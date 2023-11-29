https://crimea.ria.ru/20231129/v-unikalnom-ozere-sasyk-sivash-iz-za-shtorma-snizilas-solenost-1133159186.html

В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость

В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость

Из-за сильнейшего шторма, который обрушился на Крым вечером 26 ноября, морская вода в большом количестве попала в озеро Сасык-Сиваш и снизила его соленость в... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T07:27

2023-11-29T07:27

2023-11-29T08:10

эксклюзивы риа новости крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

николай шадрин

инбюм

сасык-сиваш

черное море

евпатория

саки

экология

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Из-за сильнейшего шторма, который обрушился на Крым вечером 26 ноября, морская вода в большом количестве попала в озеро Сасык-Сиваш и снизила его соленость в несколько раз. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Николай Шадрин.Соленость озера упала"Во время шторма через пересыпь между морем и озером Сасык-Сиваш сильные волны под давлением попали в озеро и сильно его распреснили. У него соленость была около 300 граммов на литр, а сейчас, наверное, не больше 50", – прокомментировал Шадрин.И уточнил, что дамбы между морем и озером Сасык-Сиваш нет, а имеющаяся перемычка – природного происхождения.По словам ученого, сложно сказать точно, когда восстановится прежняя соленость озера, все зависит от гидрометеорологической обстановки – от осадков, температуры воздуха, силы и направления ветра.Шадрин уточнил, что ущерб озеру не будет значительным, поскольку ценные организмы, которые обитают на дне озера, лежат в грунте.Застройка губит берегОдна из причин того, что море зашло так далеко, кроется в освоении берега без учета рекомендаций специалистов, говорит ученый."Уничтожается пляжная растительность, которая в значительной мере поглощает энергию волн. Сейчас ее нет. Уровень песка в некоторых местах упал на несколько метров. Почему? Как только растительность уничтожается – песок уносит в море. Соответственно, защитная роль пляжей уменьшается", – объяснил ученый.Более того, из-за изменений климата, которые наблюдаются в мире, число штормов растет повсеместно. И можно ожидать, что такие штормы "будут происходить не раз в двести лет, а раз в 50 лет, а может и чаще". Если береговая полоса будет бездумно использоваться, то могут возникать гигантские ущербы, убежден собеседник.Кроме того, из-за массовой заготовки гравия на пересыпи между Саками и Евпаторией образовались новые огромные озера, которые со временем, предполагает ученый, могут объединиться в один водоем, что также чревато неприятными последствиями в будущем.Сольпром работает штатноВ то же время, работы на Сакском сольпроме не были приостановлены из-за шторма, об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала менеджер коммерческого отдела предприятия Юлия Вендичанская."У нас все в порядке. Ничего не размыло. Мы работаем", – отметила она.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как в Крыму проходит уборка розовой морской соли. Предприятие полностью закрывает потребности региона, соль, добытая на полуострове, отправляется на материк.Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортажВ Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС

сасык-сиваш

черное море

евпатория

саки

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, николай шадрин, инбюм, сасык-сиваш, черное море, евпатория, саки, экология, природа, мнения