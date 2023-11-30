В Симферополе два десятка улиц останутся без света
В Симферополе два десятка улиц в четверг останутся без света из-за ремонта
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе на десятках улиц не будет света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
По информации предприятия, это связано с ремонтными работами. Электроэнергии на будет с 08:00 до 17:00 часов по следующим адресам:
Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет); пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. КИМ, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет); пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет); ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6 (чет); ул. Мраморная, 32-46 (чет), 13-31 (нечет); ул. Полтавская, 20-34 (чет), 21-39 (нечет); пер. Полтавский, 4-20 (чет), 3-7 (нечет); ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Мамеди Эмир Усеинова, 2-10 (чет), 1-27 (нечет); ул. Абденнановой, 106-116 (чет); туп. Понтийский, 2-30 (чет), 1-29 (нечет); ул. Мамеди Эмир Усеина, 14; ул. Севастопольская, 206-250 (чет), 147-247 (нечет); ул. 2-й Гвардейской Армии, 82-132А (чет), 47-101 (нечет); пер. Аэрофлотский, 14, 52, 11;
Помимо плановых ремонтных работ специалисты "Крымэнерго" продолжает аварийно-восстановительные работы в регионе после шторма. По информации предприятия, самые частые повреждения из-за непогоды: обрывы проводов, шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение опор линий электропередачи.
Для восстановления опор и натягивания проводов используют вышки, автолестницы и другую спецтехнику. В ряде населенных пунктов к местам повреждений проехать возможно только на автомобилях с повышенной проходимостью.
Накануне в Крыму без электроэнергии оставались почти 50 тысяч абонентов.
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