Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов
Аксенов: в Крыму в результате шторма погибли пять человек
10:51 01.12.2023 (обновлено: 11:02 01.12.2023)
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЗатопления в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В результате обрушившегося на Крым 27 ноября шторма погибли пять и пострадали 12 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях… В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Из затопленных жилых домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием.
Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений.
Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. В 17 регионах действует режим чрезвычайной ситуации.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
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