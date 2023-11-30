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Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T13:31

2023-11-30T13:31

2023-11-30T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма.Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное."Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны", - рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе –26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Ураган ломал деревья, срывал кровли и рвал ЛЭП. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них были госпитализированы.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. Разбушевавшаяся стихия частично разрушила жилые дома, кафе, набережные. Коммунальщики работают круглосуточно, восстанавливая электричество, связь и убирая сваленные деревья и налетевший мусор.Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды – жители 45 населенных пунктов.В связи с ликвидацией последствий шторма крымские власти ввели режим ЧС действует в 17 регионах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

https://crimea.ria.ru/20231130/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1133208795.html

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