https://crimea.ria.ru/20231128/krymskie-spasateli-otkachali-vodu-iz-treti-zatoplennykh-domov-v-evpatorii-1133149004.html

Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории

Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории

Сотрудники МЧС Крыма и других служб региона на данный момент освободили от воды 30 из 93 домов в Евпатории, которые оказались подтопленными в результате... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T16:16

2023-11-28T16:16

2023-11-28T16:28

сергей садаклиев

новости крыма

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

евпатория

мчс крыма

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Крыма и других служб региона на данный момент освободили от воды 30 из 93 домов в Евпатории, которые оказались подтопленными в результате обрушившегося на регион шторма. Об этом сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По словам Садаклиева, в ближайшие часы планируется прорыть отдельный канал от домов к морю, что позволит оперативно сбросить воду с подтопленных дворов и домов.К ликвидации последствий стихии привлечены дополнительные силы МВД, Росгвардии, госкомводхоза, Службы автомобильных дорог РК, минтранса, муниципальных служб.Также продолжается восстановление электроснабжения потребителей в Крыму. На данный момент порядка 81 тысячи крымчан остаются без света, уточнил глава МЧС.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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