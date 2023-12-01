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Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Как пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплату

Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T15:21

2023-12-01T15:21

2023-12-01T15:21

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Согласно сообщению министерства труда и социальной защиты Республики Крым, порядок и размер выплаты гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера межмуниципального, регионального или федерального уровня, определены постановлением Совмина РК № 367 от 23 мая 2022 года."Единовременная материальная и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации", – подчеркивается в сообщении.Какие выплаты положены пострадавшим от ЧС крымчанам"Единовременная материальная помощь выплачивается при подтверждении факта нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации", – добавили в министерстве.Порядок оценки Критерии нарушения условий жизнедеятельности определены приказом МЧС России № 795 от 30 декабря 2011 года. Они выражаются, в том числе, в невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях.Условия оценивается по следующим показателям: степень повреждения здания или помещения, а также состояние теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.Определение степени повреждения элементов зданий (помещений) производится визуально в процентах. Поврежден или частично разрушен хотя бы один из конструктивных элементов: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, кровля, окна и двери, отделка. Состояние теплоснабжения и электроснабжения определяются инструментально, водоснабжения - визуально.При рассмотрении заявлений подтверждение фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности, а также утраты имущества первой необходимости выполняют Комиссии органа местного самоуправления муниципальных образований в РК с выходом на место. По результатам комиссией составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении.При возникновении вопросов пострадавшие могут получить консультацию по телефонам:Читайте также на РИА Новости Крым:На что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаПять человек погибли в результате шторма в Крыму – АксеновАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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