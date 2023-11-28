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Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей
Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей
Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T20:03
2023-11-28T20:08
мчс крыма
сергей садаклиев
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
экономика
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По его словам, последствия, связанные с подтоплением домовладений, планируется устранить ориентировочно в течение двух суток. К утру среды планируется полностью возобновить подачу электричества всем абонентам, пострадавшим от стихии.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в ЕвпаторииСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертЖизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды
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5
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мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, экономика, происшествия, крым
Ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей

Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценивается в 490 миллионов - Садаклиев

20:03 28.11.2023 (обновлено: 20:08 28.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоРазбитая штормом набережная в Большой Ялте
Разбитая штормом набережная в Большой Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Нанесенный стихией в Крыму ущерб предварительно оценивается в 490 миллионов рублей. Такую цифру привел глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
"На сегодняшний день ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 миллионов. Подсчет продолжается. Мы думаем, что эта цифра будет минимум вдвое увеличена", - сказал министр.
По его словам, последствия, связанные с подтоплением домовладений, планируется устранить ориентировочно в течение двух суток. К утру среды планируется полностью возобновить подачу электричества всем абонентам, пострадавшим от стихии.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
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МЧС КрымаСергей СадаклиевНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЭкономикаПроисшествияКрым
 
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