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Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века
Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века
Непогода оставила населенные пункты Черноморского района без света и воды. Как идет восстановление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:59
2023-11-28T12:49
радио "спутник в крыму"
черноморский район
крым
новости
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
наталья писарева
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Непогода оставила населенные пункты Черноморского района без света и воды. Как идет восстановление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Наталья Писарева.По словам Писаревой, не запущены четыре котельные в отдаленных населенных пунктах Черноморского района, где очень много опор ЛЭП было повалено ураганным ветром. Это Красноярское, где до сих пор без света психиатрическая больница, практически полностью обесточены Далековское и Новоивановское поселения: село Хмелево, Новоивановка и Медведево.В самом поселке Черноморское многие жители уже вторые сутки сидят без света."Вчера отрабатывали подвоз воды в села. Подвозили в Краснополянское поселение: село Кузнецкое, Внуково, Красная поляна. Водоснабжение по большей части восстановлено: в первую очередь энергетики восстанавливали насосные станции. С водоснабжением сейчас Черноморское. Но в некоторых селах воды еще нет", - рассказала Писарева.Ночью над устранением последствий шторма работали две бригады. Во вторник с утра в работе семь бригад РЭСа: 23 человека восстанавливают энергоснабжение.Из-за непогоды у жителей Черноморского района полностью отсутствовала и мобильная связь в ночь с воскресенья на понедельник, а также частично в понедельник. В селах, где не восстановлено энергоснабжение, связь все еще отсутствует."Много социальных объектов без отопления и с сорванными крышами. Шесть школ и четыре садика, которые сегодня не работают. Этот день они отработают 29 декабря – будет продлен учебный процесс. Школы в Черноморском работают в штатном режиме", - рассказала глава администрации.Так как в районе в понедельник ввели режим ЧС, сегодня власти планируют обход территории, чтобы зафиксировать все разрушения."Центральная районная больница, скорая помощь у нас работают. И общественный транспорт тоже работает в полном объеме, в штатном режиме", - уточнила Наталья Писарева.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после шторма: ситуация на утро вторникаВ Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварийРежим ЧС введен в 10 регионах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html
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черноморский район, крым, новости, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, наталья писарева, общество
Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

В Черноморском районе Крыма после шторма восстанавливают подачу воды и электроэнергии

10:59 28.11.2023 (обновлено: 12:49 28.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Непогода оставила населенные пункты Черноморского района без света и воды. Как идет восстановление, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Наталья Писарева.

"Большое количество населения остается без энергоснабжения. Еще до сих пор оно не восстановлено в школах и садиках", - заявила мэр.

По словам Писаревой, не запущены четыре котельные в отдаленных населенных пунктах Черноморского района, где очень много опор ЛЭП было повалено ураганным ветром. Это Красноярское, где до сих пор без света психиатрическая больница, практически полностью обесточены Далековское и Новоивановское поселения: село Хмелево, Новоивановка и Медведево.
В самом поселке Черноморское многие жители уже вторые сутки сидят без света.
"Вчера отрабатывали подвоз воды в села. Подвозили в Краснополянское поселение: село Кузнецкое, Внуково, Красная поляна. Водоснабжение по большей части восстановлено: в первую очередь энергетики восстанавливали насосные станции. С водоснабжением сейчас Черноморское. Но в некоторых селах воды еще нет", - рассказала Писарева.
Ночью над устранением последствий шторма работали две бригады. Во вторник с утра в работе семь бригад РЭСа: 23 человека восстанавливают энергоснабжение.
Из-за непогоды у жителей Черноморского района полностью отсутствовала и мобильная связь в ночь с воскресенья на понедельник, а также частично в понедельник. В селах, где не восстановлено энергоснабжение, связь все еще отсутствует.
"Много социальных объектов без отопления и с сорванными крышами. Шесть школ и четыре садика, которые сегодня не работают. Этот день они отработают 29 декабря – будет продлен учебный процесс. Школы в Черноморском работают в штатном режиме", - рассказала глава администрации.
Так как в районе в понедельник ввели режим ЧС, сегодня власти планируют обход территории, чтобы зафиксировать все разрушения.
"Центральная районная больница, скорая помощь у нас работают. И общественный транспорт тоже работает в полном объеме, в штатном режиме", - уточнила Наталья Писарева.
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