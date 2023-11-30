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Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T00:01
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крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.Прохладней будет в Евпатории: ночью +1...+3, днем столбики термометров покажут +5...+7 и также переменная облачность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер

00:01 30.11.2023
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +7 градусов, днем +6…+11, в горах +2…+4 градуса", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.
Прохладней будет в Евпатории: ночью +1...+3, днем столбики термометров покажут +5...+7 и также переменная облачность.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
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