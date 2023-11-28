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Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории
Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории
Сотрудники МЧС Крыма и других служб региона на данный момент освободили от воды 30 из 93 домов в Евпатории, которые оказались подтопленными в результате... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T16:16
2023-11-28T16:28
сергей садаклиев
новости крыма
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
евпатория
мчс крыма
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Крыма и других служб региона на данный момент освободили от воды 30 из 93 домов в Евпатории, которые оказались подтопленными в результате обрушившегося на регион шторма. Об этом сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По словам Садаклиева, в ближайшие часы планируется прорыть отдельный канал от домов к морю, что позволит оперативно сбросить воду с подтопленных дворов и домов.К ликвидации последствий стихии привлечены дополнительные силы МВД, Росгвардии, госкомводхоза, Службы автомобильных дорог РК, минтранса, муниципальных служб.Также продолжается восстановление электроснабжения потребителей в Крыму. На данный момент порядка 81 тысячи крымчан остаются без света, уточнил глава МЧС.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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сергей садаклиев, новости крыма, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, мчс крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории

В Евпатории от воды освободили 30 из 93 затопленных при шторме домов – МЧС Крыма

16:16 28.11.2023 (обновлено: 16:28 28.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия урагана в Евпатории
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Крыма и других служб региона на данный момент освободили от воды 30 из 93 домов в Евпатории, которые оказались подтопленными в результате обрушившегося на регион шторма. Об этом сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.

"На данный момент из 93 домов, которые были в зоне подтопления, от воды освобождены порядка 30 домов. Вода постепенно уходит. Проводится расчистка ливневой и дренажной канализации", сказал он журналистам.

По словам Садаклиева, в ближайшие часы планируется прорыть отдельный канал от домов к морю, что позволит оперативно сбросить воду с подтопленных дворов и домов.
К ликвидации последствий стихии привлечены дополнительные силы МВД, Росгвардии, госкомводхоза, Службы автомобильных дорог РК, минтранса, муниципальных служб.
Также продолжается восстановление электроснабжения потребителей в Крыму. На данный момент порядка 81 тысячи крымчан остаются без света, уточнил глава МЧС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.
Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Сергей СадаклиевНовости КрымаКрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЕвпаторияМЧС КрымаРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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