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Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
Впереди гусеничного комбайна идут шестиметровые плавающие ножи, они входят под хрустящий розовый пласт и срезают его. Аналогов этой почти столетней машине в... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T19:40
2023-09-21T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Впереди гусеничного комбайна идут шестиметровые плавающие ножи, они входят под хрустящий розовый пласт и срезают его. Аналогов этой почти столетней машине в мире нет. Рядом работает мотовоз – по узкоколейке он тянет деревянные вагонетки, в которые по ленточному транспортеру с шумом грузится измельченная соль. В каждую вмещается по две с половиной тонны. Затем "урожай" на открытой площадке "скирдуют" в бурты – большие пирамиды трапецевидной формы. В них соль просыхает и созревает. Пахнет фиалками. В Крыму начался сбор уникальной розовой соли. Продлится он вплоть до зимы.Как добывают соль в Крыму"Раньше соль добывалась вручную. Сегодня – механизированным способом, хотя сами механизмы уже устаревшие – солеуборочный комбайн наш построен в 1934-м году! Разбираем его каждый год почти до болтика, все смазываем, красим, снова собираем. Он нам служит. Мотовозам уже по 65 лет, деревянным вагончиками - по 20-30 лет", - рассказывает директор по производству Валерий Стародубцев. И, помолчав, добавляет: "вы дышите-дышите, у нас тут воздух целебный. У нас на добыче соли задействованы 20 человек (всего на предприятии больше сорока сотрудников – ред.). Никто не болеет. И в дождь, и в слякоть работают. Это уникальное место в Крыму. Здесь "работает" морская вода, солнце и ветер. И мы получаем лучшую в мире морскую розовую соль, экологически чистый продукт".Под ногами хруст – будто в морозный снежный день. Розовое "поле" упирается в горизонт. Пейзаж – почти космический. Слева – Черное море, справа - соленое озеро Сасык-Сиваш, разделенные дамбой. На разделительном перешейке – соляные чеки. Площадь солепромысла 365,5 гектара, но всего лишь на 32-х гектарах добывают соль (четыре бассейна по восемь гектаров), все остальное – это подготовительная система, запасы, испарительная система и система сохранения рапы. Современный солепромысел – это сложная гидросистема."Процесс добычи соли поэтапный: сначала готовится рапа, для этого морская вода заливается в бассейны испарительной системы, потом соль выпадает на дно бассейна, затем ее убирают и укладывают в бурты, где она созревает до полгода, чтобы стать пригодной в пищу, - вводит в курс дела Стародубцев. – Никаких дополнительных химических элементов для получения соли мы не используем".Соль, которая осталась на дне "поля", позже обязательно растворят, а дно бассейна "отгладят", "отполируют" и высушат. На "глажку" уходит три дня, а сушат до мая – дно должно основательно просохнуть и потрескаться, тогда солевары открывают шлюзы и медленно заполняют бассейны рапой, чтобы соль начала расти. Под воздействием солнца и ветра кристаллы образуют слой от 40 до 80 миллиметров. Тогда и наступает время уборки, как правило, это сентябрь.В одном таком бурте может находиться около 25 тысяч тонн соли.В этом году, по словам солеваров, ожидается прекрасный урожай: слой соли вырос до 85 миллиметров. По опыту прошлых лет, на предприятии планируют убрать не меньше 15 тысяч тонн.- Почему крымская соль розового цвета?"Морская вода подается в испарительную систему, там частично испаряется, становится рапой, а когда плотность достигает определенного уровня – осадочной рапой. Единственное, что живет и развивается в этой воде - микроводоросль Dunaliella Salina. Когда на рапу попадает пресная вода или сильный туман, эта водоросль расцветает розовым цветом, выбрасывая бета-каротин – он розового цвета. И он окрашивает в розовый цвет соль, рапу, а в воздухе пахнет фиалками", - объясняет Старобудцев. И с гордостью добавляет: Надо сберечь это место, надо его развивать. Это оздоровление. Крым – это жемчужина. И мы тут выращиваем "жемчуг".Сакский сольпром единственный такой в России. Говорят, здесь еще две с половиной тысячи лет назад добывали соль, но свое развитие солепромысел получил в 1864 году, когда эти земли приобрел крупный промышленник граф Иван Балашов. И по проектам немецкого инженера Гофмана построил здесь чеки, рассказывает Стародубцев, называя Гофмана очень толковым инженером – это сегодня насосами можно рапу из любого бассейна подать в другие, а тогда такого не было. Поэтому бассейны образуют каскад – каждый на 10 сантиметров выше предыдущего, чтобы, в случае необходимости вода шла самотеком.Соль для еды и Крымского моста"Наша сакская земля может похвастаться уникальным подарком природы – розовой морской солью. Уникальность ее в том, что в своем составе она содержит больше 80 микроэлементов, полезных для человека, которые законсервированы внутри кристалла и находятся в идеальной сбалансированной пропорции для оптимального усвоения", - рассказывает менеджер коммерческого отдела предприятия Юлия Вендичанская.По ее словам, такая соль не только хороша для употребления в пищу, но и незаменима для лечебных и косметических ванн: в свежесрезанной соли очень много магния, поэтому она идеальна для расслабляющих ванн, но в пищу ее можно употреблять только через полгода после добычи, когда отлежится, чтобы ушел лишний магний.Предприятие полностью закрывает потребности Крыма в соли по всем трем сферам применения, также соль, добытая на полуострове, отправляется на материк. Более того, на данный момент ведутся переговоры с китайскими партерами."У нас есть своя фасовочная линия. Наша продукция представлена на полках магазинов более чем в 12 тысячах торговых точек по всей России, - добавляет менеджер. - Ежегодно образцы соли отправляют на лабораторные исследования – вся крымская розовая соль высшего сорта".Читайте также на РИА Новости Крым:Обернули, подержали: как грязь может помочь и навредитьРозовая, редкая, крымская: как добывают соль на озере Сасык-СивашКожа, грязь, трава: ТОП-10 необычных сувениров из Крыма
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Ирина Мезенцева
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крым, промышленность в крыму, экономика, соль, новости, новости крыма
Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли

В Крыму началась уборка розовой морской соли – репортаж

19:40 21.09.2023
 
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Впереди гусеничного комбайна идут шестиметровые плавающие ножи, они входят под хрустящий розовый пласт и срезают его. Аналогов этой почти столетней машине в мире нет. Рядом работает мотовоз – по узкоколейке он тянет деревянные вагонетки, в которые по ленточному транспортеру с шумом грузится измельченная соль. В каждую вмещается по две с половиной тонны. Затем "урожай" на открытой площадке "скирдуют" в бурты – большие пирамиды трапецевидной формы. В них соль просыхает и созревает. Пахнет фиалками. В Крыму начался сбор уникальной розовой соли. Продлится он вплоть до зимы.

Как добывают соль в Крыму

"Раньше соль добывалась вручную. Сегодня – механизированным способом, хотя сами механизмы уже устаревшие – солеуборочный комбайн наш построен в 1934-м году! Разбираем его каждый год почти до болтика, все смазываем, красим, снова собираем. Он нам служит. Мотовозам уже по 65 лет, деревянным вагончиками - по 20-30 лет", - рассказывает директор по производству Валерий Стародубцев. И, помолчав, добавляет: "вы дышите-дышите, у нас тут воздух целебный. У нас на добыче соли задействованы 20 человек (всего на предприятии больше сорока сотрудников – ред.). Никто не болеет. И в дождь, и в слякоть работают. Это уникальное место в Крыму. Здесь "работает" морская вода, солнце и ветер. И мы получаем лучшую в мире морскую розовую соль, экологически чистый продукт".
Под ногами хруст – будто в морозный снежный день. Розовое "поле" упирается в горизонт. Пейзаж – почти космический. Слева – Черное море, справа - соленое озеро Сасык-Сиваш, разделенные дамбой. На разделительном перешейке – соляные чеки. Площадь солепромысла 365,5 гектара, но всего лишь на 32-х гектарах добывают соль (четыре бассейна по восемь гектаров), все остальное – это подготовительная система, запасы, испарительная система и система сохранения рапы. Современный солепромысел – это сложная гидросистема.
"Процесс добычи соли поэтапный: сначала готовится рапа, для этого морская вода заливается в бассейны испарительной системы, потом соль выпадает на дно бассейна, затем ее убирают и укладывают в бурты, где она созревает до полгода, чтобы стать пригодной в пищу, - вводит в курс дела Стародубцев. – Никаких дополнительных химических элементов для получения соли мы не используем".
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
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Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
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Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
3 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
4 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
5 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
6 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
7 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
8 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымCбор уникальной розовой соли в Крыму
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
9 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
1 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
3 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
4 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
5 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
6 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
7 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
8 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
9 из 9
Cбор уникальной розовой соли в Крыму
© РИА Новости Крым
Соль, которая осталась на дне "поля", позже обязательно растворят, а дно бассейна "отгладят", "отполируют" и высушат. На "глажку" уходит три дня, а сушат до мая – дно должно основательно просохнуть и потрескаться, тогда солевары открывают шлюзы и медленно заполняют бассейны рапой, чтобы соль начала расти. Под воздействием солнца и ветра кристаллы образуют слой от 40 до 80 миллиметров. Тогда и наступает время уборки, как правило, это сентябрь.

"Собранную соль нужно обязательно сложить в бурт, но не конусом, а трапецией, чтобы вверху было 5-6 метров, внизу 18-20 метров, и чтобы равные стороны. Тогда при первом дожде появится корка в три сантиметра, она будет защитной, как шифер, и то, что внутри, сохранится и не пострадает при любой погоде", - объясняет Стародубцев.

В одном таком бурте может находиться около 25 тысяч тонн соли.
В этом году, по словам солеваров, ожидается прекрасный урожай: слой соли вырос до 85 миллиметров. По опыту прошлых лет, на предприятии планируют убрать не меньше 15 тысяч тонн.
- Почему крымская соль розового цвета?
"Морская вода подается в испарительную систему, там частично испаряется, становится рапой, а когда плотность достигает определенного уровня – осадочной рапой. Единственное, что живет и развивается в этой воде - микроводоросль Dunaliella Salina. Когда на рапу попадает пресная вода или сильный туман, эта водоросль расцветает розовым цветом, выбрасывая бета-каротин – он розового цвета. И он окрашивает в розовый цвет соль, рапу, а в воздухе пахнет фиалками", - объясняет Старобудцев. И с гордостью добавляет: Надо сберечь это место, надо его развивать. Это оздоровление. Крым – это жемчужина. И мы тут выращиваем "жемчуг".
Сакский сольпром единственный такой в России. Говорят, здесь еще две с половиной тысячи лет назад добывали соль, но свое развитие солепромысел получил в 1864 году, когда эти земли приобрел крупный промышленник граф Иван Балашов. И по проектам немецкого инженера Гофмана построил здесь чеки, рассказывает Стародубцев, называя Гофмана очень толковым инженером – это сегодня насосами можно рапу из любого бассейна подать в другие, а тогда такого не было. Поэтому бассейны образуют каскад – каждый на 10 сантиметров выше предыдущего, чтобы, в случае необходимости вода шла самотеком.
"В 1912 году в Париже на всемирной выставке соли наша крымская розовая соль заняла первое место, удивив всех запахом фиалки. Да и по вкусовым качествам – это одна из лучших солей мира. Даже турецкий султан при потере Крыма после войны с Россией ни о чем так не сокрушался, как о потере соляного прииска", - уверяет Стародубцев.

Соль для еды и Крымского моста

"Наша сакская земля может похвастаться уникальным подарком природы – розовой морской солью. Уникальность ее в том, что в своем составе она содержит больше 80 микроэлементов, полезных для человека, которые законсервированы внутри кристалла и находятся в идеальной сбалансированной пропорции для оптимального усвоения", - рассказывает менеджер коммерческого отдела предприятия Юлия Вендичанская.
По ее словам, такая соль не только хороша для употребления в пищу, но и незаменима для лечебных и косметических ванн: в свежесрезанной соли очень много магния, поэтому она идеальна для расслабляющих ванн, но в пищу ее можно употреблять только через полгода после добычи, когда отлежится, чтобы ушел лишний магний.
"У нас три вида соли в зависимости от сферы ее применения – для ванн, то есть косметическая, пищевая соль и техническая – для систем водоочистки, водоподготовки, а также для использования в качестве антигололедного реагента. Кстати, в этом году для защиты от гололеда и гололедицы нашей розовой солью будут посыпать Крымский мост", - уточняет она.
Предприятие полностью закрывает потребности Крыма в соли по всем трем сферам применения, также соль, добытая на полуострове, отправляется на материк. Более того, на данный момент ведутся переговоры с китайскими партерами.
"У нас есть своя фасовочная линия. Наша продукция представлена на полках магазинов более чем в 12 тысячах торговых точек по всей России, - добавляет менеджер. - Ежегодно образцы соли отправляют на лабораторные исследования – вся крымская розовая соль высшего сорта".
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Заголовок открываемого материала
19:40Пахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
19:29Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей
19:04Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти
18:46Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом
18:39Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
18:11Что подорожало в Крыму в августе
17:32Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
17:10Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
16:41Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителя
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16:21В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта
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