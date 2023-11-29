https://crimea.ria.ru/20231129/proshedshiy-v-krymu-uragan-sravnim-s-burey-v-balaklave-1854-goda-1133137422.html

Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года

Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года

Шторм в Черном море, прошедший в ночь с 26 на 27 ноября, сравним по разрушительной силе со знаменитым штормом 1854 года. Такую аналогию в эфире радио "Sputnik... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T06:04

2023-11-29T06:04

2023-11-29T06:04

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

погода

крымская погода

стихия

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Шторм в Черном море, прошедший в ночь с 26 на 27 ноября, сравним по разрушительной силе со знаменитым штормом 1854 года. Такую аналогию в эфире радио "Sputnik на русском" провел ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В 1854 году у входа в Балаклавскую бухту стоял флот союзников – Великобритании, Франции, Османской империи и королевства Сардиния. Всего около 90 боевых кораблей и порядка 300 транспортных, которые доставили в Крым 62 тысячи солдат. При этом русский флот был заперт в Севастопольской бухте, выполняя задачи по обороне города.Жесточайший шторм разразился 14 ноября 1854 года. В результате противники России потеряли около 30 кораблей, более 40 получили повреждения. В этой стихии погибли, по разным оценкам, от 1000 до 1500 тысяч человек.Порыв урагана смел с вершины плато все армейские палатки, упоминал в своем отчете британскому правительству секретарь фонда Крымской армии Джордж Брэкенбери.Русский император Николай I, узнав о произошедшем, писал командующему Меншикову в Крым: "Спасибо буре, она услужила нам хорошо, желательно бы еще такой!"Тот Балаклавский шторм положил начало работе над первой синоптической картой, напомнил специалист.Самой ощутимой потерей для Великобритании стала гибель корабля "Принц", на котором находился большой груз зимнего обмундирования, медикаментов и, как утверждалось, золота для уплаты жалованья солдатам. Поисками сокровищ у берегов Балаклаавы занимались многие, но это ни к чему не привело.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружен затонувший военный пароход "Веста"Древнюю галеру нашли на дне Черного моряСухогруз выбросило на мель у берегов Анапы

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крымская погода, стихия, история