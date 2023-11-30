https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-bez-sveta-ostayutsya-bolee-10-tysyach-abonentov--aksenov-1133221979.html

В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов

В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов

В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T16:30

2023-11-30T16:30

2023-11-30T17:33

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов, полностью восстановить энергоснабжение специалисты рассчитывают до 1 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму". Глава республики отметил, что урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет. По его словам, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму. Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся более 230 бригад. Принято решение привлечь к этой работе все органы власти, подведомственные муниципалитетам предприятия и другие структуры, где есть специалисты по энергетике.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Режим чрезвычайной ситуации на данный момент действует в 17 муниципальных образованиях Крыма.Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, режим чс, видео