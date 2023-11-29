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Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T18:47
2023-11-29T18:47
мороженое
крым
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью генераторов, рассказал корреспонденту РИА новости Крым генеральный директор Александр Походенко.На складах компании одновременно может находиться продукции на сумму 120 миллионов рублей. При отстутствии генераторов это были бы колоссальные потери.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук информировал, что предприятия отрасли сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса почти не пострадали во время разгула стихии. Серьезный урон был нанесен лишь рыбному промыслу – шторм уничтожил кефалевые заводы и морские неводы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мороженое, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей

Во время урагана в Крыму на фабрике мороженого спасли товар на 120 миллионов

18:47 29.11.2023
 
© РИА Новости КрымФабрика мороженого
Фабрика мороженого - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью генераторов, рассказал корреспонденту РИА новости Крым генеральный директор Александр Походенко.

"Есть такая схема, называется АВР (автоматическое включение резервного питания – ред.), когда дизель автоматически подхватывает при выключении света, и мы начинаем работать. У нас два дизеля, которые дают больше 400 киловатт. Один подключен к морозильным камерам, а второй рассчитан на производственные линии", – сказал он.

На складах компании одновременно может находиться продукции на сумму 120 миллионов рублей. При отстутствии генераторов это были бы колоссальные потери.

"К сожалению, в Крыму не только в ураганы бывают отключения электроэнергии. То есть это не первый и не последний раз, мы к этому готовы", – резюмировал Александр Походенко.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук информировал, что предприятия отрасли сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса почти не пострадали во время разгула стихии. Серьезный урон был нанесен лишь рыбному промыслу – шторм уничтожил кефалевые заводы и морские неводы.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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МороженоеКрымНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаОтключение электроэнергии
 
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