Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату
Пострадавшие от ЧС в Крыму могут оформить и получить денежную выплату - как это сделать
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонт крыш в Сакском районе
© Telegram-канал Александра Овдиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление о предоставлении компенсационных выплат в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры "Мои Документы", а также на портал госуслуг, – написал в Telegram-канале Аксенов и добавил. – Основное условие получения выплат – нахождение жилого помещения в зоне ЧС".
Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года.
"Единовременная материальная и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации", – подчеркивается в сообщении.
Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам
- —Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека;
- —Финансовая помощь гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате - 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – 100 тысяч рублей на человека;
- —Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
- —Единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью. Тяжкий вред или средней тяжести вред – в размере 400 тысяч рублей на человека, легкий вред - 200 тысяч рублей на человека.
"Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации", – добавили в министерстве.
Порядок оценки
Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.
Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.
Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения - визуально.
"Невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате ЧС более суток прекращено электроснабжение или водоснабжение, либо в холодный период года более суток температура в жилой комнате ниже +18 градусов при влажности выше 60%", – уточнили в министерстве.
При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.
При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:
- —Евпатория:+7 (36569) 3-22-49
- —Джанкой: +7 (36564) 3-14-28
- —Саки: +7 (36563) 3-04-03, +7 (36563) 3-14-41
- —Судак: +7 (36566) 3-26-78, +7 (36566) 2-24-19
- —Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33
- —Сакский район: +7 (36563) 3-06-04
- —Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267
- —Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94
- —Нижнегорский район: +7 (3654) 2-12-71
- —Советский район: +7 (36551) 9-29-03
- —Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94
- —Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92
- —Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29
- —Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48
- —Дополнительно можно обращаться по телефону "Единого контакт-центра": 8 800 100 00 01.
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