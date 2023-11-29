Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231129/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-polnostyu-obestocheny-dva-sela-1133170126.html
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:44
2023-11-29T11:45
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
дмитрий скобликов
общество
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e08c930275ec89a98fa53843ded2d4b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады сотрудников "Крымэнерго", сообщила РИА Новости Крым глава администрации района Людмила Пучкова.В среду глава региона Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Она отметила, что в помощь энергетиками своих сотрудников отправляют частные и государственные предприятия района. Они помогают своевременно спиливать упавшие деревья, которые мешают восстановить электроснабжение.Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило &gt;&gt;По ее словам, если еще два дня назад полностью обесточены были 45 населенных пунктов, то сегодня без света остаются жители только двух сел."Полностью обесточены только два населенных пункта – Береговое и Песчаное. В остальных частично: света нет на некоторых улицах", - дополнила Пучкова.При этом в Бахчисарае ситуация стабильная, в домах горожан есть свет и вода, рассказал РИА Новости Крыма глава администрации города Дмитрий Скобликов.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ветер ураганной силы вырывал деревья с корнем, срывал кровли и обрывал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море подтоплены и разрушены частные дома, кафе и дома отдыха, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальщики круглосуточно восстанавливают электричество, связь, наводят порядки в населенных пунктах, которые пострадали от непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС – справкаВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-vveli-rezhim-chs-esche-v-pyati-munitsipalitetakh--1133166317.html
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_8353f726bac2d38c314aabb34703d582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарай, бахчисарайский район, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, дмитрий скобликов, общество, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села

Села Береговое и Песчаное в Бахчисарайском районе полностью обесточены

11:44 29.11.2023 (обновлено: 11:45 29.11.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
Ремонт линий электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Ирина Мезенцева. Два села – Береговое и Песчаное – в Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены. Сейчас в эти населенные пункты направлены дополнительные бригады сотрудников "Крымэнерго", сообщила РИА Новости Крым глава администрации района Людмила Пучкова.
В среду глава региона Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.
"Отсутствие электроэнергии – это основная проблема, которая есть в районе. Работают усиленно бригады "Крымэнерго" и сегодня к нам дополнительно направлены еще три бригады. В помощь Бахчисарайскому району направлены более ста работников", - рассказала Пучкова.
Она отметила, что в помощь энергетиками своих сотрудников отправляют частные и государственные предприятия района. Они помогают своевременно спиливать упавшие деревья, которые мешают восстановить электроснабжение.
"На сегодняшний день практически ликвидированы аварии на высоковольтных сетях, уже приступили к ликвидации поломок на внутренних. В приоритете те сети, которые обеспечивают электроэнергией насосные станции для подачи воды и те, на которых запитаны детские сады, школы и больницы. Позже будут отработаны частные заявки, потому что есть ситуации, где без света одно-два домовладения", - отметила руководитель.
Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило >>
По ее словам, если еще два дня назад полностью обесточены были 45 населенных пунктов, то сегодня без света остаются жители только двух сел.
"Полностью обесточены только два населенных пункта – Береговое и Песчаное. В остальных частично: света нет на некоторых улицах", - дополнила Пучкова.
При этом в Бахчисарае ситуация стабильная, в домах горожан есть свет и вода, рассказал РИА Новости Крыма глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"В городе у нас все стабильно. Все нормально. У нас ничего из ряда вон выходящего не случилось. Тепло, вода и электричество – все есть", - прокомментировал он.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
Ветер ураганной силы вырывал деревья с корнем, срывал кровли и обрывал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из-за шторма на море подтоплены и разрушены частные дома, кафе и дома отдыха, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальщики круглосуточно восстанавливают электричество, связь, наводят порядки в населенных пунктах, которые пострадали от непогоды.
Упавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
09:56
В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что означает режим ЧС – справка
В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленость
Разрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
 
КрымБахчисарайБахчисарайский районУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаДмитрий СкобликовОбществоГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:23Сорвал сроки: подрядчику заплатит крупный штраф за ФАП в Феодосии
13:16Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света
13:15Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды
12:54Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
12:48Крым во власти непогоды: когда отступит стихия
12:33Скифское золото: что будет с украденным у Крыма сокровищем - Захарова
12:05Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
12:01Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
11:48Ураган в Крыму повредил кровли на 740 объектах
11:44В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села
11:22Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
11:20Крымчанина приговорили к 16 годам колонии за госизмену
11:15Проект трехлетнего бюджета Крыма принят в первом чтении
11:07Режим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
11:04Дорогу в поселке Героевское в Крыму снова затопило
10:57Пригородные поезда в Крыму переходят на новый график
10:51Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублей
10:36В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуация
10:25Смертельное ДТП в Керчи: возле детской больницы "Волга" сбила женщину
10:19Шторм остановил паромы в Керченском проливе
Лента новостейМолния