https://crimea.ria.ru/20231129/kak-vo-vremya-uragana-v-krymu-spasli-morozhenoe-na-120-millionov-rubley-1133187070.html
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T18:47
2023-11-29T18:47
2023-11-29T18:47
мороженое
крым
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133187201_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_97a7a49b1fdeaf98b6c71fae3f5db326.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью генераторов, рассказал корреспонденту РИА новости Крым генеральный директор Александр Походенко.На складах компании одновременно может находиться продукции на сумму 120 миллионов рублей. При отстутствии генераторов это были бы колоссальные потери.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук информировал, что предприятия отрасли сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса почти не пострадали во время разгула стихии. Серьезный урон был нанесен лишь рыбному промыслу – шторм уничтожил кефалевые заводы и морские неводы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133187201_911:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d87fc23bb204975acc5631b56c816ec0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мороженое, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии
Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
Во время урагана в Крыму на фабрике мороженого спасли товар на 120 миллионов