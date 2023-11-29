https://crimea.ria.ru/20231129/kak-vo-vremya-uragana-v-krymu-spasli-morozhenoe-na-120-millionov-rubley-1133187070.html

Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей

Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей

На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T18:47

2023-11-29T18:47

2023-11-29T18:47

мороженое

крым

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На крупнейшей в Крыму фабрике мороженого во время урагана 26-27 ноября было отключено электричество. Тонны сладкого товара пришлось спасать с помощью генераторов, рассказал корреспонденту РИА новости Крым генеральный директор Александр Походенко.На складах компании одновременно может находиться продукции на сумму 120 миллионов рублей. При отстутствии генераторов это были бы колоссальные потери.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук информировал, что предприятия отрасли сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса почти не пострадали во время разгула стихии. Серьезный урон был нанесен лишь рыбному промыслу – шторм уничтожил кефалевые заводы и морские неводы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мороженое, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, отключение электроэнергии