". Глава республики отметил, что урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет. По его словам, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму. Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся более 230 бригад. Принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, режим чс, видео
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
Аксенов: в Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов
16:30 30.11.2023 (обновлено: 17:33 30.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".
"На сегодняшний день более 10 тысяч абонентов остаются без электричества. "Крымэнерго" и другие службы выкладываются на все сто процентов, люди работают круглосуточно практически без отдыха", – подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет.
По его словам, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму. Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся более 230 бригад. Принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике.
Шторм обрушился
на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.
Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.
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