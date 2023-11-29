Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
Режим ЧС регионального характера объявлен в Крыму для более эффективной борьбы со стихией
11:07 29.11.2023 (обновлено: 11:11 29.11.2023)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия урагана в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.
"В 15 муниципальных образованиях Крыма введен режим ЧС, и на основании этого мы ввели тоже режим ЧС регионального характера", - сказал он.
Введение такого режима позволяет мобилизовать все силы для борьбы со стихией и оперативно перебрасывать людей и технику из одного муниципального образования в другой.
"После введения такого режима все органы управления и силы в республике переведены в режим чрезвычайной ситуации, и это позволяет силы и средства перебрасывать с одного муниципального образования в другое, привлекать какие-то региональные службы, использовать резервный фонд республики для ликвидации последствий ЧС", - пояснил министр.
По словам главы МЧС республики, наиболее пострадали от стихии Евпатория, Сакский и Черноморский районы. В Евпатории остаются подтопленными 63 домовладения, в Сакском районе – 54.
Режим ЧС на данный момент действует в 15 муниципальных образованиях Крыма. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Все силы и средства направлены на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на Крым в ночь с 26 на 27 ноября.
Во всех муниципальных образованиях работают комиссии по оценке ущерба, который сейчас уже оценивается в сумме полумиллиарда рублей.
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