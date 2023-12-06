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На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей - РИА Новости Крым, 06.12.2023
На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T13:44
2023-12-06T13:44
ирина кивико
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
минфин крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По информации председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, окончательную сумму нанесенного стихией ущерба назовут в конце текущего года.Кроме того, к следующему курортному сезону необходимо тщательнее, чем обычно, обследовать морское дно, поскольку во время шторма унесено немалое количество металлоконструкций.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуСколько домов в Крыму освободили от воды после шторма
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ирина кивико, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), минфин крыма
На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

Для ликвидации последствий стихии в Крыму будут задействованы средства из резервного фонда

13:44 06.12.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия шторма в Ялте
Последствия шторма в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

"Запланировать ЧС невозможно. Для этого (для восстановления разрушенной инфраструктуры – ред.) предусмотрены средства резервного фонда. Резервный фонд у правительства есть –миллиард рублей на следующий год заложен. Понятно, что это не те деньги, которые соответствует нанесенному ущербу, но ущерб еще подсчитывается", – сказала Кивико. И добавила, что работа в этом направлении ведется, средства обязательно будут выделены из федерального и регионального бюджетов, когда будет определена сумма ущерба.

По информации председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, окончательную сумму нанесенного стихией ущерба назовут в конце текущего года.

"Конечная цифра ущерба от стихии будет названа до конца декабря. Все усложняется тем, что по некоторым вопросам еще идут обходы, подсчет", – сказал он во время пресс-подхода, уточнив, что необходимо дождаться проведения всех необходимых обследований и утверждения проектно-сметной документации.

Кроме того, к следующему курортному сезону необходимо тщательнее, чем обычно, обследовать морское дно, поскольку во время шторма унесено немалое количество металлоконструкций.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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