https://crimea.ria.ru/20231129/postradal-v-rezultate-chs-kak-poluchit-kompensatsiyu-v-chernomorskom-rayone-1133183746.html

Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе

Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе

Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. О порядке ее получения рассказала глава администрации района Наталья... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T17:02

2023-11-29T17:02

2023-11-29T17:04

наталья писарева

черноморский район

новости крыма

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

соцзащита

компенсация ущерба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. О порядке ее получения рассказала глава администрации района Наталья Писарева.Порядок и условия назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения ЧС природного и техногенного характера утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 23 мая 2022 года N 367.Единовременная денежная выплата гражданам назначается однократно. Единовременная материальная помощь – в размере 10 тысяч рублей на человека.50 тысяч рублей на человека – такую финансовую помощь возможно получить в связи с утратой имущества первой необходимости, в том числе холодильника, газовой плиты (электроплиты), шкафа для посуды, предметов мебели для приема пищи.Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей.Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, то размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий.Предусмотрено также единовременное пособие членам семей граждан, которые погибли (умерли) в результате ЧС природного и техногенного характера в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Под членами семьи имеются ввиду супруги, дети, родители и лица, которые находились на иждивении погибших (умерших).Режим ЧС был введен в Черноморском районе Крыма 27 ноября из-за последствий, вызванных непогодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧСРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихиейКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья писарева, черноморский район, новости крыма, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, соцзащита, компенсация ущерба