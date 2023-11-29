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Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
В результате аварий на электрических сетях в Севастополе без света остаются порядка 1300 жителей, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
севастополь
евгений горлов
отключение электроэнергии в крыму
штормовое предупреждение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В результате аварий на электрических сетях в Севастополе без света остаются порядка 1300 жителей, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов.Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Вернуть электричество в дома севастопольцев планируется к 23:00 29 ноября.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.В ночь со вторника на среду погода снова ухудшилась. Происходили повторные аварии на электрических сетях.В 15 регионах Крыма и на территории Севастополя действует режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортажКрым во власти непогоды: когда отступит стихия
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, евгений горлов, отключение электроэнергии в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма
Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий

Около 1300 человек в Севастополе отключены от электричества из-за аварий на сетях – власти

17:33 29.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектроснабжение
Электроснабжение - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В результате аварий на электрических сетях в Севастополе без света остаются порядка 1300 жителей, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов.
"В результате продолжающихся неблагоприятных погодных условий, дождя и штормового ветра, в ночь с 28 на 29 ноября произошло 25 аварийных отключений. На данный момент в работе 67 заявок. Без электроснабжения остаются 1300 человек", - написал Горлов в своем Telegram-канале.
Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Вернуть электричество в дома севастопольцев планируется к 23:00 29 ноября.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
В ночь со вторника на среду погода снова ухудшилась. Происходили повторные аварии на электрических сетях.
В 15 регионах Крыма и на территории Севастополя действует режим чрезвычайной ситуации.
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СевастопольЕвгений ГорловОтключение электроэнергии в КрымуШтормовое предупреждениеНовости Крыма
 
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