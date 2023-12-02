https://crimea.ria.ru/20231202/skolko-domov-v-krymu-osvobodili-ot-vody-posle-shtorma-1133258664.html

Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма

Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма

Специалисты МЧС России продолжают ликвидировать последствия мощного шторма в Крыму. На данный момент в регионе работают более трех тысяч спасателей. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T09:44

2023-12-02T09:44

2023-12-02T09:50

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Специалисты МЧС России продолжают ликвидировать последствия мощного шторма в Крыму. На данный момент в регионе работают более трех тысяч спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что с последствиями непогоды борются более трех тысяч спасателей, задействовано 350 единиц техники. Специалисты откачивают воду, восстанавливают электроэнергию, убирают аварийные деревья, а комиссии оценивают ущерб.В пунктах временного размещения находятся 53 человека, в том числе шестеро детей. Накануне глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщал, что после урагана в регионе остаются подтопленными порядка 60 частных домовладений, два многоквартирных дома и 38 дач. По его словам, восстановлены 271 кровля из 863 поврежденных стихией. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаВ Севастополе подсчитали ущерб от урагана

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, режим чс, жилье, крымская погода, новости крыма