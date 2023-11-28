https://crimea.ria.ru/20231128/uscherb-ot-uragana-v-krymu-otsenili-v-polmilliarda-rubley-1133157026.html

Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей

Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей

Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T20:03

2023-11-28T20:03

2023-11-28T20:08

мчс крыма

сергей садаклиев

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

экономика

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По его словам, последствия, связанные с подтоплением домовладений, планируется устранить ориентировочно в течение двух суток. К утру среды планируется полностью возобновить подачу электричества всем абонентам, пострадавшим от стихии.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в ЕвпаторииСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертЖизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, экономика, происшествия, крым