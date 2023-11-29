В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
Берег Аршинцевской косы на востоке Крыма будут укреплять после шторма
© РИА Новости КрымПобережье Керчи во время шторма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В востоке Крыма проведут берегоукрепительные работы в районе заблокированного штормом поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Во время шторма, который начался 26 ноября, в поселке Героевское оказались заблокированы 40 домов. После повторного удара стихии 28 ноября, в населенном пункте вновь началось подтопление частных домов. Глава администрации оценил ситуацию, как "сложную, но не критическую".
"Героевское и Аршинцевская коса обесточены. Работы по восстановлению там начнутся после того, как будет приведена в порядок Нимфейская дорога. Сегодня на этом участке работала тяжелая техника", – сообщил Брусаков.
Он также отметил, что озабоченность вызывает состояние лимана – необходимо укреплять берег. По поручению главы республики Сергея Аксенова, администрация города притупила к разработке программы по временному берегоукреплению. Работы будут проводиться за счет средств резервного фонда.
"Параллельно будет проводиться масштабная работа уже на уровне региона, федеральном уровне, по подготовке проектных работ и дальнейшему финансированию берегоукрепления всей Аршинцевской косы", – подчеркнул глава Керчи.
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению Нимфейской дороги. В течение дня принимались срочные меры по завозу крупногабаритного бута и мешков с песком для защиты дороги, зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к морю.
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