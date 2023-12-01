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Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов

Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов

В результате обрушившегося на Крым 27 ноября шторма погибли пять и пострадали 12 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T10:51

2023-12-01T10:51

2023-12-01T11:02

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей аксенов

происшествия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В результате обрушившегося на Крым 27 ноября шторма погибли пять и пострадали 12 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Из-за непогоды произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Из затопленных жилых домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек, из них 69 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей. Все обеспечены в полном объеме горячим питанием.Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений.Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. В 17 регионах действует режим чрезвычайной ситуации.Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. Читайте также на РИА Новости Крым:Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧСАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуПострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, происшествия, общество, новости крыма