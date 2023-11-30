https://crimea.ria.ru/20231130/veter-stikhnet-vmeste-s-dozhdem-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1133144092.html
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T00:01
2023-11-30T00:01
2023-11-30T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510096_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_4b23b050b90eba1dff5459d286b1356e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.Прохладней будет в Евпатории: ночью +1...+3, днем столбики термометров покажут +5...+7 и также переменная облачность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510096_166:0:2441:1706_1920x0_80_0_0_8dfc9ed9a5088df15b5228ce0c368861.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +7 градусов, днем +6…+11, в горах +2…+4 градуса", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.
Прохладней будет в Евпатории: ночью +1...+3, днем столбики термометров покажут +5...+7 и также переменная облачность.