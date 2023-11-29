Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
В начале следующей недели Крым снова накроет холодный фронт - гидрометцентр
12:48 29.11.2023 (обновлено: 13:06 29.11.2023)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСитуация в Ялте после ливней
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие дни шторм у берегов Крыма утихнет, на полуострове ожидается кратковременное потепление. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В ближайшая время ожидается нормальная осенняя погода, фронтальных разделов первого, второго и третьего декабря не ожидаем. В ночь с третьего на четвертое будет очередной фронтальный раздел, который принесет понижение температуры, но не бойтесь, такого сильного шторма мы уже не ожидаем", - заверила она.
При этом начальник гидрометцентра отметила, что в среду, 29 ноября, над территорией полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который обуславливает ненастную погоду на полуострове. Прошедшей ночью ветер в Крыму достигал скорости 23-24 метра в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но таких значительных разрушений, как прошедший 26-27 ноября шторм, он не принес. По ее словам, к настоящему часу непогода уже стихла.
"Все закончилось. Сегодня по территории полуострова проходит очередной фронтальный раздел, который принес нам дожди. На Южном берегу Крыма выпали сильные дожди, 37 мм, ветер до штормового усиливался только в Керчи. На остальной территории Крыма ветер силой от 13 до 19 метров в секунду", - уточнила Любецкая.
Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что самый сильный ветер 26-27 ноября был зафиксирован в поселке Черноморское. Его скорость достигала 40 метров в секунду.
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