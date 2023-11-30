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Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС

Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС

В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T19:57

2023-11-30T19:57

2023-11-30T20:02

евпатория

сергей садаклиев

мчс крыма

новости

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В течение сегодняшнего дня от воды было освобождено 45 домовладений, подтопленными еще остаются 48.По всему Крыму сегодня продолжались работы по восстановлению дорожного покрытия: из 13 поврежденных стихией дорог остаются на ремонте две – в селах Морское под Судаком и в Героевском Ленинского района.Предварительная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, уже почти достигла суммы в 40 миллиардов рублей. Как уточнил глава МЧС, львиная доля этих средств приходится на берегоукрепительные сооружения – около 34 миллиардов рублей.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублейВетер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четвергСтихией в Крыму повреждены более 850 кровель

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, сергей садаклиев, мчс крыма, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, стихия