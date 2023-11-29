https://crimea.ria.ru/20231129/v-mchs-kryma-obyavlen-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii-regionalnogo-kharaktera-1133168869.html

Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией

Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией

В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T11:07

2023-11-29T11:07

2023-11-29T11:11

сергей садаклиев

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.Введение такого режима позволяет мобилизовать все силы для борьбы со стихией и оперативно перебрасывать людей и технику из одного муниципального образования в другой.По словам главы МЧС республики, наиболее пострадали от стихии Евпатория, Сакский и Черноморский районы. В Евпатории остаются подтопленными 63 домовладения, в Сакском районе – 54.Режим ЧС на данный момент действует в 15 муниципальных образованиях Крыма. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Все силы и средства направлены на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на Крым в ночь с 26 на 27 ноября.Во всех муниципальных образованиях работают комиссии по оценке ущерба, который сейчас уже оценивается в сумме полумиллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертЖизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогодыВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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