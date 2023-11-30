Рейтинг@Mail.ru
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-bez-sveta-ostayutsya-bolee-10-tysyach-abonentov--aksenov-1133221979.html
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T16:30
2023-11-30T17:33
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
радио "спутник в крыму"
режим чс
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133221865_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_0f1b5b2bb0c189d9fe666dc63a409db3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму". Глава республики отметил, что урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет. По его словам, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму. Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся более 230 бригад. Принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133221865_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d40396daf787efc9bf649c4ddc6bb3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, режим чс, видео
В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов

Аксенов: в Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов

16:30 30.11.2023 (обновлено: 17:33 30.11.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".
"На сегодняшний день более 10 тысяч абонентов остаются без электричества. "Крымэнерго" и другие службы выкладываются на все сто процентов, люди работают круглосуточно практически без отдыха", – подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет.
По его словам, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму. Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся более 230 бригад. Принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.
Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
 
Радио "Спутник в Крыму"Сергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымРежим ЧСВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
18:43ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
18:28Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
18:22На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
18:01Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
17:52Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
17:40Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
17:22В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
17:07В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
16:57Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
16:48В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
16:30В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
16:21Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
16:02Зеленский сделал заявление по Крыму и Донбассу
15:38Отбиты 8 атак и уничтожены 700 боевиков: обстановка в зоне СВО за сутки
15:24Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем
15:01Организатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
14:58Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох
14:31Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию
14:28Армия России уничтожила тыловой командный пункт бригады ВСУ
Лента новостейМолния