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В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:44
2023-11-29T11:44
2023-11-29T11:45
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады сотрудников "Крымэнерго", сообщила РИА Новости Крым глава администрации района Людмила Пучкова.В среду глава региона Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Она отметила, что в помощь энергетиками своих сотрудников отправляют частные и государственные предприятия района. Они помогают своевременно спиливать упавшие деревья, которые мешают восстановить электроснабжение.Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило >>По ее словам, если еще два дня назад полностью обесточены были 45 населенных пунктов, то сегодня без света остаются жители только двух сел."Полностью обесточены только два населенных пункта – Береговое и Песчаное. В остальных частично: света нет на некоторых улицах", - дополнила Пучкова.При этом в Бахчисарае ситуация стабильная, в домах горожан есть свет и вода, рассказал РИА Новости Крыма глава администрации города Дмитрий Скобликов.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ветер ураганной силы вырывал деревья с корнем, срывал кровли и обрывал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море подтоплены и разрушены частные дома, кафе и дома отдыха, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальщики круглосуточно восстанавливают электричество, связь, наводят порядки в населенных пунктах, которые пострадали от непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС – справкаВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-vveli-rezhim-chs-esche-v-pyati-munitsipalitetakh--1133166317.html
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крым, бахчисарай, бахчисарайский район, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, дмитрий скобликов, общество, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
Села Береговое и Песчаное в Бахчисарайском районе полностью обесточены
11:44 29.11.2023 (обновлено: 11:45 29.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Ирина Мезенцева.
Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады сотрудников "Крымэнерго", сообщила РИА Новости Крым
глава администрации района Людмила Пучкова.
В среду глава региона Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации
еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.
"Отсутствие электроэнергии – это основная проблема, которая есть в районе. Работают усиленно бригады "Крымэнерго" и сегодня к нам дополнительно направлены еще три бригады. В помощь Бахчисарайскому району направлены более ста работников", - рассказала Пучкова.
Она отметила, что в помощь энергетиками своих сотрудников отправляют частные и государственные предприятия района. Они помогают своевременно спиливать упавшие деревья, которые мешают восстановить электроснабжение.
"На сегодняшний день практически ликвидированы аварии на высоковольтных сетях, уже приступили к ликвидации поломок на внутренних. В приоритете те сети, которые обеспечивают электроэнергией насосные станции для подачи воды и те, на которых запитаны детские сады, школы и больницы. Позже будут отработаны частные заявки, потому что есть ситуации, где без света одно-два домовладения", - отметила руководитель.
По ее словам, если еще два дня назад полностью обесточены были 45 населенных пунктов, то сегодня без света остаются жители только двух сел.
"Полностью обесточены только два населенных пункта – Береговое и Песчаное. В остальных частично: света нет на некоторых улицах", - дополнила Пучкова.
При этом в Бахчисарае ситуация стабильная, в домах горожан есть свет и вода, рассказал РИА Новости Крыма глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"В городе у нас все стабильно. Все нормально. У нас ничего из ряда вон выходящего не случилось. Тепло, вода и электричество – все есть", - прокомментировал он.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
.
Ветер ураганной силы вырывал деревья с корнем, срывал кровли и обрывал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное
.
Из-за шторма на море подтоплены и разрушены частные дома, кафе и дома отдыха, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальщики круглосуточно восстанавливают электричество, связь, наводят порядки в населенных пунктах, которые пострадали от непогоды.
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