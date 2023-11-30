8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе
8 тысяч абонентов все еще обесточены в Симферопольском районе после урагана - власти
09:33 30.11.2023 (обновлено: 10:19 30.11.2023)
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Около восьми тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Симферопольском районе, последствия стихии продолжают устранять. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
"На данный момент около восьми тысяч абонентов остаются без энергоснабжения. Четыре бригады работали в ночь. Всего в районе работало 19 бригад по ликвидации, сейчас пять бригад отправляют к нам: в каждом поселении будет прикомандирована бригада. Еще две бригады будут работать в режиме быстрого реагирования", - рассказал Кратюк.
По словам главы района, всего от урагана пострадало около 70% высоковольтных линий, которые на данный момент восстановлены. Заменено около 12 трансформаторов, которые из-за стихии полностью вышли из строя.
"По проблематике потребители были разделены на несколько групп: первая задача - поднять котельные, 4 из 11 не работали в понедельник. На данный момент все котельные работают в полном объеме. Вторая группа - медучреждения и образовательные организации. Сегодня ночью ликвидированы последние проблемы, два детских сада из 36 запускаем сегодня. Все 42 две школы уже также протапливаются. Третья группа - многоквартирные дома и частный сектор", - рассказал Кратюк.
Он уточнил, что в течение дня из восьми тысяч обесточенных абонентов свет рассчитывают вернуть пяти тысячам.
Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В результате в республике 500 тысяч абонентов остались без электроэнергии, последствия стихии постепенно устраняют. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства.
Читайте также на РИА Новости Крым: