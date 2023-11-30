https://crimea.ria.ru/20231130/8-tysyach-abonentov-ostayutsya-bez-sveta-v-simferopolskom-rayone-1133200968.html

8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе

8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 30.11.2023

8 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе

Около восьми тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Симферопольском районе, последствия стихии продолжают устранять. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T09:33

2023-11-30T09:33

2023-11-30T10:19

радио "спутник в крыму"

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

денис кратюк

симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

электросети

электросети крыма

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Около восьми тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Симферопольском районе, последствия стихии продолжают устранять. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.По словам главы района, всего от урагана пострадало около 70% высоковольтных линий, которые на данный момент восстановлены. Заменено около 12 трансформаторов, которые из-за стихии полностью вышли из строя.Он уточнил, что в течение дня из восьми тысяч обесточенных абонентов свет рассчитывают вернуть пяти тысячам.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. В результате в республике 500 тысяч абонентов остались без электроэнергии, последствия стихии постепенно устраняют. В ночь со вторника на среду ветер снова усилился, это привело к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе два десятка улиц останутся без светаБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварийУраган в Крыму повредил кровли на 740 объектах

https://crimea.ria.ru/20231130/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg---karta-otklyucheniy-1133200168.html

симферопольский район

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, денис кратюк, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электросети крыма, новости