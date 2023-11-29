https://crimea.ria.ru/20231129/situatsiya-v-kerchi-posle-novogo-shtorma-podtopleniya-i-obryvy-lep-1133181284.html

Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП

Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Ситуация в Керчи после нового шторма: подтопления и обрывы ЛЭП

Последствия нового шторма ликвидируют в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T16:16

2023-11-29T16:16

2023-11-29T16:16

керчь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

крымская погода

погода в крыму

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133181040_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad687c24c79862460e8d44c428149f3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Последствия нового шторма ликвидируют в Керчи. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков.В поселке Нижняя Героевка снова подтопление частных домов. По словам Брусакова, в этом районе ситуация "сложная, но не критическая"."Нахожусь в районе Нижней Героевки, где ведутся работы по сбросу воды, которая подтапливает территорию и частные дома. Задействованы военнослужащие, техника. Сил достаточно, оперативно выполняем необходимые мероприятия", - уточнил мэр.Что касается социальных объектов, школ и детских садов Керчи, то все они работают.После первого шторма, который начался 26 ноября, в поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.29 ноября министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению дороги. Сейчас принимаются срочные меры для завозки туда крупногабаритного бута и мешков с песком, чтобы защитить дорогу, здания и сооружения, расположенные в непосредственной близости к морю.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без светаЯлта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъездыКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

https://crimea.ria.ru/20231129/potop-vsled-za-uraganom-yalta-snova-perezhivaet-udar-stikhii-1133174000.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, новости, новости крыма