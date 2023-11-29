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Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. О порядке ее получения рассказала глава администрации района Наталья... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T17:02
2023-11-29T17:04
наталья писарева
черноморский район
новости крыма
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
соцзащита
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. О порядке ее получения рассказала глава администрации района Наталья Писарева.Порядок и условия назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения ЧС природного и техногенного характера утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 23 мая 2022 года N 367.Единовременная денежная выплата гражданам назначается однократно. Единовременная материальная помощь – в размере 10 тысяч рублей на человека.50 тысяч рублей на человека – такую финансовую помощь возможно получить в связи с утратой имущества первой необходимости, в том числе холодильника, газовой плиты (электроплиты), шкафа для посуды, предметов мебели для приема пищи.Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей.Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, то размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий.Предусмотрено также единовременное пособие членам семей граждан, которые погибли (умерли) в результате ЧС природного и техногенного характера в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Под членами семьи имеются ввиду супруги, дети, родители и лица, которые находились на иждивении погибших (умерших).Режим ЧС был введен в Черноморском районе Крыма 27 ноября из-за последствий, вызванных непогодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧСРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихиейКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века
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РИА Новости Крым
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наталья писарева, черноморский район, новости крыма, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, соцзащита, компенсация ущерба
Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе

Порядок получения денежной выплаты пострадавшим из-за ЧС в Черноморском районе Крыма

17:02 29.11.2023 (обновлено: 17:04 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыплата компенсаций
Выплата компенсаций - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Пострадавшие в результате ЧС в Черноморском районе Крыма получат денежную компенсацию. О порядке ее получения рассказала глава администрации района Наталья Писарева.

"Для подачи заявления на единовременную денежную выплату граждане, у которых жилое помещение находится в Черноморском районе и попало в зону чрезвычайной ситуации, обращаются непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района", – сообщила мэр в своем Telegram-канале.

Порядок и условия назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения ЧС природного и техногенного характера утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 23 мая 2022 года N 367.
Единовременная денежная выплата гражданам назначается однократно. Единовременная материальная помощь – в размере 10 тысяч рублей на человека.
50 тысяч рублей на человека – такую финансовую помощь возможно получить в связи с утратой имущества первой необходимости, в том числе холодильника, газовой плиты (электроплиты), шкафа для посуды, предметов мебели для приема пищи.
Полная утрата имущества первой необходимости компенсируется суммой в 100 тысяч рублей.
Если в результате ЧС был нанесен вред здоровью, то размер пособия рассчитывается с учетом степени тяжести этого вреда. 400 тысяч рублей выплачивают, если вред нанесен тяжкий или средний, и 200 тысяч рублей – если легкий.
Предусмотрено также единовременное пособие членам семей граждан, которые погибли (умерли) в результате ЧС природного и техногенного характера в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи. Под членами семьи имеются ввиду супруги, дети, родители и лица, которые находились на иждивении погибших (умерших).
Режим ЧС был введен в Черноморском районе Крыма 27 ноября из-за последствий, вызванных непогодой.
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Наталья ПисареваЧерноморский районНовости КрымаКрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСоцзащитаКомпенсация ущерба
 
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