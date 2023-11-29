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Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:11
сергей садаклиев
мчс крыма
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новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.Введение такого режима позволяет мобилизовать все силы для борьбы со стихией и оперативно перебрасывать людей и технику из одного муниципального образования в другой.По словам главы МЧС республики, наиболее пострадали от стихии Евпатория, Сакский и Черноморский районы. В Евпатории остаются подтопленными 63 домовладения, в Сакском районе – 54.Режим ЧС на данный момент действует в 15 муниципальных образованиях Крыма. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Все силы и средства направлены на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на Крым в ночь с 26 на 27 ноября.Во всех муниципальных образованиях работают комиссии по оценке ущерба, который сейчас уже оценивается в сумме полумиллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертЖизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогодыВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость
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сергей садаклиев, мчс крыма, крым, режим чс, новости, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией

Режим ЧС регионального характера объявлен в Крыму для более эффективной борьбы со стихией

11:07 29.11.2023 (обновлено: 11:11 29.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия урагана в Алупке
Последствия урагана в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В МЧС Крыма в соответствии с решениями местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев.
"В 15 муниципальных образованиях Крыма введен режим ЧС, и на основании этого мы ввели тоже режим ЧС регионального характера", - сказал он.
Введение такого режима позволяет мобилизовать все силы для борьбы со стихией и оперативно перебрасывать людей и технику из одного муниципального образования в другой.

"После введения такого режима все органы управления и силы в республике переведены в режим чрезвычайной ситуации, и это позволяет силы и средства перебрасывать с одного муниципального образования в другое, привлекать какие-то региональные службы, использовать резервный фонд республики для ликвидации последствий ЧС", - пояснил министр.

По словам главы МЧС республики, наиболее пострадали от стихии Евпатория, Сакский и Черноморский районы. В Евпатории остаются подтопленными 63 домовладения, в Сакском районе – 54.
Режим ЧС на данный момент действует в 15 муниципальных образованиях Крыма. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов. Все силы и средства направлены на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на Крым в ночь с 26 на 27 ноября.
Во всех муниципальных образованиях работают комиссии по оценке ущерба, который сейчас уже оценивается в сумме полумиллиарда рублей.
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Сергей СадаклиевМЧС КрымаКрымРежим ЧСНовостиНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
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