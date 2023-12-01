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Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату
Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату
Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T15:21
2023-12-01T15:21
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
общество
режим чс
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года."Единовременная материальная и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации", – подчеркивается в сообщении.Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам"Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации", – добавили в министерстве.Порядок оценки Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения - визуально.При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:Читайте также на РИА Новости Крым:На что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, режим чс, совет эксперта, сергей аксенов, минтруда крыма, компенсация ущерба, пособия и выплаты, новости крыма
Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

Пострадавшие от ЧС в Крыму могут оформить и получить денежную выплату - как это сделать

15:21 01.12.2023
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонт крыш в Сакском районе
Ремонт крыш в Сакском районе
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление о предоставлении компенсационных выплат в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры "Мои Документы", а также на портал госуслуг, – написал в Telegram-канале Аксенов и добавил. – Основное условие получения выплат – нахождение жилого помещения в зоне ЧС".
Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года.
"Единовременная материальная и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации", – подчеркивается в сообщении.

Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам

  • Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека;
  • Финансовая помощь гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате - 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – 100 тысяч рублей на человека;
  • Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
  • Единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью. Тяжкий вред или средней тяжести вред – в размере 400 тысяч рублей на человека, легкий вред - 200 тысяч рублей на человека.
"Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации", – добавили в министерстве.

Порядок оценки

Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.
Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.
Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения - визуально.
"Невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах проживания) констатируется, если в результате ЧС более суток прекращено электроснабжение или водоснабжение, либо в холодный период года более суток температура в жилой комнате ниже +18 градусов при влажности выше 60%", – уточнили в министерстве.
При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.
При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:
  • Евпатория:+7 (36569) 3-22-49
  • Джанкой: +7 (36564) 3-14-28
  • Саки: +7 (36563) 3-04-03, +7 (36563) 3-14-41
  • Судак: +7 (36566) 3-26-78, +7 (36566) 2-24-19
  • Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33
  • Сакский район: +7 (36563) 3-06-04
  • Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267
  • Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94
  • Нижнегорский район: +7 (3654) 2-12-71
  • Советский район: +7 (36551) 9-29-03
  • Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94
  • Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92
  • Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29
  • Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48
  • Дополнительно можно обращаться по телефону "Единого контакт-центра": 8 800 100 00 01.
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