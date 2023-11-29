https://crimea.ria.ru/20231129/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-polnostyu-obestocheny-dva-sela-1133170126.html

В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села

В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села

Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T11:44

2023-11-29T11:44

2023-11-29T11:45

крым

бахчисарай

бахчисарайский район

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

дмитрий скобликов

общество

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e08c930275ec89a98fa53843ded2d4b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады сотрудников "Крымэнерго", сообщила РИА Новости Крым глава администрации района Людмила Пучкова.В среду глава региона Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Она отметила, что в помощь энергетиками своих сотрудников отправляют частные и государственные предприятия района. Они помогают своевременно спиливать упавшие деревья, которые мешают восстановить электроснабжение.Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило >>По ее словам, если еще два дня назад полностью обесточены были 45 населенных пунктов, то сегодня без света остаются жители только двух сел."Полностью обесточены только два населенных пункта – Береговое и Песчаное. В остальных частично: света нет на некоторых улицах", - дополнила Пучкова.При этом в Бахчисарае ситуация стабильная, в домах горожан есть свет и вода, рассказал РИА Новости Крыма глава администрации города Дмитрий Скобликов.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ветер ураганной силы вырывал деревья с корнем, срывал кровли и обрывал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море подтоплены и разрушены частные дома, кафе и дома отдыха, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальщики круглосуточно восстанавливают электричество, связь, наводят порядки в населенных пунктах, которые пострадали от непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС – справкаВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма

https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-vveli-rezhim-chs-esche-v-pyati-munitsipalitetakh--1133166317.html

крым

бахчисарай

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, бахчисарайский район, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, дмитрий скобликов, общество, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма