Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей
Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценивается в 490 миллионов - Садаклиев
20:03 28.11.2023 (обновлено: 20:08 28.11.2023)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоРазбитая штормом набережная в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
"На сегодняшний день ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 миллионов. Подсчет продолжается. Мы думаем, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", - сказал министр.
По его словам, последствия, связанные с подтоплением домовладений, планируется устранить ориентировочно в течение двух суток. К утру среды планируется полностью возобновить подачу электричества всем абонентам, пострадавшим от стихии.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
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