https://crimea.ria.ru/20231129/v-kerchi-budut-ukreplyat-bereg-arshintsevskoy-kosy-1133190094.html

В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы

В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы

В востоке Крыма проведут берегоукрепительные работы в районе заблокированного штормом поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T20:14

2023-11-29T20:14

2023-11-29T20:14

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

керчь

святослав брусаков

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В востоке Крыма проведут берегоукрепительные работы в районе заблокированного штормом поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Во время шторма, который начался 26 ноября, в поселке Героевское оказались заблокированы 40 домов. После повторного удара стихии 28 ноября, в населенном пункте вновь началось подтопление частных домов. Глава администрации оценил ситуацию, как "сложную, но не критическую"."Героевское и Аршинцевская коса обесточены. Работы по восстановлению там начнутся после того, как будет приведена в порядок Нимфейская дорога. Сегодня на этом участке работала тяжелая техника", – сообщил Брусаков.Он также отметил, что озабоченность вызывает состояние лимана – необходимо укреплять берег. По поручению главы республики Сергея Аксенова, администрация города притупила к разработке программы по временному берегоукреплению. Работы будут проводиться за счет средств резервного фонда.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению Нимфейской дороги. В течение дня принимались срочные меры по завозу крупногабаритного бута и мешков с песком для защиты дороги, зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без светаЯлта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъездыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

керчь

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, керчь, святослав брусаков, новости крыма, крым