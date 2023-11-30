https://crimea.ria.ru/20231130/v-simferopole-dva-desyatka-ulits-ostanutsya-bez-sveta-1133183685.html

В Симферополе два десятка улиц останутся без света

В Симферополе два десятка улиц останутся без света - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Симферополе два десятка улиц останутся без света

В четверг в Симферополе на десятках улиц не будет света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T06:04

2023-11-30T06:04

2023-11-30T06:04

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе на десятках улиц не будет света, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".По информации предприятия, это связано с ремонтными работами. Электроэнергии на будет с 08:00 до 17:00 часов по следующим адресам: Помимо плановых ремонтных работ специалисты "Крымэнерго" продолжает аварийно-восстановительные работы в регионе после шторма. По информации предприятия, самые частые повреждения из-за непогоды: обрывы проводов, шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение опор линий электропередачи.Для восстановления опор и натягивания проводов используют вышки, автолестницы и другую спецтехнику. В ряде населенных пунктов к местам повреждений проехать возможно только на автомобилях с повышенной проходимостью.Накануне в Крыму без электроэнергии оставались почти 50 тысяч абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублейСитуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭПБолее тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий

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симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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