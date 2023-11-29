https://crimea.ria.ru/20231129/posledstviya-novogo-shtorma-v-krymu-pochti-50-tysyach-abonentov-bez-sveta-1133175307.html

Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света

Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света

Усиление ветра в Крыму с вечера вторника на среду привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщает Крымэнерго. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T13:16

2023-11-29T13:16

2023-11-29T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Усиление ветра в Крыму с вечера вторника на среду привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщает Крымэнерго.Больше всего абонентов, которые остались без света, в Симферопольском районе - 13,8 тысяч. В Белогорском районе пострадало 6,2 тысяч потребителей, в Бахчисарайском - 4,7 тысяч, Сакском - 6,4 тысяч. Всего обесточено 79 линий 6-10 кВ, в том числе частично.Крымэнерго продолжает аварийно-восстановительные работы в регионе. По информации предприятия, самые частые повреждения из-за непогоды: обрывы проводов, шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение опор линий электропередачи.Задействованы дизель-генераторные установки. Для восстановления опор и натягивания проводов используют вышки, автолестницы и другую спецтехнику. В ряде населенных пунктов к местам повреждений проехать возможно только на автомобилях с повышенной проходимостью.В устранении технологических нарушений задействованы 216 аварийных бригад: около 600 человек. Кроме того, привлекаются специалисты и техника МЧС и других организаций.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе в среду утром были полностью обесточены два села: Береговое и Песчаное. Туда направлены дополнительные бригады спецалистов.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. В ночь со вторника на среду погода снова сильно ухудшилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧСВ Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетахСумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей

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