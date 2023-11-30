Рейтинг@Mail.ru
Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/uroven-vody-v-evpatorii-nachal-ponizhatsya--mchs-1133228853.html
Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС
Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС
В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T19:57
2023-11-30T20:02
евпатория
сергей садаклиев
мчс крыма
новости
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133194430_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_27c88fcccfa882f0b7ad49f4799a70d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В течение сегодняшнего дня от воды было освобождено 45 домовладений, подтопленными еще остаются 48.По всему Крыму сегодня продолжались работы по восстановлению дорожного покрытия: из 13 поврежденных стихией дорог остаются на ремонте две – в селах Морское под Судаком и в Героевском Ленинского района.Предварительная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, уже почти достигла суммы в 40 миллиардов рублей. Как уточнил глава МЧС, львиная доля этих средств приходится на берегоукрепительные сооружения – около 34 миллиардов рублей.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублейВетер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четвергСтихией в Крыму повреждены более 850 кровель
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133194430_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63e175951cdf3d7a947955f3d2542f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, сергей садаклиев, мчс крыма, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, стихия
Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС

Уровень воды в подтопленных районах Евпатории снизился на 40 см

19:57 30.11.2023 (обновлено: 20:02 30.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия шторма в Прибрежном
Последствия шторма в Прибрежном - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

"Уровень воды уже снижается, сегодня мы понизили его на 40 сантиметров благодаря тому, что прорыли траншеи в сторону моря для сброса воды. Также большую помощь оказывает Крымская железная дорога, сотрудники которой расчищают вдоль железнодорожного полотна дренажный канал, и тем самым мы сбрасываем воду в буферное озеро", – рассказал глава МЧС.

В течение сегодняшнего дня от воды было освобождено 45 домовладений, подтопленными еще остаются 48.

"По Евпатории также восстанавливали электроэнергию, пошли бригады по осмотру тех домовладений, которые уже освободились от воды, для того, чтобы людям как можно быстрее выплатить компенсацию", – уточнил Сергей Садаклиев.

По всему Крыму сегодня продолжались работы по восстановлению дорожного покрытия: из 13 поврежденных стихией дорог остаются на ремонте две – в селах Морское под Судаком и в Героевском Ленинского района.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, уже почти достигла суммы в 40 миллиардов рублей. Как уточнил глава МЧС, львиная доля этих средств приходится на берегоукрепительные сооружения – около 34 миллиардов рублей.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
Стихией в Крыму повреждены более 850 кровель
 
ЕвпаторияСергей СадаклиевМЧС КрымаНовостиУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
20:34Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт
20:12Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма
19:57Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС
19:46Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион
19:29В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
19:03Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт
18:46Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
18:43ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
18:28Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
18:22На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
18:01Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
17:52Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
17:40Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
17:22В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
17:07В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
16:57Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
16:48В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
16:30В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
16:21Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
Лента новостейМолния