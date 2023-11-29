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Крым во власти непогоды: когда отступит стихия

Крым во власти непогоды: когда отступит стихия - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Крым во власти непогоды: когда отступит стихия

В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T12:48

2023-11-29T12:48

2023-11-29T13:06

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом начальник гидрометцентра отметила, что в среду, 29 ноября, над территорией полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который обуславливает ненастную погоду на полуострове. Прошедшей ночью ветер в Крыму достигал скорости 23-24 метра в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но таких значительных разрушений, как прошедший 26-27 ноября шторм, он не принес. По ее словам, к настоящему часу непогода уже стихла."Все закончилось. Сегодня по территории полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который принес нам дожди. На Южном берегу Крыма выпали сильные дожди, 37 мм, ветер до штормового усиливался только в Керчи. На остальной территории Крыма ветер силой от 13 до 19 метров в секунду", - уточнила Любецкая.Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что самый сильный ветер 26-27 ноября был зафиксирован в поселке Черноморское. Его скорость достигала 40 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублейПрошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 годаКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай

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2023

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