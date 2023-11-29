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Крым во власти непогоды: когда отступит стихия - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
Крым во власти непогоды: когда отступит стихия - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T12:48
2023-11-29T13:06
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татьяна любецкая
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом начальник гидрометцентра отметила, что в среду, 29 ноября, над территорией полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который обуславливает ненастную погоду на полуострове. Прошедшей ночью ветер в Крыму достигал скорости 23-24 метра в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но таких значительных разрушений, как прошедший 26-27 ноября шторм, он не принес. По ее словам, к настоящему часу непогода уже стихла."Все закончилось. Сегодня по территории полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который принес нам дожди. На Южном берегу Крыма выпали сильные дожди, 37 мм, ветер до штормового усиливался только в Керчи. На остальной территории Крыма ветер силой от 13 до 19 метров в секунду", - уточнила Любецкая.Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что самый сильный ветер 26-27 ноября был зафиксирован в поселке Черноморское. Его скорость достигала 40 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублейПрошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 годаКак экстремальная погода в Крыму повлияет на урожай
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Крым во власти непогоды: когда отступит стихия

В начале следующей недели Крым снова накроет холодный фронт - гидрометцентр

12:48 29.11.2023 (обновлено: 13:06 29.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"В ближайшая время ожидается нормальная осенняя погода, фронтальных разделов первого, второго и третьего декабря не ожидаем. В ночь с третьего на четвертое будет очередной фронтальный раздел, который принесет понижение температуры, но не бойтесь, такого сильного шторма мы уже не ожидаем", - заверила она.

При этом начальник гидрометцентра отметила, что в среду, 29 ноября, над территорией полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который обуславливает ненастную погоду на полуострове. Прошедшей ночью ветер в Крыму достигал скорости 23-24 метра в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но таких значительных разрушений, как прошедший 26-27 ноября шторм, он не принес. По ее словам, к настоящему часу непогода уже стихла.
"Все закончилось. Сегодня по территории полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который принес нам дожди. На Южном берегу Крыма выпали сильные дожди, 37 мм, ветер до штормового усиливался только в Керчи. На остальной территории Крыма ветер силой от 13 до 19 метров в секунду", - уточнила Любецкая.
Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что самый сильный ветер 26-27 ноября был зафиксирован в поселке Черноморское. Его скорость достигала 40 метров в секунду.
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