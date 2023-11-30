https://crimea.ria.ru/20231130/veter-stikhnet-vmeste-s-dozhdem-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1133144092.html

Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг

Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Ветер стихнет вместе с дождем: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T00:01

2023-11-30T00:01

2023-11-30T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков и умеренный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +8…+10.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью и днем +5...+7 градусов.Прохладней будет в Евпатории: ночью +1...+3, днем столбики термометров покажут +5...+7 и также переменная облачность.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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