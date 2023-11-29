https://crimea.ria.ru/20231129/bolee-tysyachi-sevastopoltsev-ostayutsya-bez-elektrichestva-iz-za-avariy-1133185048.html

Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий

Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий

В результате аварий на электрических сетях в Севастополе без света остаются порядка 1300 жителей, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

севастополь

евгений горлов

отключение электроэнергии в крыму

штормовое предупреждение

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В результате аварий на электрических сетях в Севастополе без света остаются порядка 1300 жителей, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов.Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Вернуть электричество в дома севастопольцев планируется к 23:00 29 ноября.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.В ночь со вторника на среду погода снова ухудшилась. Происходили повторные аварии на электрических сетях.В 15 регионах Крыма и на территории Севастополя действует режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму Севастополя"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя – репортажКрым во власти непогоды: когда отступит стихия

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, евгений горлов, отключение электроэнергии в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма