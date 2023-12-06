https://crimea.ria.ru/20231206/na-kakie-sredstva-krym-vosstanovyat-posle-shtorma--otvet-vlastey-1133342647.html

На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей - РИА Новости Крым, 06.12.2023

На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T13:44

2023-12-06T13:44

2023-12-06T13:44

ирина кивико

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

минфин крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей. Об этом журналистам сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По информации председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, окончательную сумму нанесенного стихией ущерба назовут в конце текущего года.Кроме того, к следующему курортному сезону необходимо тщательнее, чем обычно, обследовать морское дно, поскольку во время шторма унесено немалое количество металлоконструкций.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря. К восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуСколько домов в Крыму освободили от воды после шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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