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Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП
Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП
Последствия нового шторма ликвидируют в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T16:16
2023-11-29T16:16
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Последствия нового шторма ликвидируют в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков.В поселке Нижняя Героевка снова подтопление частных домов. По словам Брусакова, в этом районе ситуация "сложная, но не критическая"."Нахожусь в районе Нижней Героевки, где ведутся работы по сбросу воды, которая подтапливает территорию и частные дома. Задействованы военнослужащие, техника. Сил достаточно, оперативно выполняем необходимые мероприятия", - уточнил мэр.Что касается социальных объектов, школ и детских садов Керчи, то все они работают.После первого шторма, который начался 26 ноября, в поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.29 ноября министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению дороги. Сейчас принимаются срочные меры для завозки туда крупногабаритного бута и мешков с песком, чтобы защитить дорогу, здания и сооружения, расположенные в непосредственной близости к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без светаЯлта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъездыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
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Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП

В Керчи после шторма ликвидируют подтопление и аварии на ЛЭП

16:16 29.11.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаКерчь после шторма
Керчь после шторма
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Последствия нового шторма ликвидируют в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков.
"Вследствие урагана повалены деревья, есть обрывы на линиях электропередачи, локальные проблемы с теплоснабжением. Работают бригады ремонтников ресурсоснабжающих предприятий, сотрудники муниципальных служб. Устранение последствий стихии продолжаем", - говорится в сообщении.
В поселке Нижняя Героевка снова подтопление частных домов. По словам Брусакова, в этом районе ситуация "сложная, но не критическая".
"Нахожусь в районе Нижней Героевки, где ведутся работы по сбросу воды, которая подтапливает территорию и частные дома. Задействованы военнослужащие, техника. Сил достаточно, оперативно выполняем необходимые мероприятия", - уточнил мэр.
Что касается социальных объектов, школ и детских садов Керчи, то все они работают.
После первого шторма, который начался 26 ноября, в поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.
29 ноября министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению дороги. Сейчас принимаются срочные меры для завозки туда крупногабаритного бута и мешков с песком, чтобы защитить дорогу, здания и сооружения, расположенные в непосредственной близости к морю.
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