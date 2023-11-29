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Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года
Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года
Шторм в Черном море, прошедший в ночь с 26 на 27 ноября, сравним по разрушительной силе со знаменитым штормом 1854 года. Такую аналогию в эфире радио "Sputnik... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T06:04
2023-11-29T06:04
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
погода
крымская погода
стихия
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Черном море, прошедший в ночь с 26 на 27 ноября, сравним по разрушительной силе со знаменитым штормом 1854 года. Такую аналогию в эфире радио "Sputnik на русском" провел ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В 1854 году у входа в Балаклавскую бухту стоял флот союзников – Великобритании, Франции, Османской империи и королевства Сардиния. Всего около 90 боевых кораблей и порядка 300 транспортных, которые доставили в Крым 62 тысячи солдат. При этом русский флот был заперт в Севастопольской бухте, выполняя задачи по обороне города.Жесточайший шторм разразился 14 ноября 1854 года. В результате противники России потеряли около 30 кораблей, более 40 получили повреждения. В этой стихии погибли, по разным оценкам, от 1000 до 1500 тысяч человек.Порыв урагана смел с вершины плато все армейские палатки, упоминал в своем отчете британскому правительству секретарь фонда Крымской армии Джордж Брэкенбери.Русский император Николай I, узнав о произошедшем, писал командующему Меншикову в Крым: "Спасибо буре, она услужила нам хорошо, желательно бы еще такой!"Тот Балаклавский шторм положил начало работе над первой синоптической картой, напомнил специалист.Самой ощутимой потерей для Великобритании стала гибель корабля "Принц", на котором находился большой груз зимнего обмундирования, медикаментов и, как утверждалось, золота для уплаты жалованья солдатам. Поисками сокровищ у берегов Балаклаавы занимались многие, но это ни к чему не привело.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружен затонувший военный пароход "Веста"Древнюю галеру нашли на дне Черного моряСухогруз выбросило на мель у берегов Анапы
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, стихия, история
Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года

Ураган в Крыму сопоставим с уничтожившим в 1854 году флот Британии и Франции в Балаклаве

06:04 29.11.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Черном море, прошедший в ночь с 26 на 27 ноября, сравним по разрушительной силе со знаменитым штормом 1854 года. Такую аналогию в эфире радио "Sputnik на русском" провел ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Я слышал, что это "шторм века" и все такое – нет. Такого рода ураганные ветры в этой части нашей страны случаются не так уж и редко. Когда мы спрогнозировали его за двое суток и смогли вовремя оповестить население, мне сразу пришло на ум событие времен Крымской войны 1854 года, знаменитое Балаклавское сражение, где у Балаклавы стоял флот французов, англичан и османов, и они испытали примерно такое же буйство природы, которое сегодня обрушилось на крымчан", – рассказал Тишковец.

В 1854 году у входа в Балаклавскую бухту стоял флот союзников – Великобритании, Франции, Османской империи и королевства Сардиния. Всего около 90 боевых кораблей и порядка 300 транспортных, которые доставили в Крым 62 тысячи солдат. При этом русский флот был заперт в Севастопольской бухте, выполняя задачи по обороне города.
Жесточайший шторм разразился 14 ноября 1854 года. В результате противники России потеряли около 30 кораблей, более 40 получили повреждения. В этой стихии погибли, по разным оценкам, от 1000 до 1500 тысяч человек.

"Ветер достигал скорости 30-40 метров в секунду, – подчеркнул Тишковец. – Как говорили потом британские адмиралы, мы без сражения проиграли морскую битву, потеряв тем самым львиную часть флота".

Порыв урагана смел с вершины плато все армейские палатки, упоминал в своем отчете британскому правительству секретарь фонда Крымской армии Джордж Брэкенбери.

"Лагеря были превращены в одно огромное болото грязи… что особенно приводило в уныние тех, кто только что возвратился мокрым и голодным из окопов и обнаружил отсутствие палаток, невозможность приготовить пищу и перспективу провести ночь под открытым небом. Очень многие, как французы, так и англичане, измотанные усталостью и незащищенностью, не выдержали этого нового испытания и были найдены мертвыми в лагерях", – рассказывает Тишковец.

Русский император Николай I, узнав о произошедшем, писал командующему Меншикову в Крым: "Спасибо буре, она услужила нам хорошо, желательно бы еще такой!"
Тот Балаклавский шторм положил начало работе над первой синоптической картой, напомнил специалист.

"После этого военные моряки задумались, как же мы так, без обеспечения с точки зрения гидрометеорологических условий, выводим целые эскадры в море и не понимаем, где будет шторм, когда он будет. И вот они впервые разработали, буквально через пару месяцев, уже в 1855 году, первую синоптическую карту. Сделали это первые французы, поделились с британцами. Это дало сильнейшее развитие науки метеорологии", – подытожил Тишковец.

Самой ощутимой потерей для Великобритании стала гибель корабля "Принц", на котором находился большой груз зимнего обмундирования, медикаментов и, как утверждалось, золота для уплаты жалованья солдатам. Поисками сокровищ у берегов Балаклаавы занимались многие, но это ни к чему не привело.
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