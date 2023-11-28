https://crimea.ria.ru/20231128/kak-v-chernomorskom-rayone-kryma-ustranyayut-posledstviya-shtorma-veka-1133134375.html

Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

Непогода оставила населенные пункты Черноморского района без света и воды. Как идет восстановление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T10:59

2023-11-28T10:59

2023-11-28T12:49

радио "спутник в крыму"

черноморский район

крым

новости

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

наталья писарева

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Непогода оставила населенные пункты Черноморского района без света и воды. Как идет восстановление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Наталья Писарева.По словам Писаревой, не запущены четыре котельные в отдаленных населенных пунктах Черноморского района, где очень много опор ЛЭП было повалено ураганным ветром. Это Красноярское, где до сих пор без света психиатрическая больница, практически полностью обесточены Далековское и Новоивановское поселения: село Хмелево, Новоивановка и Медведево.В самом поселке Черноморское многие жители уже вторые сутки сидят без света."Вчера отрабатывали подвоз воды в села. Подвозили в Краснополянское поселение: село Кузнецкое, Внуково, Красная поляна. Водоснабжение по большей части восстановлено: в первую очередь энергетики восстанавливали насосные станции. С водоснабжением сейчас Черноморское. Но в некоторых селах воды еще нет", - рассказала Писарева.Ночью над устранением последствий шторма работали две бригады. Во вторник с утра в работе семь бригад РЭСа: 23 человека восстанавливают энергоснабжение.Из-за непогоды у жителей Черноморского района полностью отсутствовала и мобильная связь в ночь с воскресенья на понедельник, а также частично в понедельник. В селах, где не восстановлено энергоснабжение, связь все еще отсутствует."Много социальных объектов без отопления и с сорванными крышами. Шесть школ и четыре садика, которые сегодня не работают. Этот день они отработают 29 декабря – будет продлен учебный процесс. Школы в Черноморском работают в штатном режиме", - рассказала глава администрации.Так как в районе в понедельник ввели режим ЧС, сегодня власти планируют обход территории, чтобы зафиксировать все разрушения."Центральная районная больница, скорая помощь у нас работают. И общественный транспорт тоже работает в полном объеме, в штатном режиме", - уточнила Наталья Писарева.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после шторма: ситуация на утро вторникаВ Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварийРежим ЧС введен в 10 регионах Крыма

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

черноморский район

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