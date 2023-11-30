Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС
Уровень воды в подтопленных районах Евпатории снизился на 40 см
19:57 30.11.2023 (обновлено: 20:02 30.11.2023)
© РИА Новости КрымПоследствия шторма в Прибрежном
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В подтопленных районах Евпатории уровень воды сегодня снизился на 40 сантиметров, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"Уровень воды уже снижается, сегодня мы понизили его на 40 сантиметров благодаря тому, что прорыли траншеи в сторону моря для сброса воды. Также большую помощь оказывает Крымская железная дорога, сотрудники которой расчищают вдоль железнодорожного полотна дренажный канал, и тем самым мы сбрасываем воду в буферное озеро", – рассказал глава МЧС.
В течение сегодняшнего дня от воды было освобождено 45 домовладений, подтопленными еще остаются 48.
"По Евпатории также восстанавливали электроэнергию, пошли бригады по осмотру тех домовладений, которые уже освободились от воды, для того, чтобы людям как можно быстрее выплатить компенсацию", – уточнил Сергей Садаклиев.
По всему Крыму сегодня продолжались работы по восстановлению дорожного покрытия: из 13 поврежденных стихией дорог остаются на ремонте две – в селах Морское под Судаком и в Героевском Ленинского района.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма, уже почти достигла суммы в 40 миллиардов рублей. Как уточнил глава МЧС, львиная доля этих средств приходится на берегоукрепительные сооружения – около 34 миллиардов рублей.
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