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Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы
Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы
Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T13:31
2023-11-30T13:31
эксклюзивы риа новости крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма.Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное."Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны", - рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе –26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Ураган ломал деревья, срывал кровли и рвал ЛЭП. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них были госпитализированы.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. Разбушевавшаяся стихия частично разрушила жилые дома, кафе, набережные. Коммунальщики работают круглосуточно, восстанавливая электричество, связь и убирая сваленные деревья и налетевший мусор.Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды – жители 45 населенных пунктов.В связи с ликвидацией последствий шторма крымские власти ввели режим ЧС действует в 17 регионах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районеВ Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
https://crimea.ria.ru/20231130/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1133208795.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы

Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы - минздрав

13:31 30.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Двое пострадавших после шторма в Крыму выписаны из больницы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минздрава Крыма.
Ранее сообщалось, что медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
"Пострадавшие, которые были госпитализированы с переохлаждением, выписаны", - рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе регионального минздрава.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. На западном побережье полуострова сила ветра достигала 40 м/c, в Севастополе –26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Шторм в Ялте
11:43
На Крым надвигается новый шторм
Ураган ломал деревья, срывал кровли и рвал ЛЭП. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них были госпитализированы.
Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. Разбушевавшаяся стихия частично разрушила жилые дома, кафе, набережные. Коммунальщики работают круглосуточно, восстанавливая электричество, связь и убирая сваленные деревья и налетевший мусор.
Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды – жители 45 населенных пунктов.
В связи с ликвидацией последствий шторма крымские власти ввели режим ЧС действует в 17 регионах республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе
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12:32
Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымМинздрав КрымаОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
13:47В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
13:31Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы
13:13На Юге Украины повреждена ТЭЦ
12:32Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
12:19Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль
11:54Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму
11:43На Крым надвигается новый шторм
11:32В Крыму сгорели кафе и жилой дом
11:24Где в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации - инфографика
11:21Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины
11:18Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
11:08Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
11:00Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
10:45Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
10:33Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
10:03Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
10:00Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
09:48В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
09:44Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
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